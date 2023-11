L’intelligenza artificiale privata guadagna slancio al VMware Explore di Barcellona

Oggi al VMware Explore di Barcellona, VMware ha svelato diverse partnership che dimostrano ulteriormente lo slancio verso l’intelligenza artificiale privata di VMware. L’intelligenza artificiale privata è un approccio architetturale che mira a bilanciare i vantaggi aziendali derivanti dall’intelligenza artificiale con le esigenze pratiche di privacy e conformità delle organizzazioni.

Perché l’intelligenza artificiale privata

Da quando VMware ha annunciato le sue novità sull’intelligenza artificiale privata al VMware Explore Las Vegas , c’è stato un notevole entusiasmo intorno alla strategia di intelligenza artificiale della società e al suo valore. I clienti sono entusiasti della flessibilità che oggi VMware può offrire attraverso il suo ecosistema aperto in crescita e in particolare apprezzano molto la capacità di offrire gestione e operazioni centralizzate per carichi di lavoro AI e non AI, nonché la capacità di VMware di consentire loro di virtualizzare e condividere le risorse GPU richieste, che possono portare a una riduzione del costo totale di proprietà (TCO).

Anche se la maggior parte delle organizzazioni prevede di utilizzare combinazioni di stack di servizi di intelligenza artificiale pubblici e privati, esistono diversi casi d’uso per l’esecuzione di modelli e calcoli di intelligenza artificiale adiacenti al luogo in cui i dati aziendali vengono creati, elaborati o consumati. I casi d’uso emergenti comuni includono:

Generazione di codice : miglioramento della produttività degli sviluppatori preservando la privacy e il controllo del codice sorgente di un’organizzazione attraverso soluzioni come l’offerta SafeCoder con Hugging Face.

: miglioramento della produttività degli sviluppatori preservando la privacy e il controllo del codice sorgente di un’organizzazione attraverso soluzioni come l’offerta SafeCoder con Hugging Face. Risoluzione dei contact center : miglioramento dei tempi di risoluzione per l’assistenza clienti salvaguardando al contempo la documentazione di supporto interna privata.

: miglioramento dei tempi di risoluzione per l’assistenza clienti salvaguardando al contempo la documentazione di supporto interna privata. Automazione delle operazioni IT : fornisce un’automazione più completa e approfondimenti sui processi IT interni salvaguardando al contempo la gestione e i metadati operativi.

: fornisce un’automazione più completa e approfondimenti sui processi IT interni salvaguardando al contempo la gestione e i metadati operativi. Recupero avanzato delle informazioni: semplificazione della ricerca di documenti, del riepilogo e della creazione di contenuti preservando la proprietà intellettuale unica di un’organizzazione e la sua voce unica nel modo in cui comunica con clienti e partner.

Slancio dei partner

Sul fronte canale, l’approccio di VMware all’intelligenza artificiale privata sta creando molte opportunità per i partner di differenziarsi e aggiungere valore. L’ attenzione di VMware all’infrastruttura AI privata ci ha reso estremamente attraenti per i fornitori di software indipendenti (ISV) di AI perché offriamo loro una piattaforma differenziata per raggiungere i clienti senza competere direttamente con il loro core business. I system integrator si stanno schierando per contribuire ad accelerare l’adozione dei casi d’uso dell’intelligenza artificiale su VMware Cloud Foundation per soddisfare la domanda dei clienti e affrontare i principali use case. Al VMware Explore di Barcellona, VMware ha annunciato che altri due partner SI – IBM Consulting e Kyndryl – stanno lavorando con la società per accelerare la crescita dell’infrastruttura e dei servizi di intelligenza artificiale privata per aiutare le organizzazioni a realizzare rapidamente valore attraverso l’intelligenza artificiale privata.

La strategia AI di VMware è incentrata su tecnologie differenziate, semplicità, basso costo e scelta che consente alle organizzazioni di investire in una piattaforma AI comune in grado di integrare rapidamente nuovi servizi, ovunque operino, man mano che le esigenze aziendali o di settore cambiano. Il crescente ecosistema di partner di VMware è fondamentale per il nostro successo e siamo entusiasti delle nuove e ampliate partnership annunciate a Barcellona.

Partenariato Intel

La partnership decennale di VMware con Intel si sta ora espandendo all’intelligenza artificiale privata: le due società stanno progettando un’architettura di riferimento VMware Private AI che consentirà ai clienti di creare e distribuire modelli di AI privata e ridurre il TCO sfruttando il kit software Intel AI, i processori e gli acceleratori hardware con VMware Cloud Foundation.

Questa architettura di riferimento VMware Private AI con Intel AI includerà quanto segue su VMware Cloud Foundation:

GPU Intel serie Max : offrono fino a 128 core Xe-HPC, la nuova architettura di base destinata ai carichi di lavoro IA più impegnativi.

: offrono fino a 128 core Xe-HPC, la nuova architettura di base destinata ai carichi di lavoro IA più impegnativi. CPU Xeon di quarta generazione con Intel Advanced Matrix Extensions (Intel AMX) : offrono significativi miglioramenti prestazionali delle prestazioni che abbracciano più framework, strumenti di data science end-to-end e un ampio ecosistema di soluzioni intelligenti.

