Retelit investe 100 milioni per due nuovi data center AI-ready a Milano Bisceglie

Retelit, specialista in Italia nel settore Telco & ICT focalizzato sul mercato B2B, ha acquisito da Melpart, holding di partecipazioni di Stefano Meloni, un complesso immobiliare a Milano Bisceglie per realizzare due nuovi data center, con un investimento complessivo di 100 milioni di euro.

Le nuove strutture verranno integrate con Avalon3, il data center iperconnesso e sostenibile di Retelit inaugurato nel 2022, e andranno ad ampliare l’infrastruttura di data center nell’area metropolitana milanese.

Il nuovo polo integrato avrà una superficie complessiva di circa 10.500 metri quadrati e una potenza di 10 MW, permettendo di rispondere alla crescente domanda di servizi digitali, dal cloud all’edge computing, fino alle applicazioni ad alta intensità di calcolo basate sull’intelligenza artificiale.

L’infrastruttura sarà inoltre conforme ai più elevati standard Tier IV, il livello più alto di garanzia per questo tipo di infrastrutture, come per Avalon3, sarà dedicata particolare attenzione all’efficienza e alla sostenibilità: l’infrastruttura sarà progettata per permettere il recupero e il riutilizzo del calore prodotto, con la possibilità di immissione nella rete di teleriscaldamento cittadina.

“L’investimento a Milano Bisceglie, che amplierà ulteriormente il nostro Avalon Campus, rappresenta un altro passo importante nel piano di sviluppo dei data center già annunciato. Questa operazione potenzia le nostre infrastrutture in linea con il posizionamento strategico dell’azienda e con il piano di crescita e consolidamento di Retelit, volto a rafforzare le reti e i data center, elementi fondamentali per supportare l’evoluzione delle nuove tecnologie digitali e dell’intelligenza artificiale” ha commentato Jorge Álvarez, CEO di Retelit “Con l’espansione dell’Avalon Campus, che consolida Milano come hub digitale di riferimento a livello nazionale e internazionale, confermiamo il nostro impegno nello sviluppo di infrastrutture in grado di rispondere alla crescente domanda di servizi cloud e ICT avanzati, generando valore concreto per clienti, partner e territori.”

“L’operazione rappresenta per Melpart un passo importante nella valorizzazione del nostro portafoglio immobiliare, confermando l’efficacia delle collaborazioni strategiche nei settori dei data center e dell’energia. Siamo orgogliosi di contribuire allo sviluppo di infrastrutture digitali avanzate come quelle di Retelit, che sostengono la crescita tecnologica e sostenibile del Paese”, ha commentato Stefano Meloni, Presidente di Melpart.