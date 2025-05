Polar chiama, Vertiv risponde e sbarca in Norvegia

In questa era dominata dall’Intelligenza Artificiale, i data center sono davvero AI-ready? Per essere davvero AI-ready i data center hanno bisogno di infrastrutture digitali adeguate e potenti che aiutino a supportare l’enorme quantitativo di dati che alimentano le nuove esigenze tecnologiche. Tra le aziende leader del settore che offre, a livello globale, soluzioni per le infrastrutture digitali critiche e soluzioni di continuità, c’è Vertiv, che è stata recentemente selezionata come principale fornitore da Polar per realizzare il suo primo data center modulare AI-ready in Norvegia.

Caratteristiche ed esigenze di Polar

La struttura di Polar è alimentata interamente da energia idroelettrica e riduce al minimo le emissioni di CO₂, gestendo al contempo ambienti ad alta densità e raffreddati a liquido fino a 120kW per rack. La soluzione Vertiv è progettata con ridondanza di tipo N+1 nei sistemi elettrici e termici, per offrire la resilienza e l’affidabilità necessarie a supportare l’AI e le attività di computing accelerato. La finalità di Polar è quella di realizzare una piattaforma di infrastrutture leader nel settore e attenta all’ambiente, che consenta ai clienti di sfruttare il potenziale dell’AI anche in futuro.

Poiché le applicazioni di AI richiedono sempre maggiori risorse, la richiesta di infrastrutture scalabili ed efficienti dal punto di vista energetico è più elevata che mai. Grazie alle infrastrutture di alimentazione e raffreddamento prefabbricate di Vertiv, la nuova facility di Polar sarà in grado di soddisfare tali sfide, supportando un ambiente di elaborazione ad alte prestazioni con un’agilità in linea con gli obiettivi aziendali di sostenibilità.

Le soluzioni Vertiv scelte per il progetto

Nell’ambito di questa collaborazione, Vertiv è impegnata a produrre, consegnare, installare e avviare una soluzione modulare prefabbricata (PFM) completamente attrezzata, scalabile e pronta per l’AI, in grado di supportare un carico IT di 12 MW, con la possibilità di espansione fino a 50 MW. La soluzione comprende Vertiv EXL S1, un gruppo di continuità (UPS) altamente efficiente e interattivo in grado di supportare i carichi di potenza variabili dell’AI e di altre applicazioni HPC. È inoltre dotata del chiller compatto Vertiv Liebert AFC con refrigerante a bassissimo GWP (Global Warming Potential), progettato per ridurre in modo significativo le emissioni di CO₂ e che consente un consumo energetico annuo inferiore fino al 20% rispetto ai sistemi a vite fissa.

La prima fase di implementazione della struttura è prevista per la seconda metà del 2025, con un successivo ampliamento già pianificato. La facility è la prima di un programma ambizioso di Polar, destinato a migliorare gli standard dei data center AI-ready in tutta Europa.

Dichiarazioni

Viktor Petik, Senior Vice President, Infrastructure Solutions di Vertiv, ha dichiarato: “Questa collaborazione testimonia la solidità dell’approccio modulare di Vertiv, in grado di fornire a Polar un’infrastruttura ad alta densità e pronta per l’AI, che coniuga una rapida implementazione con un’eccezionale efficienza energetica. Sfruttando le infrastrutture preassemblate in stabilimento, possiamo superare le tradizionali problematiche on-site e forniamo una soluzione su misura per i requisiti in evoluzione di Polar“.

Andy Hayes, CEO di Polar, ha affermato: “Siamo entusiasti di collaborare con Vertiv a questo progetto innovativo, che ci consente di espanderci in modo rapido ed efficiente mantenendo un forte impegno per la sostenibilità. La flessibilità della soluzione di Vertiv ci permette di ampliare facilmente le infrastrutture per soddisfare la domanda del mercato e ci agevola nel supportare i nostri clienti con funzionalità AI e HPC all’avanguardia“.