: offrono significativi miglioramenti prestazionali delle prestazioni che abbracciano più framework, strumenti di data science end-to-end e un ampio ecosistema di soluzioni intelligenti. Kit software Intel AI : software open source end-to-end in pacchetto e componenti di licenza opzionali per accelerare la creazione di scalabilità multinodo e l’implementazione dell’intelligenza artificiale.

A Explore di Barcellona VMware dimostrerà molteplici servizi di intelligenza artificiale generativa in esecuzione su CPU mostrando precisione e prestazioni impressionanti. È probabile che queste demo inducano molti a ripensare a come sfruttare la capacità della CPU per soddisfare le esigenze di intelligenza artificiale, in particolare nell’inferenza dei casi d’uso.

Partenariato IBM Watsonx

VMware sta collaborando con IBM per consentire alle aziende di accedere a IBM watsonx in ambienti privati, on-premise, nonché nel cloud ibrido per la formazione sicura e la messa a punto dei propri modelli con la piattaforma watsonx. Questa architettura full-stack basata su VMware Cloud Foundation e Red Hat OpenShift consentirà alle organizzazioni di implementare la funzionalità AI di Watsonx per MLOps, gestione dei dati e governance. Inoltre, le organizzazioni potranno accedere ai modelli open source selezionati da IBM da Hugging Face, nonché ad altri modelli di terze parti e a una famiglia di modelli Foundation formati da IBM per supportare i casi d’uso GenAI.

VMware contribuirà alla guida della Unified Acceleration (UXL) Foundation

VMware si è unita ad ARM, Fujitsu, Google Cloud, immagination, Intel, Qualcomm e Samsung per contribuire a guidare la Unified Acceleration (UXL) Foundation come membro direttivo. UXL Foundation è un gruppo intersettoriale impegnato a fornire un modello di programmazione dell’acceleratore standard aperto che semplifica lo sviluppo di applicazioni multipiattaforma performanti. UXL Foundation si basa sulla specifica oneAPI e sfrutta standard aperti basati sul settore come SYCL. La fondazione UXL definirà un modo indipendente dal fornitore per sviluppare software per architetture eterogenee abbracciando neutralità e indipendenza. Le ambizioni di UXL sono in linea con la pluridecennale esperienza di VMware nella razionalizzazione dell’interoperabilità sia nell’hardware che nel software.

Partenariati per servizi dati

Soluzioni Tanzu Data multi-cloud esistenti sviluppate per includere Data Services Manager (DSM) in VMware Cloud Foundation. L’espansione del nostro ecosistema di servizi dati on-premise è essenziale per consentire alle organizzazioni di avere maggiore flessibilità nel modo in cui creano servizi di intelligenza artificiale per soddisfare le esigenze aziendali. Finora DSM ha supportato VMware Tanzu SQL Postgres e MySQL e ora si sta espandendo per offrire un piano di controllo unificato per la gestione dei servizi dati di VMware e dei partner.

Oggi VMware ha annunciato l’aggiunta di nuovi servizi partner che si integrano con DSM per fornire nuovi livelli di flessibilità agli ambienti locali dei clienti. Innanzitutto, VMware sta collaborando con MinIO per portare l’archivio di oggetti altamente performante e resiliente su VMware Cloud Foundation. Inoltre, ha ampliato la sua partnership con Google Cloud per portare le prestazioni superiori, la scalabilità e l’efficienza in termini di costi di AlloyDB Omni a VMware Cloud Foundation. Quando viene eseguito su vSAN, Google ha riscontrato un aumento delle prestazioni superiore a 2 volte per i carichi di lavoro transazionali e fino a 100 volte per i carichi di lavoro analitici rispetto a Postgres standard. 1

I database ad alte prestazioni e l’archiviazione di oggetti sono servizi dati chiave per alimentare i carichi di lavoro AI/ML e queste nuove partnership aiuteranno i clienti ad accelerare ulteriormente i tuoi percorsi di intelligenza artificiale privata.

Il nostro viaggio collettivo nell’intelligenza artificiale

Oltre alle partnership annunciate a Barcellona, VMware continua a lavorare a stretto contatto con NVIDIA – in seguito alla presentazione dell’offerta congiunta al VMware Explore Las Vegas – per portare sul mercato VMware Private AI Foundation con NVIDIA nei prossimi mesi. Una selezione di clienti sta già lavorando con VMware e NVIDIA come partner di progettazione che gestiscono questa nuova offerta nei loro ambienti e contribuiscono a plasmare il futuro della soluzione.

Una domanda comune che sento da clienti e partner riguardo all’intelligenza artificiale privata è: “È fantastico! Come posso iniziare?”

Al VMware Explore di Barcellona VMware ha rilasciato Starter Pack con prove di concetto di intelligenza artificiale privata allineate ai casi d’uso più diffusi, con casi d’uso sia di Coding Assistant che di Retrieval Augmented Generation (RAG) disponibili oggi.

Sei pronto a ripensare il tuo approccio all’intelligenza artificiale? Se la tua organizzazione desidera privacy e controllo dei dati, flessibilità, scelta e costi inferiori, VMware vorrebbe parlare con te.

A cura di Chris Wolf, VP, VMware AI Labs

Fonti