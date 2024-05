Lenovo: ultime novità sotto il segno dell’Intelligenza Artificiale

Le ultime novità in casa Lenovo riguardano soluzioni e servizi innovativi che includono l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale.

Lenovo annuncia il lancio di una nuova suite completa di sistemi e soluzioni infrastrutturali basate sull’intelligenza artificiale, appositamente realizzate per far evolvere l’innovazione dell’Hybrid AI dall’edge al cloud. Lenovo offre soluzioni con GPU multiple e ad alta efficienza termica destinate a workload ad alta intensità di calcolo in diversi ambienti e settori verticali. In mercati quali i servizi finanziari e la sanità, i clienti gestiscono enormi serie di dati che richiedono un’estrema larghezza di banda I/O e Lenovo fornisce quelle soluzioni di infrastruttura IT che sono cruciali per la gestione dei dati critici. Tra queste soluzioni c’è Lenovo TruScale, che offre la massima flessibilità, scalabilità e supporto ai clienti che hanno l’esigenza di eseguire workoload AI impegnativi in modalità 100% as-a-service. I Professional Services di Lenovo semplificano l’esperienza dell’AI per tutti coloro che intendono rispondere alle nuove esigenze e opportunità che è necessario affrontare nell’odierno contesto di mercato, indipendentemente dalla fase in cui si trovano nel loro percorso verso l’AI

“Lenovo è impegnata ad accelerare l’analisi dei dati offrendo nuove soluzioni di AI che possono essere utilizzate in tutti i settori, con un impatto positivo significativo sulle attività quotidiane dei nostri clienti“, commenta Kirk Skaugen, Presidente Lenovo ISG. “Che si tratti di ottimizzare le performance dei servizi finanziari, di migliorare l’esperienza cliente nel retail o di aumentare l’efficienza delle nostre città, il nostro approccio ibrido consente alle aziende di disporre di infrastrutture AI-ready ottimizzate per l’AI, portando l’intelligenza artificiale dal progetto alla realtà e mettendole in grado di implementare in modo efficiente soluzioni potenti, scalabili e di dimensioni adeguate che favoriscono l’innovazione, la digitalizzazione e la produttività“.

Accelerare i workload AI più impegnativi

In collaborazione con AMD, Lenovo presenta il server ThinkSystem SR685a V3 con 8GPU, che offre ai clienti prestazioni estreme per i carichi di lavoro AI più impegnativi, compresi Gen AI e Large Language Models (LLM). Questa solida soluzione dispone di un’accelerazione rapida, un’ampia memoria e una larghezza di banda I/O per gestire enormi set di dati, necessari per migliorare le performance in diversi settori verticali, dai servizi finanziari alla sanità e all’energia, della scienza del clima ai trasporti. Il nuovo ThinkSystem SR685a V3 è la soluzione ottimale sia per l’AI privata on-prem che per i fornitori di servizi cloud di AI pubblici.

Il ThinkSystem SR685a V3 è stato progettato per contribuire al rilevamento e alla prevenzione delle frodi, così come le iniziative KYC (know your customer), nel settore dei servizi finanziari. Il sistema è ideale anche per le applicazioni che supportano le strategie di trading algoritmico, la gestione del rischio (monitoraggio delle transazioni in tempo reale e value-at-risk), l’emissione di crediti (analisi dei prestiti e raccomandazioni per l’approvazione), la gestione patrimoniale e i servizi di consulenza, la semplificazione e il rafforzamento della conformità alle normative e le previsioni.

Le caratteristiche principali della nuova soluzione di Lenovo

Funzionalità accelerate per il calcolo ad alta intensità grazie ai processori AMD EPYC di quarta generazione e alle 8 nuove GPU AMD Instinct MI300X.

Interconnessione completa con AMD Infinity Fabric, che offre 1,5 TB di capacità di memoria ad alta larghezza di banda (HBM3) e fino a 1 TB/s di picco di prestazioni teoriche aggregate di banda I/O della GPU e la velocità necessaria per l’addestramento e l’implementazione di modelli AI.

