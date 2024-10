Red Hat Summit Connect: appuntamento con AI, cloud e Innovazione

Si rinnova, come ogni anno, l’appuntamento con il Red Hat Summit Connect, il più importante evento aziendale dedicato a innovazione tecnologica e open source. Nelle due date italiane i principali esperti del mondo IT si confronteranno sui temi e sulle tendenze che stanno disegnando il futuro del business a livello globale, e non solo.

I numeri del cloud in Italia

In Italia, in particolare, il cloud conferma il suo trend di adozione positivo, con un tasso di crescita del +19% e un valore complessivo che raggiunge i 5,51 miliardi di euro, secondo l’Osservatorio Cloud Transformation del Politecnico di Milano. I settori cloud pubblico e ibrido rappresentano il punto in cui si concentrano maggiormente gli investimenti con 3,729 miliardi di euro spesi nel 2023 e una crescita del +24% rispetto al 2022.

Proprio l’adozione del cloud, assieme all’intelligenza artificiale e all’automazione IT sono tra gli argomenti che verranno trattati nel corso del Red Hat Summit Connect, con il supporto e la partecipazione di leader di settore che analizzeranno l’evoluzione tecnologica in atto e le opportunità offerte dal mercato, oltre che le soluzioni più avanzate per gestire e far progredire il proprio business in uno scenario sempre più dinamico e variegato. Non mancheranno casi di successo, raccontati dalla viva voce di clienti che hanno trasformato il loro business grazie all’innovazione promossa da Red Hat, tra cui Terna, Fincantieri, Leithà | Unipol Group, Campari, AIFA, Infocamere, Euronext e altri ancora.

Alcune anticipazioni sul Red Hat Summit Connect

Al centro del dibattito del Red Hat Summit Connect ci sarà il ruolo giocato da Red Hat e dal suo ecosistema nell’era dell’intelligenza artificiale, i vantaggi del cloud ibrido e dell’innovazione open source. Ci saranno keynote, sessioni tecniche e di business curate dagli esperti dell’azienda e dei partner, oltre che casi di successo su argomenti quali open hybrid multi-cloud, intelligenza artificiale, virtualizzazione moderna, IT Automation, sicurezza, edge, managed cloud services e cloud native.

Verranno anche illustrate alcune delle principali novità presentate durante il Red Hat Summit 2024 globale tenutosi a Denver, tra cui:

Estensione delle funzionalità di GenAI all’intero portfolio di soluzioni (Red Hat Enterprise Linux AI, OpenShift AI e Ansible AI);

InstructLab, un progetto AI open source lanciato recentemente e basato su Granite;

Migrazione da ambienti di virtualizzazione tradizionali verso sistemi più moderni e basati su container grazie a Red Hat OpenShift Virtualization.

Questi i due appuntamenti italiani in programma:

7 novembre – Roma, Palazzo dei Congressi – Agenda e link per iscrizioni

19 novembre – Milano, Superstudio Più – Agenda e link per iscrizioni

La partecipazione è gratuita, la registrazione obbligatoria.

Dichiarazioni

“Con oltre 4.000 presenze complessive la scorsa edizione, il Red Hat Summit Connect ha confermato il suo ruolo di principale evento italiano dedicato all’innovazione tecnologica in azienda”, spiega Rodolfo Falcone, Country Manager di Red Hat Italia. “Quest’anno, a Roma e Milano, non solo ci confermeremo, ma andremo oltre, cercando di delineare insieme ai nostri partner e clienti il futuro del business. Sarà un evento condiviso e partecipato, oltre che ricco di contenuti esclusivi, nel segno dell’innovazione da sempre pilastro fondamentale di Red Hat”.