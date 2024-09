Liguria Digitale sceglie il Gruppo Relatech per i servizi di cybersecurity

Relatech, Digital Enabler Solution Know-How (DESK) Company quotata sul mercato Euronext Growth Milan (Ticker: RLT), annuncia che la sua consociata, Mediatech s.r.l., polo di riferimento del Gruppo per le tecnologie di Cybersecurity e Cloud, ha ottenuto un significativo riconoscimento in ambito di sicurezza informatica. Il Gruppo Relatech, tramite Mediatech, è stato infatti scelto da Liguria Digitale S.p.A., società ICT in-house di Regione Liguria, per l’aggiudicazione della gara europea per l’adozione di sistemi software del partner tecnologico Cynet e per i servizi di cybersecurity inclusi in ReSoc, con un investimento previsto di circa euro 1.000.000 per una durata contrattuale triennale. Il ruolo di Relatech sarà cruciale nel fornire a Liguria Digitale S.p.A. una protezione costante dalle minacce informatiche. Il Gruppo Relatech, infatti, attraverso il servizio ReSoc che offre i massimi livelli di protezione, è in grado di garantire la totale sicurezza degli endpoint e di tutta l’infrastruttura IT.

Inoltre, i professionisti Relatech forniranno al Security Operation Center (SOC) di Liguria Digitale cruscotti di controllo avanzati per un efficace monitoraggio della sicurezza, oltre che, un servizio di assistenza 24/24 e 7/7.

Il progetto è testimonianza di una solida ed efficace partnership tra il Gruppo Relatech e Cynet, che insieme, hanno tutti gli strumenti per proporre al mercato un’offerta completa, che garantisce una risposta tempestiva e personalizzata alle minacce, grazie alla possibilità di intervenire direttamente sugli endpoint e di configurare livelli di protezione automatizzati e non solo.

Le soluzioni fornite saranno implementabili tanto sugli endpoint di Liguria Digitale S.p.A., quanto su quelli dei soci e clienti a cui Liguria Digitale offre servizi di sicurezza informatica tramite il proprio SOC, evidenziando l’approccio flessibile e orientato al cliente del Gruppo Relatech.

Pasquale Lambardi, Presidente e Amministratore Delegato di Relatech, ha dichiarato: “Siamo molto contenti di essere stati selezionati come la società a cui Liguria Digitale ha #BuildYourDigitalFuture deciso di affidarsi per assicurarsi un servizio di protezione completo e affidabile. Questo importante progetto testimonia l’impegno del Gruppo Relatech nel promuovere la digitalizzazione e la sicurezza informatica a livello regionale e nazionale, investimento, ad oggi, imprescindibile per tutte le imprese, in particolar modo per le PA, e dimostra una sinergica collaborazione con il nostro partner tecnologico Cynet. Il progetto rappresenta un ulteriore passo avanti nella mission di Relatech di guidare l’innovazione e l’evoluzione tecnologica, garantendo al contempo un ambiente digitale sicuro a tutti i livelli.”

Per conoscere l’offerta di cybersecurity di Relatech e per approfondire la soluzione ReSoc partecipata al webinar NIS2 e PMI: Soluzioni Concrete per Proteggere la Tua Impresa con i professionisti Relatech che si svolgerà online giovedì 12 settembre dalle ore 12,00 alle 12,45. Per partecipare è necessario ISCRIVERSI QUI.