Grazie al notevole margine termico offerto dal raffreddamento ad aria, Lenovo SR685a V3 è in grado di sostenere le massime prestazioni di CPU e GPU ad alta potenza.

Massima flessibilità, compreso il supporto per le più recenti GPU HGXTM (H100/H200/B100) di NVIDIA e il supporto drop-in per la prossima generazione di CPU AMD.

“Insieme a Lenovo, stiamo accelerando la trasformazione dell’AI nelle imprese su diversi fronti, aiutando i clienti a guidare questo cambiamento radicale nell’elaborazione dei dati e fornendo solide soluzioni end-to-end scalabili“, aggiunge Forrest Norrod, executive vice president e general manager Data Center Solutions Group di AMD. “Abbiamo una comprovata esperienza nel portare sul mercato soluzioni estremamente performanti e siamo entusiasti di integrare AMD Instinct MI300X nel portafoglio di Lenovo, aiutando le imprese ad accelerare l’adozione dell’AI“.

Il server HCI Edge for Azure Stack più potente del mercato

Lenovo porta l’inferenza AI e l’analisi dei dati in tempo reale sull’edge con la nuova soluzione Lenovo ThinkAgile MX455 V3 Edge Premier dotata di processori AMD EPYCTM 8004. Una piattaforma versatile e ottimizzata per l’intelligenza artificiale che offre nuovi livelli di prestazioni AI, di calcolo e di storage in ambito edge insieme alla migliore efficienza energetica tra le soluzioni HCI Azure Stack. Offrendo una perfetta integrazione chiavi in mano con il cloud on-premise e Azure, la soluzione Lenovo ThinkAgile MX455 V3 Edge Premier consente ai clienti di ridurre il TCO grazie a un’esclusiva gestione del ciclo di vita, di migliorare l’esperienza dei clienti e di adottare più rapidamente le innovazioni software.

La soluzione ThinkAgile MX455 V3 Edge Premier di Lenovo, ideale per il settore retail, manifatturiero e sanitario, include funzionalità chiave per:

Ridurre i costi di gestione grazie all’automazione, al provisioning, quasi completamente automatizzato, e alle esclusive funzionalità di Lenovo Open Cloud Automation (LOC-A) per una distribuzione più rapida e una gestione da qualsiasi punto del cloud grazie all’architettura abilitata Azure Arc.

Ridurre i tempi e i costi di manutenzione grazie al supporto di un unico punto di contatto e alla gestione centralizzata del parco macchine basata su cloud.

Aumentare la sicurezza, l’affidabilità e ridurre i tempi di inattività grazie a test continui e aggiornamenti software automatizzati, convalidati da Microsoft e Lenovo.

“I nostri clienti ci dicono ogni giorno che hanno bisogno della potenza di Microsoft Azure per estendere l’AI nella loro realtà quotidiana, dai reparti di produzione ai punti vendita al dettaglio, ai fast-food e ad altre sedi distribuite. La nostra collaborazione con Lenovo ci permette di Azure a sufficienza a questi siti periferici critici, semplificando al contempo la distribuzione e la gestione del ciclo di vita“, ha dichiarato Douglas Phillips, Corporate Vice President, Azure Edge + Platform. “La soluzione ThinkAgile MX455 V3 Edge Premier offre ai nostri clienti condivisi un’esperienza senza soluzione di continuità dal cloud all’edge, ovunque risiedano i loro dati. Questa nuova soluzione e la potenza del nostro approccio al cloud adattivo consentono alle aziende di unificare i team, semplificare le operazioni e sfruttare la potenza delle tecnologie cloud-native e AI in modo da potersi concentrare sulla trasformazione del business, anziché sulla gestione dell’infrastruttura“.

La soluzione per gestire carichi di lavoro ad alta intensità di calcolo

Lenovo e AMD presentano un server multi-nodo ad alte prestazioni ed efficienza termica, progettato per massimizzare le prestazioni per singolo rack per l’elaborazione intensiva delle transazioni. Lenovo ThinkSystem SD535 V3 è un server node 1S/1U a mezza larghezza alimentato da un singolo processore AMD EPYC di quarta generazione ed è progettato per massimizzare la potenza di elaborazione e l’efficienza termica per carichi di lavoro che includono il cloud computing e la virtualizzazione su scala, l’analisi dei big data, l’elaborazione ad alte prestazioni e le transazioni di e-commerce in tempo reale per aziende di ogni dimensione.

