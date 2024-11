Nuova tecnologia made in italy permette a qualsiasi azienda di creare il proprio cloud storage

Sulla scia dell’innovazione introdotta nel campo del cloud storage geo-distribuito, Cubbit presenta DS3 Composer, una soluzione rivoluzionaria che permette alle aziende di diventare provider del proprio cloud in pochi minuti. DS3 Composer è il primo “cloud enabler” al mondo, che consente di creare uno storage cloud geo-distribuito, iper-resiliente, sovrano e completamente compatibile con S3. Che tu sia un’azienda, un distributore, un rivenditore o un MSP, con DS3 Composer puoi finalmente avere il controllo assoluto su dati, infrastruttura e costi.

Cos’è DS3 Composer?

DS3 Composer è una piattaforma innovativa che permette di costruire il proprio cloud storage geo-distribuito in modo semplice e veloce. Per la prima volta nella storia è possibile creare un cloud storage geo-distribuito in pochi minuti e impostare le proprie regole. La piattaforma consente di raccogliere risorse da qualsiasi fonte — cloud pubblici, infrastrutture on-premise o server edge—e di esporle come un repository S3 attraverso un piano di controllo SaaS.

Successivamente, queste risorse possono essere organizzate in reti geo-distribuite personalizzate, diventando così i padroni della propria infrastruttura dati. Ogni nodo può fornire sia accesso che capacità tramite S3, offrendo una flessibilità senza precedenti.

Progetta il tuo cloud personalizzato

Con DS3 Composer, le aziende possono sperimentare una flessibilità incredibile e beneficiare di un cloud storage completamente personalizzato, dove hanno il pieno controllo.

Hardware agnostico : I nodi di DS3 Composer possono funzionare su qualsiasi hardware o macchina virtuale. L’utente può decidere di riutilizzare risorse esistenti o aggiungerne di nuove. I dati vengono distribuiti tra i nodi per garantire la massima disponibilità del servizio e l’integrità delle informazioni.

: I nodi di DS3 Composer possono funzionare su qualsiasi hardware o macchina virtuale. L’utente può decidere di riutilizzare risorse esistenti o aggiungerne di nuove. I dati vengono distribuiti tra i nodi per garantire la massima disponibilità del servizio e l’integrità delle informazioni. Accesso S3 privato e pubblico : DS3 Composer offre la possibilità di accedere ai dati attraverso punti di accesso locali o pubblici, a seconda delle necessità aziendali e dei casi d’uso.

: DS3 Composer offre la possibilità di accedere ai dati attraverso punti di accesso locali o pubblici, a seconda delle necessità aziendali e dei casi d’uso. Facilità d’uso : L’interfaccia web completa e intuitiva di DS3 Composer consente di creare e gestire un object store con pochi clic, senza la necessità di competenze IT.

: L’interfaccia web completa e intuitiva di DS3 Composer consente di creare e gestire un object store con pochi clic, senza la necessità di competenze IT. Multi-Tenancy: La piattaforma è completamente multi-tenant. Ogni tenant può essere utilizzato da un diverso operatore (ad esempio, un rivenditore), che ha il pieno controllo su tutti gli aspetti delle risorse di storage, configurazioni, utenti e politicy.

Esperienza cloud completa — senza compromessi

DS3 Composer offre ciò che non hai mai visto prima: tutti i benefici del cloud storage tradizionale e delle soluzioni on-premise, senza gli svantaggi. Scopri un Total Cost of Ownership (TCO) ottimizzato, elevata resilienza, protezione contro il ransomware e sovranità dei dati europea.

Edge by design : L’infrastruttura geo-distribuita di DS3 Composer funziona con un singolo data domain. Questo permette di salvare e operare sui dati localmente, all’edge, automatizzando al contempo la gestione dei dati e la sicurezza informatica.

: L’infrastruttura geo-distribuita di DS3 Composer funziona con un singolo data domain. Questo permette di salvare e operare sui dati localmente, all’edge, automatizzando al contempo la gestione dei dati e la sicurezza informatica. Scalabilità illimitata : Scala senza problemi, secondo le esigenze del tuo business, da pochi terabyte a centinaia di petabyte in pochi clic. Nessuna complessità, nessun investimento iniziale richiesto.

: Scala senza problemi, secondo le esigenze del tuo business, da pochi terabyte a centinaia di petabyte in pochi clic. Nessuna complessità, nessun investimento iniziale richiesto. Sovranità digitale : Per ottenere la piena sovranità, puoi delimitare geograficamente l’area (ad esempio, le città) in cui i dati sono archiviati, rispettando le specifiche leggi nazionali e soddisfacendo tutti i requisiti di conformità come GDPR, NIS2 e ISO.

