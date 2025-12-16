Sangfor rafforza la piattaforma Athena SASE con Zero Trust Data Protection

Sangfor Technologies, specialista globale nel settore della cybersecurity e del cloud computing integrato e abilitato all’intelligenza artificiale – annuncia per il 2026 Sangfor Zero Trust Data Protection (ZTDP), la soluzione che amplia e completa le funzionalità della piattaforma Sangfor Athena SASE, estendendo l’approccio Zero Trust alla protezione dei dati sensibili.

Nel contesto digitale attuale, caratterizzato dalla diffusione di SaaS, Public Cloud, lavoro ibrido e applicazioni di Intelligenza Artificiale Generativa, i dati rappresentano l’asset più critico per le organizzazioni. La loro crescente frammentazione rende però sempre più complessa l’individuazione e la protezione di informazioni sensibili – come dati personali (PII), proprietà intellettuale e informazioni finanziarie – con le tradizionali soluzioni di Data Loss Prevention (DLP).

Sangfor Zero Trust Data Protection, integrato nativamente in Athena SASE, affronta queste nuove sfide di sicurezza con un approccio integrato, intelligente e proattivo, consentendo alle aziende di proteggere i dati lungo l’intero ciclo di vita: a riposo, in transito e in uso.

Un nuovo livello di protezione dei dati all’interno di Sangfor Athena SASE

ZTDP è integrato nativamente nell’ecosistema Athena SASE e offre una potente soluzione 3-in-1, che combina DLP avanzato, Data Detection and Response (DDR) in tempo reale e gestione delle minacce interne basata sul rischio.

Questo approccio consente di applicare policy di sicurezza coerenti e contestuali su tutti i vettori – endpoint, applicazioni, web e applicazioni di Intelligenza Artificiale Generativa critiche, come ad esempio ChatGPT – mantenendo una visibilità completa e un controllo centralizzato.

Caratteristiche e vantaggi principali per una protezione completa dei dati

Classificazione dei dati basata sull’Intelligenza Artificiale

Algoritmi di Machine Learning e tecnologie OCR permettono di identificare e classificare con precisione i dati sensibili, riducendo drasticamente i falsi positivi tipici dei sistemi statici basati su regole.

Copertura universale e applicazione coerente delle policy

Le policy di sicurezza vengono applicate in modo uniforme su tutti gli ambienti, garantendo protezione continua anche in scenari complessi e distribuiti.

Controllo degli accessi basato sul rischio

Combinando identità e contesto, ZTDP abilita controlli granulari sugli accessi ai dati e sulle operazioni effettuate. La valutazione continua del rischio consente di attivare avvisi o blocchi immediati in caso di comportamenti anomali o violazioni.

Gestita tramite una console cloud-native centralizzata, la soluzione consente di prevenire le violazioni prima che si verifichino, semplificando la conformità normativa e riducendo in modo significativo il rischio di data breach, in piena coerenza con la strategia Zero Trust di Sangfor.

Athena SASE come piattaforma unificante

«Athena SASE è stata progettata per offrire alle aziende un ecosistema di sicurezza completo e integrato, in grado di evolversi insieme agli ambienti IT», afferma Francesco Addesi, Country Manager Italia. «Con l’introduzione della Zero Trust Data Protection, prevista per il 2026, la piattaforma si arricchirà ulteriormente, rafforzando il proprio posizionamento distintivo rispetto ai competitor e offrendo alle aziende italiane un motivo concreto in più per scegliere la soluzione Sangfor»