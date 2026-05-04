Data center e AI: perché la gestione dell’energia è la nuova priorità critica

Le interruzioni di energia che si sono verificate di recente in diverse aree geografiche hanno evidenziato una realtà chiara: la fragilità delle reti energetiche sta entrando in conflitto con una domanda di potenza per l’AI sempre più elevata. In situazioni di questo tipo, ecco come reagisce tipicamente un data center:

Gli allarmi scattano e le unità UPS entrano in funzione per sopperire al breve calo fino all’avvio dei generatori. Gli switch di trasferimento statico (STS) spostano i carichi tra le varie sorgenti di alimentazione in pochi millisecondi per mantenere attive le apparecchiature critiche.

Quando si gestiscono workload di AI a 50-100 kW per rack, i pochi secondi che intercorrono tra l’interruzione di corrente e l’attivazione dell’alimentazione di backup sono un rischio finanziario esponenzialmente più elevato rispetto alle implementazioni tradizionali.

L‘AI sta ridefinendo i parametri relativi la densità di potenza. Un singolo rack AI è oggi paragonabile al consumo energetico di una sala server tradizionale. Non si tratta solo di maggiore potenza, ma di una potenza più critica. Il trasferimento di energia oggi svolge un ruolo diretto nella protezione di ingenti investimenti informatici. I gestori stanno così riconsiderando la propria infrastruttura energetica e passano a sistemi che offrono un monitoraggio migliore e una risposta più rapida alle potenziali interruzioni.

Analisi del punto di trasferimento di potenza

Il punto di trasferimento dell’energia è vulnerabile e ogni guasto o ritardo può sfuggire al controllo e portare l’infrastruttura al limite. Questo punto gestisce la transizione in frazioni di secondo tra l’alimentazione di rete, quella di backup e quella generata in loco, e qualsiasi interruzione può influire rapidamente sui carichi critici a valle. Pur essendo un anello fondamentale della power train, oggi riceve maggiore attenzione poiché gli operatori devono affrontare ambienti più dinamici e ad alta densità.

Le unità STS sono fondamentali per supportare il corretto funzionamento delle attività. I workload dell’AI portano la domanda di energia a decine o centinaia di megawatt. Ciò costringe gli operatori a ripensare il proprio approccio alla pianificazione della capacità in loco e alla gestione del rischio di instabilità della rete. I data center chiedono risposte più rapide, intelligenti e coordinate agli eventi relativi all’alimentazione.

Aumentare gli standard di affidabilità dell’alimentazione

I sistemi STS si sono evoluti in risposta all’aumento della densità dei workload di colocation e AI. Sebbene la funzione principale non sia cambiata, ora è la scalabilità della capacità a fare la differenza. I modelli sono progettati per supportare il footprint crescente dei sistemi UPS multi-megawatt, in linea con l’architettura di alimentazione delle implementazioni AI su larga scala. Ciò riflette la tendenza generale del settore verso soluzioni di trasferimento di alimentazione più resilienti e ad alta capacità.

I vincoli di spazio rendono la manutenzione fondamentale. Grazie al design con accesso frontale, i team di manutenzione possono riparare i componenti senza dover lasciare spazio libero sul retro o sui lati. Questo è fondamentale quando ogni metro quadrato ospita apparecchiature capaci di produrre reddito. I ventilatori sostituibili a caldo e il design a scomparti consentono la sostituzione dei componenti senza disattivare i dispositivi collegati. In risposta a queste esigenze, il sistema Vertiv™ PowerSwitch 7000 combina un design salvaspazio con accesso frontale e un monitoraggio avanzato per supportare un’alimentazione affidabile nei data center ad alta densità.

Le unità STS avanzate registrano sequenze complete di eventi relativi all’alimentazione, registrando le condizioni prima, durante e dopo ogni trasferimento. Mentre gli STS tradizionali si limitano a commutare tra le fonti di energia, i sistemi di nuova generazione non solo effettuano il trasferimento, ma ne documentano anche le cause e le dinamiche. In ambienti in cui un singolo guasto al rack può interrompere giorni di progressi nell’addestramento AI, tale capacità diagnostica si trasforma da caratteristica auspicabile a fondamentale per l’azienda.

Un flusso d’aria ottimizzato, sistemi a doppia ventola e componenti modulari rendono le attività di manutenzione più rapide e sicure. Gli avvisi termici predittivi e il monitoraggio più avanzato dello stato operativo contribuiscono a migliorare l’affidabilità e supportano il funzionamento ininterrotto in ambienti ad alta densità. Questi sviluppi riflettono ciò che gli operatori richiedono oggi: maggiore affidabilità e monitoraggio più granulare, soprattutto nelle implementazioni ad alta densità.

Prepararsi al prossimo orizzonte energetico

La resilienza è un elemento determinante per i data center che devono bilanciare la crescita guidata dall’AI, i nuovi requisiti operativi e le condizioni imprevedibili della rete. Poiché le unità STS assumono nuovi ruoli nel monitoraggio, nella diagnostica e nella risposta rapida ai guasti, per rimanere all’avanguardia è necessario integrare queste funzionalità nelle operazioni quotidiane. Questo include:

· Il monitoraggio in real-time e il rilevamento accurato dei guasti con unità STS avanzate per fornire una visibilità immediata sugli eventi relativi all’alimentazione.

· Il ciclo tra il rilevamento degli eventi e l’analisi delle cause alla radice viene chiuso utilizzando l’acquisizione dei dati della rete e alla diagnostica come parte dei controlli regolari.

· La scelta di design modulari e compatti facilita l’aggiornamento o la manutenzione delle apparecchiature al variare della densità e dei requisiti di alimentazione.

A cura di Christopher Karam, Global Offering Manager for Static Transfer Switches di Vertiv