ELO Digital Office rinnova la sua proposta e cerca nuovi partner da portare a bordo

Marco D’Auria, Channel Manager Italy di , Channel Manager Italy di ELO Digital Office , annuncia la novità di ELO CLOUD per le piccole e medie imprese e le innovazioni apportate alla suite ELO ECM , con particolare riferimento all’intelligenza artificiale.

D’Auria sottolinea l’importanza dell’ecosistema di partner per scaricare a terra tutto il potenziale tecnologico dell’azienda, spiegando i vantaggi per i Business Partner ELO e i requisiti richiesti per salire a bordo, dato che ELO è impegnato ad allargare la sua base di partner in Italia.

Scopri di più in questa videointervista a Marco D’Auria, Channel Manager Italy di ELO Digital Office!