: Per ottenere la piena sovranità, puoi l’area (ad esempio, le città) in cui i dati sono archiviati, rispettando le specifiche leggi nazionali e soddisfacendo tutti i requisiti di conformità come GDPR, NIS2 e ISO. Ridondanza by design : Ogni dato è crittografato, frammentato e replicato attraverso la rete. Ottieni uno storage iper-resiliente, sicuro da downtime di una o più sedi.

: Ogni dato è crittografato, frammentato e replicato attraverso la rete. Ottieni uno storage iper-resiliente, sicuro da downtime di una o più sedi. Protezione contro i ransomware avanzata : Rendi i tuoi dati a prova di ransomware grazie a funzionalità come il blocco degli oggetti , il versionamento , le policy IAM , la crittografia e la geo-distribuzione.

: Rendi i tuoi dati a prova di ransomware grazie a funzionalità come il , il , le policy , la crittografia e la geo-distribuzione. Privacy zero-knowledge: Per ottenere la privacy più totale puoi abilitare la tecnologia zero-knowledge, garantendo che solo tu possa accedere ai tuoi dati e alle tue chiavi di crittografia e decrittografia.

Compatibilità e integrazione

Ogni piattaforma Cubbit DS3 abilitata da DS3 Composer è compatibile di default con Veeam, Nakivo e l’intero ecosistema S3. Questo significa che puoi integrare facilmente DS3 Composer nei tuoi processi e applicazioni esistenti, senza la necessità di modifiche o formazione aggiuntiva.

Applicazioni e casi d’uso

DS3 Composer si presta a una vasta gamma di applicazioni:

Backup e recovery : Prestazioni locali con resilienza globale, con la garanzia che i dati siano sempre disponibili e protetti.

: Prestazioni locali con resilienza globale, con la garanzia che i dati siano sempre disponibili e protetti. Archiviazione attiva : Costi ridotti e conservazione a lungo termine, ideale per dati che devono essere conservati ma non acceduti frequentemente.

: Costi ridotti e conservazione a lungo termine, ideale per dati che devono essere conservati ma non acceduti frequentemente. Gestione dei log : Importa log da qualsiasi fonte e consolidali per l’analisi, migliorando la sicurezza e l’efficienza operativa.

: Importa log da qualsiasi fonte e consolidali per l’analisi, migliorando la sicurezza e l’efficienza operativa. Content delivery : Ottimizzazione della larghezza di banda e migliore esperienza utente, rendendo i contenuti più accessibili e reattivi.

: Ottimizzazione della larghezza di banda e migliore esperienza utente, rendendo i contenuti più accessibili e reattivi. Internet delle Cose (IoT) : Offre scalabilità e un unico data domain all’edge, supportando l’elaborazione in tempo reale dei dati IoT.

: Offre scalabilità e un unico data domain all’edge, supportando l’elaborazione in tempo reale dei dati IoT. Intelligenza artificiale e machine learning : Abilita applicazioni di nuova generazione, fornendo l’infrastruttura necessaria per elaborare grandi quantità di dati.

: Abilita applicazioni di nuova generazione, fornendo l’infrastruttura necessaria per elaborare grandi quantità di dati. Videosorveglianza : Archiviazione sicura dei dati per esigenze di sicurezza, collaborazione e conformità, fondamentale per aziende e istituzioni.

: Archiviazione sicura dei dati per esigenze di sicurezza, collaborazione e conformità, fondamentale per aziende e istituzioni. Data analytics: Archivia i dati all’edge e analizzali nel cloud, migliorando la velocità e l’efficienza delle analisi.

Diventa il tuo cloud provider in pochi minuti

Cubbit DS3 Composer rappresenta una svolta nel modo in cui le aziende possono gestire i propri dati. Unendo i vantaggi del cloud e delle soluzioni on-premise, senza i relativi svantaggi, offre una piattaforma flessibile, sicura e scalabile. In un’epoca in cui la protezione dei dati e la conformità normativa sono fondamentali, DS3 Composer si pone come una soluzione innovativa per affrontare le sfide della gestione dei dati aziendali.

Per ulteriori informazioni su Cubbit DS3 Composer e su come può trasformare la gestione dei dati nella vostra azienda, visita il sito web di Cubbit o contatta il team per una demo personalizzata.