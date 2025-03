I leader aziendali si fidano sempre più dell’AI

L’AI Generativa sta influenzando sempre più il processo decisionale degli Executive di un’impresa. SAP ha annunciato una nuova ricerca che rivela che il 44% dei leader aziendali avrebbe abbandonato una decisione che avevano già pianificato sulla base degli insight offerti dall’AI. Un altro 38% si affiderebbe all’AI per prendere decisioni al loro posto.

Il rapporto tra leader aziendali e AI

L’indagine “AI Has a Seat in the C-Suite“, condotta da Wakefield Research e sponsorizzata da SAP, ha intervistato 300 dirigenti C-Level di aziende con un fatturato annuo di almeno 1 miliardo di dollari negli Stati Uniti.

Altri risultati dell’analisi evidenziano:

Il 74% dei dirigenti ripone maggiore fiducia nell’intelligenza artificiale rispetto ai consigli di colleghi e amici.

Il 55% dei manager lavora in organizzazioni in cui gli insight basati sull’AI sostituiscono o spesso aggirano il tradizionale processo decisionale. Questo vale soprattutto per le aziende con fatturato pari o superiore a 5 miliardi di dollari.

Il 48% dei dirigenti utilizza quotidianamente strumenti di AI generativa; il 15% utilizza l’AI più volte al giorno.

“La maggior parte delle decisioni degli Executive si basa su una combinazione di dati, sulle sensazioni che provano e sulle discussioni che hanno avuto con le persone di cui si fidano“, ha dichiarato Jared Coyle, Chief AI Officer di SAP North America. “Ciò che questi dati ci dicono è che l’AI è entrata in quella cerchia ristretta di persone di cui ci si fida”.

Per la maggior parte dei dirigenti intervistati (52%), l’AI è più affidabile per analizzare i dati e formulare raccomandazioni per prendere decisioni. I leader aziendali hanno fiducia nell’AI anche per individuare rischi o problemi che in precedenza non avevano considerato (48%) e per offrire piani alternativi (47%). Infine, gli intervistati stanno anche utilizzando l’AI in diversi modi, come ad esempio migliorare lo sviluppo dei prodotti (40%), supportare la pianificazione del budget (40%) ed eseguire ricerche di mercato (40%).

I vantaggi dell’AI si estendono al di fuori dell’ufficio: il 39% dei leader aziendali dichiara di sperimentare un migliore equilibrio tra vita lavorativa e vita privata grazie all’AI; il 38% riferisce di aver migliorato il proprio benessere mentale; e un altro 31% afferma di essere meno stressato.

I vantaggi offerti da SAP Business Data Cloud

Jared Coyle ha osservato che molte aziende faticano ancora a creare una base di dati affidabili, passo fondamentale per creare questo tipo di fiducia. I motivi sono diversi: disallineamento tra IT e altre funzioni aziendali, sfide per integrare i sistemi, percezione di bassa qualità dei dati stessi.

“L’unico modo per garantire dati aziendali affidabili per l’AI è avere un livello di dati semantico comune in tutta l’impresa“, ha detto.

A tal fine, Jared Coyle ha evidenziato la soluzione SAP Business Data Cloud, l’ultima soluzione SaaS di gestione dati che unifica i dati SAP e di terze parti in tutta l’organizzazione. Collegando i dati di ogni parte dell’azienda e armonizzandoli più facilmente e velocemente che mai, SAP Business Data Cloud aiuta i clienti a prendere decisioni più efficaci in tempi rapidi e alimentare un’AI affidabile.