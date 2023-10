Professional Board: maggiore supporto per One FISCALE di Wolters Kluwer

Wolters Kluwer – leader nei servizi di informazione, software e formazione per professionisti, aziende e Pubblica Amministrazione – presenta il Professional Board di One FISCALE, think tank formato da Commercialisti, Avvocati, manager d’azienda che collaborano per cogliere trend in atto, anticipare evoluzioni della professione ed essere sempre più vicini alle esigenze dei professionisti fiscali.

L’obiettivo del Professional Board è garantire che One FISCALE sia sempre in grado di offrire ai propri clienti tutta l’informazione di qualità e le soluzioni efficaci per gestire l’operatività quotidiana e dare risposte concrete ad esigenze pratiche, proprio perché realizzato insieme ai professionisti stessi.

Il Professional Board nasce da una collaborazione tra Wolters Kluwer e il Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti contabili (CNDCEC) che, attraverso rappresentanti designati della categoria, mira a supportare i professionisti fiscali in ogni attività della pratica quotidiana. Grazie a questa importante collaborazione, One Fiscale può contare su un punto di vista d’eccezione sulle esigenze della categoria offrendo soluzioni pratico-operative.

“Il Professional Board rappresenta un laboratorio permanente di condivisione e confronto, in cui scambiare idee ed orientare innovazione e sviluppi futuri – spiega Antonella Loporchio, Vice President Product and Marketing di Wolters Kluwer Legal & Regulatory Italia. – Un ulteriore strumento che rende One FISCALE sempre più rispondente e vicino alle necessità informative e pratico operative dei Professionisti.”

“Con la partecipazione a questa iniziativa – sottolinea il Presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio – intendiamo promuovere il ruolo scientifico e formativo del Consiglio nazionale dei commercialisti e, contestualmente, contribuire all’evoluzione di nuovi contenuti e servizi rivolti ai nostri colleghi. Sono sicuro che il contributo che arriverà dagli esperti dai noi indicati per il Professional Board risulterà in tale direzione estremante utile e qualificato.”

Il Professional Board di One FISCALE è formato dai seguenti membri:

COMPONENTI DESIGNATI DAL CNDCEC

· Dott. Pier Marco FALABRINO, Commercialista, Consigliere dell’ODCEC di Alessandria

· Prof. Andrea PODDIGHE, Professore associato di diritto tributario presso l’Università di Cagliari – RQR partners

· Dott. Roberto VITTORI, Commercialista, Presidente dell’ODCEC di Fermo

COMPONENTI DESIGNATI DALLA DIREZIONE EDITORIALE DI WOLTERS KLUWER

· Dott. Claudio CARPENTIERI, Responsabile del Dipartimento delle politiche fiscali e societarie della CNA

· Dott. Roberto FANELLI, Ex dirigente Agenzia Dogane e Monopoli, consulente fiscale e docente di Diritto tributario d’impresa.

· Dott.ssa Maria Maddalena GNUDI, Commercialista, LLM e partner Studio Gnudi Associazione Professionale

· Dott. Walter GRATTAROLA, Commercialista in Torino

· Prof. Valerio PIACENTINI Commercialista e docente di Diritto Commerciale Università Bocconi

· Dott. Mario RAVACCIA, Commercialista e partner Studio Spada

· Dott. Giulio SALVI, Commercialista Revisore, Partner a contratto presso EY

· Dott. Luca SIGNORINI, Commercialista e Revisore legale

· Avv. Antonio TOMASSINI, Phd, Partner DLA Piper

· Dott. Gerardo URTI, CEO e Founder GU Capital

One FISCALE è l’innovativa banca dati che facilita la gestione degli adempimenti, aiuta a tenere sotto controllo le scadenze e guida i professionisti ogni giorno grazie ai casi risolti e ai quesiti. One FISCALE offre tutti i contenuti di approfondimento fondamentali per fornire una consulenza di qualità anche su tematiche emergenti quali riforma fiscale e ESG.