Palo Alto Networks acquisirà Portkey per proteggere l’avvento degli agenti AI

Palo Alto Networks, specialista globale nella cybersecurity, ha annunciato l’intenzione di acquisire Portkey, azienda all’avanguardia nel campo degli AI Gateway, che fornisce un control plane centralizzato essenziale per gestire e proteggere gli agenti AI autonomi, elaborando già trilioni di token al mese con la bassa latenza tipicamente richiesta per la comunicazione tra agenti. Garantendo che la governance della sicurezza non vada mai a scapito della velocità degli sviluppatori, Portkey consente alle aziende di accelerare l’innovazione AI con fiducia.

Con la crescente adozione dell’AI nelle aziende, e il passaggio da copilot e applicazioni di AI ad agenti autonomi, il gap di sicurezza AI si è esteso in modo significativo. Questi agenti operano come insider altamente privilegiati, eseguendo un elevato volume di decisioni automatizzate attraverso sistemi interni ed esterni. Per aiutare le aziende ad affrontare questa sfida, Portkey fungerà da AI Gateway per Prisma AIRS, agendo come sistema nervoso centrale in grado di monitorare, instradare e proteggere ogni transazione AI all’interno dell’azienda.

“Man mano che gli agenti autonomi si uniscono alla forza lavoro aziendale, creano anche una nuova superficie di attacco non gestita. Integrando Portkey in Prisma AIRS, le imprese potranno implementare e governare gli agenti AI in completa sicurezza. Con Portkey, stiamo fornendo alle aziende visibilità su tutto il loro traffico agentico e consentendo loro di controllarlo e di proteggersi dalle relative minacce,” sottolinea Lee Klarich, Chief Product & Technology Officer di Palo Alto Networks.

Piano di Controllo per Agenti AI

Strumenti di sicurezza frammentati hanno imposto finora la scelta tra innovazione e sicurezza. Definendo Portkey come AI Gateway per Prisma AIRS, Palo Alto Networks sta eliminando questo compromesso. La sua architettura unificata consente alle aziende di spostare carichi di lavoro autonomi in produzione con sicurezza, affidabilità e gestione integrate.

“Scalare l’AI in produzione richiede un delicato equilibrio tra massima flessibilità per gli sviluppatori e controllo assoluto per i team di sicurezza. Unendoci a Palo Alto Networks, stabiliremo l’AI Gateway come livello fondante per l’impresa AI sicura. Insieme, forniremo l’infrastruttura che permette a ogni azienda di implementare agenti autonomi con la certezza che i loro dati e operazioni siano completamente protetti,” evidenzia Rohit Agarwal, CEO e Co-Founder di Portkey.

A seguito della chiusura dell’operazione, Palo Alto Networks continuerà a supportare i clienti Portkey esistenti e nuovi, i quali potranno inoltre beneficiare di una maggiore integrazione con Prisma AIRS come parte di una piattaforma di sicurezza AI completa. Nel rispetto delle consuete condizioni di chiusura, si prevede che la transazione si concluda nel quarto trimestre fiscale 2026 di Palo Alto Networks.