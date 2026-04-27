Intelligenza artificiale in azienda: opportunità e rischi da governare

L’intelligenza artificiale sta rapidamente ridefinendo modelli organizzativi, processi decisionali e dinamiche competitive all’interno delle imprese. Dall’automazione delle attività operative all’analisi predittiva, fino al supporto avanzato alle decisioni strategiche, l’AI rappresenta oggi una leva di innovazione imprescindibile. Tuttavia, accanto alle opportunità emergono rischi e criticità che le aziende non possono più permettersi di sottovalutare, e di cui spesso sono inconsapevoli.

Uno dei principali elementi di complessità riguarda la gestione dei dati. I sistemi di AI si basano su grandi quantità di informazioni, spesso sensibili o strategiche, e la loro corretta raccolta, conservazione e utilizzo rappresenta una sfida cruciale. Errori o falle nella governance dei dati possono esporre le organizzazioni a violazioni di sicurezza, danni reputazionali e sanzioni normative, soprattutto in un contesto regolatorio europeo sempre più stringente.

Un secondo aspetto riguarda l’affidabilità dei modelli. L’intelligenza artificiale, per quanto avanzata, non è infallibile: bias nei dati di addestramento, errori di interpretazione o mancanza di trasparenza nei processi decisionali possono generare risultati distorti o non verificabili. Questo è particolarmente critico nei settori ad alto impatto, come sanità, finanza o pubblica amministrazione, dove le decisioni supportate dall’AI incidono direttamente sulle persone.

A ciò si aggiunge il tema della responsabilità. Chi risponde di una decisione presa – o suggerita – da un sistema di intelligenza artificiale? La questione è al centro del dibattito normativo europeo, anche alla luce dell’AI Act, che introduce un approccio basato sul rischio e definisce obblighi stringenti per le applicazioni considerate ad alto impatto. Per le aziende, questo si traduce nella necessità di dotarsi non solo di tecnologie adeguate, ma anche di competenze, processi e modelli di governance capaci di garantire un utilizzo etico e conforme.

Non meno rilevante è il fattore umano. L’introduzione dell’AI nei contesti aziendali implica un cambiamento culturale profondo: richiede nuove competenze, una maggiore consapevolezza dei limiti della tecnologia e una ridefinizione dei ruoli. L’intelligenza artificiale non sostituisce le persone, ma ne amplifica le capacità, a patto che venga compresa e gestita in modo corretto.

In questo scenario, il vero vantaggio competitivo non deriva semplicemente dall’adozione dell’AI, ma dalla capacità di integrarla in modo strategico e responsabile nei processi aziendali. Significa passare da una logica sperimentale a un approccio strutturato, in cui innovazione e gestione del rischio procedono di pari passo.

Un webinar gratuito aiuta ad orientarsi con risposte concrete

Per approfondire questi temi e offrire alle imprese strumenti concreti di orientamento, BitMAT Edizioni promuove un webinar dedicato ai rischi e alle opportunità dell’intelligenza artificiale in azienda. Un’occasione di confronto con esperti del settore per comprendere come affrontare le sfide normative, tecnologiche e organizzative legate all’AI, trasformando un potenziale fattore di rischio in un reale motore di crescita.

L’appuntamento con il webinar gratuito dal titolo “IA in azienda: obblighi normativi, governance e protezione dei dati” è fissato per giovedì 14 maggio alle 11.00 (ISCRIVITI QUI).

Il webinar, della durata di un’ora, fornirà un inquadramento strutturato dei principali profili giuridici e organizzativi connessi all’utilizzo dei sistemi di IA, con l’obiettivo di :

comprendere quando un sistema rientra nella nozione di “sistema di IA”;

quando un sistema rientra nella nozione di “sistema di IA”; orientarsi nella classificazione normativa per livelli di rischio e nei relativi obblighi;

nella classificazione normativa per livelli di rischio e nei relativi obblighi; delineare gli elementi essenziali di un modello di governance dell’IA;

gli elementi essenziali di un modello di governance dell’IA; inquadrare i principali presidi in materia di protezione dei dati personali connessi all’utilizzo dell’IA

Programma del webinar

Introduzione

Massimiliano Cassinelli – direttore scientifico delle testate di BitMAT

AI ACT e Governo dell’IA nell’Impresa

Avv. Claudio Cicu Studio Legale “Cicu Law Firm & Partners”

Protezione dei dati personali e utilizzo dell’IA

Avv. Davide Cicu Studio Legale “Cicu Law Firm & Partners”

Q&A

Gli spettatori possono anticipare i propri quesiti all’indirizzo redazione.bitmat@bitmat.it o inviare i quesiti in diretta nel corso del webinar.

La partecipazione al webinar “IA in azienda: obblighi normativi, governance e protezione dei dati”, del 14 maggio alle 11.00 è gratuita, previa iscrizione a questo link