Le caratteristiche principali della nuova soluzione:

Supporto leader di settore da parte dei fornitori di tecnologie CPU in un’offerta a 4 nodi 2U, che consente ai clienti di ottimizzare i carichi di lavoro basati sull’architettura AMD o Intel nello stesso chassis 2u.

Agilità di scala che consente la configurazione di 2, 3 o 4 nodi installati in un unico chassis.

Semplificazione dell’automazione, dell’orchestrazione e della distribuzione su larga scala con il software di gestione del sistema Lenovo XClarity.

Implementazione unificata dell’alimentazione e del raffreddamento che consente di ridurre il consumo energetico fino al 30% rispetto ai server rack 1U standard.

Lenovo semplifica l’esperienza AI grazie ai Professional Services

Per supportare le aziende e accelerare il successo nell’adozione dell’AI, Lenovo ha introdotto, con disponibilità immediata, i Lenovo AI Advisory and Professional Services. Si tratta di un’ampia gamma di servizi, soluzioni e piattaforme progettate per aiutare le aziende di ogni dimensione a orientarsi nel panorama dell’AI e ad individuare le giuste soluzioni per implementarla in modo rapido, economico e scalabile, portando l’IA dall’idea alla realtà.

Il supporto di Lenovo prevede cinque fasi:

AI Discover: Lenovo definisce un percorso personalizzato per aiutare i clienti a visualizzare e tracciare la strategia e le risorse per l’adozione dell’AI. Gli esperti di Lenovo valutano il grado di preparazione dell’organizzazione in termini di sicurezza, personale, tecnologia e processi, utilizzando una metodologia comprovata, con raccomandazioni che consentono ai clienti di implementare l’AI con successo. .AI Advisory: Gli esperti Lenovo consigliano le misure di sicurezza più efficaci, il piano di gestione delle modifiche, l’architettura tecnologica e il piano di adozione dell’AI, in base alla strategia e agli obiettivi del cliente. Lenovo aiuta a definire i risultati desiderati su qualsiasi scala, dal pocket al cloud, e sviluppa insieme all’organizzazione la roadmap per raggiungerli. .AI Fast Start: I consulenti di Lenovo progettano e realizzano gli elementi critici dell’intelligenza artificiale per dimostrare come sia possibile raggiungere i risultati chiave per i clienti, siano essi di tipo commerciale, operativo o tecnologico. Questo può assumere la forma di un proof of concept o di un MVP (minimum viable product) nei laboratori Lenovo o in quelli dei clienti. AI Deploy and Scale: Lenovo distribuisce gli strumenti e i framework per implementare un sistema o un insieme di tecnologie di AI completamente sicuro e scalabile. I clienti possono scegliere di effettuare la distribuzione tramite Lenovo TruScale as-a-service, per ridurre ulteriormente i costi iniziali per il supporto all’implementazione di Gen AI e per ottenere agevolmente economie di scala. AI Managed: Lenovo offre una guida specializzata per la manutenzione, la gestione e l’ottimizzazione del sistema AI. Collabora, inoltre, con i clienti per supportare le implementazioni IT per l’intera durata del progetto e fornisce qualifica e formazione costante a un ecosistema di AI Innovators con l’obiettivo di incrementare gli use case dell’AI a fronte della maturità di questa tecnologia.

Grazie agli AI Advisory and Professional Services di Lenovo, i clienti possono avvalersi del supporto di un team di esperti certificati in grado di ridurre la complessità dell’implementazione dell’intelligenza artificiale e ottenere rapidamente risultati concreti in azienda. Grazie a una combinazione di servizi end-to-end, hardware e applicazioni AI, Lenovo consente di superare con successo tutte le tappe del percorso verso l’AI. Semplificando l’implementazione dell’AI, Lenovo la rende accessibile ad aziende di ogni dimensione e in tutti i settori verticali.