Perform 2025: presentate le novità firmate Dynatrace

In occasione del suo evento annuale di punta Perform, Dynatrace, la piattaforma di osservabilità leader nel settore dell’AI, ha presentato una serie di innovazioni della piattaforma che consentono a tutte le organizzazioni di abbracciare l’AI, sbloccare nuovi insight dai loro dati e rafforzare la crescita e la resilienza del business.

Oggi le aziende sono sommerse dai dati, dalla complessità e da una costante pressione per l’adozione e l’aumento dei profitti derivanti dall’AI. Al Perform 2025 alcune delle più grandi organizzazioni leader a livello mondiale hanno mostrato come stanno sfruttando la piattaforma Dynatrace per trasformare i propri dati in un vantaggio competitivo.

I nuovi progressi della piattaforma Dynatrace presentati durante Perform 2025 includono:

· Miglioramenti alle funzionalità AIOps per le operazioni preventive.

· Un portafoglio di sicurezza ampliato con Cloud Security Posture Management (CSPM).

· La nuova Observability for Developers per accelerare lo shift-left.

Queste innovazioni presentate al Perform 2025 vanno ad aggiungersi ai recenti progressi della piattaforma Dynatrace. Queste includono funzionalità di conformità estese per supportare il Digital Operational Resilience Act (DORA) dell’Unione Europea e miglioramenti trasformativi alla soluzione Dynatrace AI Observability, creata appositamente per fornire ai clienti ampie informazioni sulle loro iniziative di GenAI.

Eccellenza operativa potenziata dall’AI

Dynatrace sta inoltre ampliando le proprie funzionalità AIOps per accelerare la risoluzione dei problemi e consentire ai clienti di adottare un approccio più proattivo alla risoluzione, aiutandoli a evitare i problemi prima che si verifichino. Con queste funzionalità, il potente motore AI di Dynatrace, Davis® AI, si evolve ulteriormente per suggerire soluzioni e rendere operative le best practice. Questo approccio spinge le aziende oltre l’AIOps reattivo per arrivare a vere e proprie operazioni preventive che consentono di supportare applicazioni affidabili, resilienza operativa, procedure automatiche di risoluzione e consegna accelerata di nuove innovazioni sul mercato.

A Perform l’evoluzione dello shift-left con nuovi miglioramenti dedicati agli sviluppatori

Dynatrace sta introducendo nuove funzionalità per estendere gli insights sull’osservabilità alla comunità degli sviluppatori, in modo che possano trasformarli in azioni più rapide ed efficaci. Observability for Developers offre ai team di sviluppo potenti insight sul runtime, analytics avanzati e un nuovo Live Debugger per semplificare la risoluzione dei problemi e il monitoraggio delle prestazioni. Con sistemi sempre più distribuiti e dinamici, i team di sviluppo hanno bisogno di comprendere in tempo reale le prestazioni delle applicazioni, lo stato dell’infrastruttura e l’esperienza degli utenti per mantenere l’affidabilità e promuovere l’innovazione. Integrando Dynatrace in modo più approfondito nel ciclo di vita dello sviluppo del software ed estendendo le informazioni sull’osservabilità e sulla sicurezza agli sviluppatori, le organizzazioni possono accelerare la collaborazione tra i team e trasformare queste conoscenze in impatto sul business in modo più rapido ed efficace.

Sicurezza continua con la gestione della security posture nel cloud

Per le aziende che gestiscono complessi ambienti ibridi e multi-cloud, le nuove funzionalità di Cloud Security Posture Management (CSPM) di Dynatrace migliorano significativamente la sicurezza, la conformità e l’efficienza delle risorse attraverso il monitoraggio continuo, la correzione automatica e la visibilità centralizzata. Grazie alla possibilità di visualizzare le informazioni sulla sicurezza nel contesto più ampio dell’intero ecosistema digitale, Dynatrace consente ai team di rispondere più rapidamente, di essere più proattivi e di mobilitare i team giusti per affrontare i problemi emergenti. Dynatrace CPSM estende le funzionalità esistenti di Kubernetes Security Posture Management (KSPM) e consente alle organizzazioni di gestire lo stato della sicurezza del cloud attraverso un’unica piattaforma unificata. In questo modo è possibile eliminare la necessità di soluzioni SPM separate specifiche per ogni hyperscaler, ridurre la complessità operativa e aiutare le organizzazioni a conformarsi agli standard tecnici normativi come PCI DSS, CIS e GDPR.

“Oggi le aziende operano in un’epoca di complessità senza precedenti, in cui il successo dipende dalla capacità di sbloccare gli insight dai dati, di abbracciare l’innovazione e di ottenere un impatto significativo dall’AI”, ha dichiarato Bernd Greifeneder, CTO e fondatore di Dynatrace. “Quest’anno, al Perform, siamo molto concentrati su come trasformare in realtà le possibilità dei nostri clienti di accelerare l’innovazione e la crescita del business. Sfruttando l’AI e una piattaforma veramente unificata, stiamo dando la possibilità a un pubblico di utenti ancora più ampio – dai team cloud-nativi, AI-nativi e di sviluppo ai leader delle organizzazioni – di trasformarsi più velocemente, di ottenere un vantaggio competitivo e di offrire esperienze digitali eccezionali”.