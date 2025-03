Il CTEM (Continuous Threat Exposure Management) protagonista della sicurezza del futuro

Adottare un approccio proattivo, basato sul principio prevention first, è fondamentale per le aziende che desiderano proteggere le proprie operazioni, i dati e la reputazione. In questo contesto, il Continuous Threat Exposure Management (CTEM) offre una strategia completa per rimanere un passo avanti rispetto ai rischi informatici, valutando costantemente la postura di sicurezza dell’organizzazione e individuando vulnerabilità prima che possano essere sfruttate. Considerando le potenziali conseguenze delle violazioni della cybersecurity – come perdite finanziarie, danni reputazionali e sanzioni regolamentari – il CTEM diventa una strategia indispensabile per le organizzazioni che vogliono prevenire le minacce.

Cos’è il Continuous Threat Exposure Management?

Il Continuous Threat Exposure Management è un metodo che monitora e valuta continuamente la postura di sicurezza di un’organizzazione, identificando in tempo reale vulnerabilità e minacce potenziali. Si differenzia dalle valutazioni periodiche tradizionali, che offrono solo una panoramica della postura di sicurezza dell’organizzazione in un determinato momento mentre il CTEM è un processo dinamico e continuo, che identifica regolarmente le aree di rischio e valuta la probabilità di minacce. Il principale vantaggio del CTEM è la capacità di fornire alle aziende consapevolezza in tempo reale delle proprie vulnerabilità, consentendo risposte più rapide e decisioni informate. Questo approccio si rivela particolarmente utile in un contesto in cui gli attacchi informatici avvengono in tempo reale e gli avversari si adattano costantemente alle nuove tecniche.

Esempi di CTEM includono il monitoraggio continuo del traffico di rete, la gestione delle vulnerabilità mediante valutazioni periodiche e l’adozione di strategie di risposta agli incidenti che permettono di limitare rapidamente i danni e affrontare le violazioni della sicurezza. Garantendo una visibilità in tempo reale sull’ambiente di sicurezza, il CTEM consente alle organizzazioni di adottare un approccio preventivo, riducendo la necessità di rispondere agli attacchi dopo che si sono verificati.

Elementi principali delle soluzioni CTEM

Le soluzioni CTEM offrono un approccio olistico alla cybersecurity, integrando rilevamento delle minacce, valutazione dei rischi e capacità di risposta agli incidenti in un’unica piattaforma, come ESET PROTECT e i suoi moduli. I principali moduli, a seconda del livello di abbonamento o del servizio acquistato, includono: Continuous Monitoring, Vulnerability Management, Incident Response, Threat Intelligence, e Security Audits. Integrando questi elementi, il CTEM consente alle organizzazioni di mantenere un approccio proattivo contro le minacce informatiche, valutando continuamente la postura di sicurezza per anticipare potenziali rischi.

Quali sono i vantaggi del CTEM?

Grazie alla funzione Continuous Monitoring, le organizzazioni possono rilevare e rispondere alle minacce potenziali man mano che emergono, riducendo significativamente le possibilità che un attacco vada a buon fine. Continuous threat detection significa che, invece di fare affidamento su valutazioni periodiche o rilevamenti successivi, le organizzazioni sono costantemente vigili. Questo approccio proattivo consente ai team di sicurezza di identificare attività dannose, comportamenti anomali o altri indicatori di compromissione non appena si verificano.

Il monitoraggio continuo tramite CTEM fornisce alle aziende una comprensione più profonda e dettagliata delle proprie vulnerabilità. Le valutazioni dei rischi tradizionali, spesso condotte periodicamente, possono lasciare delle lacune nella protezione tra una valutazione e l’altra. Il CTEM colma queste lacune, eseguendo scansioni e valutazioni continue dell’infrastruttura

dell’organizzazione per rilevare punti deboli, che siano software obsoleti, configurazioni errate o minacce recentemente scoperte.

Quando si verifica un incidente di sicurezza, il tempo è fondamentale. La rapidità ed efficienza con cui un’organizzazione può rispondere a una minaccia spesso determinano l’entità del danno. I programmi CTEM incorporano flussi di lavoro e strategie predefiniti per la risposta agli incidenti, consentendo alle aziende di reagire in modo rapido e deciso quando le minacce vengono rilevate. Avere piani di risposta chiari — completi di passi specifici per contenere, mitigare e recuperare — consente alle organizzazioni di gestire gli incidenti in modo controllato. Ciò minimizza il caos che spesso segue una violazione e aiuta a prevenire che la situazione peggiori ulteriormente.

Compliance e riduzione del rischio di sicurezza

L’adesione alle normative sulla cybersecurity e agli standard del settore è un altro requisito fondamentale per le aziende che operano nel mondo digitale di oggi. La non conformità può comportare pesanti sanzioni, conseguenze legali e danni alla reputazione, oltre a un aumento della vulnerabilità alle minacce informatiche. Il monitoraggio continuo tramite CTEM garantisce che qualsiasi deviazione dai controlli di sicurezza richiesti venga identificata e corretta tempestivamente, riducendo il rischio di violazioni normative.

Prepararsi al futuro con le funzionalità AI e XDR di ESET

Poiché le minacce informatiche diventano sempre più sofisticate e le conseguenze degli attacchi riusciti più gravi, ESET ha sviluppato strumenti che rispondono a esigenze in continua evoluzione della cybersecurity, allineandosi ai principi del Continuous Threat Exposure Management e adottando un approccio prevention first.

La piattaforma ESET PROTECT offre protezione continua, consentendo alle aziende di prevenire gli attacchi mentre assicurano un rapido recupero quando si verificano incidenti. ESET Inspect, componente che abilita l’XDR della piattaforma, migliora l’identificazione e la risposta alle minacce, anche per le organizzazioni con risorse IT limitate, grazie al motore AI-native e all’interfaccia facile da usare. Inoltre, ESET AI Advisor e i servizi ESET MDR offrono una protezione avanzata, sfruttando tecnologie AI-native e competenze umane per automatizzare l’analisi dei rischi, rilevare minacce complesse e semplificare la gestione degli incidenti. Questo approccio garantisce che non solo le minacce vengano rilevate e affrontate rapidamente, ma che i potenziali punti di ingresso vengano minimizzati e monitorati continuamente, riducendo il rischio complessivo.

Di Samuele Zaniboni, Manager of Sales Engineering di ESET Italia