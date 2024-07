Rittal TX Colo, il nuovo rack per i data center colocation, è flessibile, scalabile e pronto per il futuro

Il mercato globale della colocation dei data center è destinato a crescere di 66,57 miliardi di dollari tra il 2024 e il 2028. Questo è quanto previsto da un rapporto della società di ricerca di mercato Technavio. “Il mercato della colocation sta evolvendo continuamente a un ritmo impressionante. Questo aumento è guidato dalle maggiori esigenze di potenza di calcolo, sicurezza e scalabilità. Di fronte alla crescente complessità e portata delle infrastrutture IT, le aziende stanno sempre più cercando soluzioni flessibili e pronte per il futuro” spiega Anna Klaft, Rittal Vice President Business Unit IT.

Anche i progressi nell’intelligenza artificiale stanno aumentando esponenzialmente la necessità di potenza di calcolo. Portano ad algoritmi e modelli sempre più complessi che richiedono maggiori risorse. Le applicazioni di intelligenza artificiale possono variare notevolmente. “La colocation offre un modo efficiente per soddisfare la crescente richiesta di potenza di calcolo senza che le aziende debbano gestire i propri data center,” spiega Anna Klaft.

Con la colocation, le aziende affittano rack completamente attrezzati o intere stanze da operatori di data center specializzati per installare le proprie infrastrutture IT. Di conseguenza, non devono realizzare Data Center nei propri locali. I fornitori di colocation offrono Data Center all’avanguardia che garantiscono la gestione sicura ed efficiente dei sistemi digitali. Tuttavia, le infrastrutture IT devono essere all’altezza: alta efficienza energetica, qualità e affidabilità garantite, standardizzazione globale, evidenze documentate e certificazioni. Allo stesso tempo, i componenti devono essere coordinati e rapidamente scalabili.

Rittal sta aiutando i fornitori di colocation a rispondere rapidamente a queste esigenze e alla crescente domanda con il nuovo rack TX Colo. “Il nostro nuovo rack consente ai fornitori di operare al massimo livello nel minor tempo possibile. Possono equipaggiare le loro aree “bianche” con soluzioni pronte all’uso, standardizzate e di elevata qualità,” continua l’esperto IT.

Immediatamente pronto all’uso e combinabile

TX Colo è stato sviluppato appositamente per l’uso in grandi data center. Grazie all’uso di componenti standard, la soluzione completa gode di tempi di consegna ridotti, è preconfigurata e pronta all’uso. Il rack predefinito può essere utilizzato senza configurazioni e installazioni aggiuntive.

Una specifica standardizzata garantisce la coerenza nel data center, quindi la soluzione è compatibile e può essere installata insieme ad altri rack IT Rittal. Può essere adattata individualmente grazie alla vasta gamma di accessori Rittal e alla pratica configurazione del telaio con passo di 25 mm. TX Colo include piastre e deflettori integrati per garantire un flusso d’aria ottimale. Tagli nel tetto con spazzole su tutta la profondità e canaline portacavi semplificano la gestione dei cavi. La maniglia VX comfort con serratura a codice numerico offre protezione aggiuntiva per gli accessi. Il rack include anche porte ventilate che supportano un controllo climatico ottimale.

“Il nuovo rack è flessibile con utilizzi universali e supporterà le crescenti esigenze nel settore della colocation come da richiesta.Come fornitori di sistemi per infrastrutture IT, possiamo fornire anche tutti gli altri accessori. Come principale fornitore mondiale di rack, manteniamo un dialogo costante con gli hyperscaler per sviluppare le giuste soluzioni modulari per il raffreddamento a liquido,” spiega Anna Klaft.