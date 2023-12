GRENKE Italia sceglie farBooking per migliorare l’employee experience nella nuova sede di Porta Nuova

Trasformare un cambio di sede in un’occasione per evolvere l’employee experience e il well-being aziendale. È stata questa la sfida che GRENKE Italia ha affrontato per il progetto di relocation del suo headquarter, scegliendo la piattaforma farBooking di FAR Networks per favorire la collaborazione e le interazioni spontanee tra i dipendenti nel luogo di lavoro.

La società tedesca, attiva nel noleggio operativo di tecnologie e beni strumentali, ha scelto di trasferire i propri uffici in zona Porta Nuova a Milano in un contesto di prestigio, dove creare un ambiente lavorativo personalizzato e inclusivo, con un focus sulla sostenibilità e il benessere. L’obiettivo principale nella concezione dei nuovi uffici era mettere al centro le persone.

Con la volontà di ridefinire i propri uffici secondo il nuovo standard dell’Hybrid Work, GRENKE Italia ha collaborato con FAR Networks per ripensare alle modalità di utilizzo degli spazi, con la finalità di creare un luogo di lavoro che fosse anche un luogo di ritrovo e aggregazione per favorire la collaborazione spontanea e rendere l’organizzazione delle giornate lavorative flessibile ed efficiente. Il tutto sostenuto dal principio dell’activity-based working, che punta a riprogettare gli spazi di lavoro in modo che il layout risulti un supporto ottimale alle attività da svolgere e dove la semplicità di utilizzo va di pari passo con un alto livello tecnologico.

Per dare corpo ad un progetto così ambizioso, GRENKE ha scelto di affidarsi a farBooking, la piattaforma enterprise progettata per semplificare l’employee experience.

farBooking: pensata per le persone, realizzata per le aziende

farBooking è una piattaforma che permette di organizzare al meglio il proprio lavoro sia da remoto che in presenza. Consente di connettersi con colleghi, trovare spazi, sale meeting, scrivanie, risorse e aumentare la produttività, tutto da un’unica piattaforma integrata in Teams.

Grazie a farBooking le persone possono organizzare le proprie giornate scegliendo tra le risorse messe a disposizione dell’azienda. Con la Mobile App o Web App possono pianificare meeting e l’uso delle sale riunioni, così come riservare un desk in un’area definita dell’ufficio per ottimizzare la collaborazione con i colleghi, o prenotare un parcheggio. Attraverso l’App interagiscono con una mappa interattiva che permette di vedere lo stato di occupazione dei desk, dei parcheggi o delle sale meeting, rendendo facile e veloce il processo di prenotazione.

Oggi la sede di Grenke risponde pienamente alle moderne necessità aziendali in termini di spazi, fruibilità e scalabilità organizzativa, e allo stesso tempo rende reali i principi di sostenibilità ambientali in cui crede.

“In FAR Networks abbiamo trovato un partner non solo con la soluzione tecnologica perfetta per supportare questa nuova modalità di fruizione degli spazi ma anche una realtà con cui condividiamo i valori che ci guidano come azienda – ha dichiarato Stefano Cominetti, Digital and Innovation Manager di GRENKE Italia–. Abbiamo trovato in farBooking la piattaforma giusta che ci ha consentito di ottenere il risultato che volevamo, far sì che le persone venissero in ufficio, che usassero gli spazi in modo organizzato e creativo. Un team di persone con competenze diverse ha realizzato l’intero progetto rispettando tempi e investimenti economici, permettendoci essere pienamente operativi in tempi molto rapidi”.

L’ultima release 3.0 di farBooking, rilasciata recentemente, ha introdotto ulteriori nuove funzionalità: una rinnovata user experience, l’integrazione con Microsoft Teams, nuovi analytics e un restyling grafico completo.