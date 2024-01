HPE acquisirà Juniper Networks per accelerare sull’intelligenza artificiale

Hewlett Packard Enterprise (HPE) e Juniper Networks, specialista nelle reti native AI, hanno annunciato a sorpresa che le società hanno stipulato un accordo definitivo in base al quale HPE acquisirà Juniper in una transazione interamente in contanti per $ 40,00 per azione, che rappresenta un valore patrimoniale di circa 14 miliardi di dollari.

L’operazione promuove lo spostamento del mix del portafoglio di HPE verso soluzioni a crescita

più elevata e rafforza il suo business di networking ad alto margine, accelerando la strategia di crescita sostenibile e redditizia di HPE. Si prevede che la transazione aumenterà l’EPS non GAAP e il flusso di cassa libero nel primo anno dopo la chiusura.

Si prevede che l’acquisizione raddoppierà il business del networking di HPE, creando un nuovo leader del networking con un portafoglio completo che offre a clienti e partner una nuova, interessante scelta per promuovere il valore aziendale. L’esplosione dell’intelligenza artificiale e del business basato sul cloud ibrido sta accelerando la domanda di soluzioni tecnologiche sicure e unificate che connettono, proteggono e analizzano i dati delle aziende dall’edge al cloud. Queste tendenze, e l’intelligenza artificiale in particolare, continueranno a rappresentare i carichi di lavoro più dirompenti per le aziende e HPE ha allineato il proprio portafoglio per sfruttare questi trend IT con la rete come componente connettivo critico.

La combinazione dei portafogli complementari di HPE e Juniper potenzia la strategia edge-to-cloud di HPE con la capacità di guidare un ambiente nativo dell’intelligenza artificiale basato su un’architettura nativa del cloud.

Insieme, HPE e Juniper forniranno ai clienti di tutte le dimensioni un portafoglio completo e sicuro che abilita l’architettura di rete necessaria per gestire e semplificare le loro esigenze di connettività in espansione e sempre più complesse. Sfruttando l’intelligenza artificiale leader del settore, la società combinata si prevede che creerà esperienze migliori per gli utenti e gli operatori, a vantaggio delle reti ad alte prestazioni e dei data center cloud dei clienti.