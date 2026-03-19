NovaMDR presentata ufficialmente sul mercato italiano

Sangfor Technologies – specialista globale nel settore della cybersecurity e del cloud computing integrato e abilitato all’intelligenza artificiale – in collaborazione con il provider europeo di cybersecurity Forenova, presenta ufficialmente NovaMDR sul mercato italiano.

Basata su una potente tecnologia XDR e supportata dal team SOC d’élite di Forenova, questa offerta strategica propone un servizio di sicurezza unico, orientato all’IA. La soluzione combina un rilevamento continuo e avanzato delle minacce con un team dedicato di analisti della sicurezza operativi 24/7. Il servizio va oltre la semplice generazione di alert: convalida, indaga e risponde agli incidenti in tempo reale.

Un approccio diverso rispetto a un SOC e al monitoraggio tradizionale

La differenza tra MDR e altri sistemi è sostanziale. Un Security Operations Center (SOC) è una funzione interna o esterna che monitora e risponde alle minacce, ma richiede infrastrutture, personale e processi dedicati. Un servizio di monitoraggio tradizionale, invece, spesso si limita a raccogliere alert e log (ad esempio tramite SIEM) senza effettuare analisi approfondite né una risposta attiva agli incidenti.

NovaMDR è una soluzione completamente integrata, gestita direttamente dal team SOC globale di Forenova, che combina strumenti avanzati, threat intelligence, rilevamento automatizzato e risposta proattiva nell’intero ambiente aziendale. Libera le organizzazioni dall’onere di gestire un SOC interno completo o dai costi proibitivi di uno esterno.

I problemi di sicurezza delle aziende risolti da MDR

Quali sono oggi le criticità più urgenti per le aziende italiane? Il sovraccarico di allarmi e falsi positivi, che distrae i team IT e rallenta le risposte effettive; la carenza di competenze interne, con difficoltà nel reperire e trattenere personale specializzato; minacce sempre più sofisticate non individuate dagli strumenti tradizionali; pressione su risorse umane e budget limitati per la creazione di un SOC interno.

NovaMDR affronta queste sfide offrendo monitoraggio 24/7, rilevamento avanzato e risposta immediata in un pacchetto gestito, con una significativa riduzione dei tempi di identificazione e contenimento degli attacchi, «fattore cruciale in un contesto in cui ransomware e furti di dati sono in aumento e possono avere impatti economici e reputazionali rilevanti», afferma Jeffrey Zhang, Regional Manager Europa di Sangfor Technologies.

Una soluzione di supporto alle aziende senza SOC

NovaMDR è rivolto alle aziende che:

Non dispongono di un SOC interno completamente strutturato.

Hanno budget limitati che non consentono l’attivazione di un SOC esterno dedicato.

Dispongono di team IT ridotti o risorse limitate per la sicurezza.

Necessitano di conformità normativa e protezione continua senza investire in infrastrutture complesse.

Vogliono integrare rapidamente capacità avanzate di sicurezza senza lunghi progetti di implementazione.

La soluzione è quindi particolarmente adatta a PMI, aziende di medie dimensioni e grandi imprese che cercano una protezione di livello enterprise senza dover costruire un SOC da zero.

I benefici per le aziende: concreti e misurabili

Tra i principali benefici vi è la riduzione dei tempi di rilevamento e risposta agli incidenti, con potenziale identificazione in meno di 30 minuti e intervento rapido sugli incidenti reali.

Si aggiungono la riduzione del carico sul team IT – grazie al filtraggio dei falsi positivi e alla gestione dei casi già validati e contestualizzati – e la copertura completa di monitoraggio e threat hunting da parte di specialisti dedicati.

Un ulteriore vantaggio riguarda l’ottimizzazione dei costi rispetto alla costruzione di un SOC interno, con risparmi significativi su personale, licenze e infrastrutture. Inoltre, la soluzione supporta la compliance attraverso reportistica strutturata, analisi dettagliate e processi standardizzati.

Nel complesso, questi elementi si traducono in tempi di risposta più rapidi, minore rischio operativo, migliore gestione degli alert e maggiore capacità del team IT di concentrarsi su progetti strategici.

Vantaggio competitivo

NovaMDR si distingue per la combinazione di tecnologia avanzata ed esperienza umana reale. Il servizio non si basa esclusivamente sull’automazione: ogni alert è convalidato da analisti esperti, riducendo significativamente i falsi positivi e migliorando la qualità della risposta.

Le decisioni di sicurezza e la responsabilità del cliente sono guidate dal team europeo, mentre le piattaforme core e le capacità di rilevamento sono scalate ed efficienti grazie a un sistema di ingegneria globale.

L’integrazione nativa con la piattaforma XDR + AI garantisce visibilità approfondita e correlata su rete e endpoint. Il servizio include anche supporto dedicato e personalizzato, accesso diretto a un Customer Success Manager, adattamento alle specifiche esigenze aziendali e pacchetti di servizio modulari.

Se necessario, il deployment può essere completato in pochi giorni, senza complessi progetti di installazione, mantenendo il giusto equilibrio tra tecnologia e costi: protezione di livello enterprise senza l’onere finanziario di costruire o esternalizzare un SOC completo.

«Oggi la vera differenza non è solo intercettare una minaccia, ma sapere cosa fare nei primi minuti, quando l’impatto può ancora essere contenuto. Con NovaMDR trasformiamo un flusso continuo di dati e alert in decisioni operative concrete, validate da analisti esperti ed attuate in tempo reale. Questo significa ridurre l’esposizione al rischio, rafforzare la resilienza dell’organizzazione e dare alle aziende la tranquillità di poter contare su una protezione continua, senza dover costruire strutture complesse e costose. La sicurezza non può più essere solo reattiva: deve essere gestita, proattiva e misurabile», conclude Zhang.