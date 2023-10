SAP NOW 2023: appuntamento il 26 ottobre

SAP NOW 2023 è qui. Torna con oltre 100 sessioni in agenda il prossimo 26 ottobre l’edizione 2023 di SAP NOW, il cui tema è “Future-proof your business”. Ossia come rendere il proprio business a prova di futuro, come affrontare le nuove sfide tenendo il passo con i rapidi cambiamenti e superare con successo i momenti di discontinuità. Anche con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. Presentazioni, approfondimenti tematici, esperienze clienti accompagnati dagli oltre 50 partner presenti all’evento, accoglieranno i visitatori presso il Superstudio Maxi di Milano.

La costante necessità da parte delle aziende di trasformare il modo con cui gestiscono il business per adeguarsi alla volatilità dei mercati impone di ripensare i propri processi e attività per migliorare l’efficienza e la produttività. Il tutto sfruttando le potenzialità dell’intelligenza artificiale. A SAP NOW 2023, ampio spazio sarà dedicato a questa tecnologia dirompente. Dall’impegno di SAP a fornire una Business AI rilevante, affidabile e responsabile, al suo impatto sui processi core di un’azienda – connettendo finanza, supply chain, approvvigionamento, vendite, marketing, risorse umane e IT – e sulla vita delle persone.

I protagonisti di SAP NOW 2023

A dare il via ai lavori Carla Masperi, Amministratore Delegato di SAP Italia, cui seguirà l’intervento del Regional President, Emmanuel Raptopolous. Tra gli ospiti che si alterneranno nel corso della giornata, l’economista Carlo Cottarelli e il CFO di Gruppo Dolce e Gabbana Giuliano Giannessi. Ma anche l’Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo CAP Alessandro Russo, Nicola Serafin, Direttore Generale Gruppo De’ Longhi e Salvatore Maggiori, Direttore Generale di Fondazione Banco Alimentare Onlus.

Showcase “Future-proof Business”

Presso l’area showcase di SAP NOW, verrà presentato un percorso suddiviso in sei tappe. Ciascuna di esse sarà dedicata a uno specifico processo per mostrare in che direzione può evolvere il business del futuro. Obiettivo del percorso è far vivere un’innovativa esperienza al visitatore. Quest’ultimo sarà invitato a immaginarsi lo scenario dimostrativo applicato alla propria realtà aziendale e ai propri processi.

Lo showcase è stato costruito grazie alla collaborazione con il Gruppo De’ Longhi, uno dei leader globali nel settore del piccolo elettrodomestico con un portafoglio di marchi composto da De’Longhi, Kenwood, Braun, NutriBullet e Ariete. Il Gruppo utilizza SAP fin dal1997 e con SAP ha iniziato un profondo percorso di trasformazione digitale che sta interessando diverse aree funzionali dell’organizzazione.

Le postazioni saranno dedicate all’ambito pianificazione avanzata e integrata, dalla definizione del budget ai piani finanziari fino alla supply chain; progettazione e produzione, dalla collaborazione del design di prodotto alla produzione, fino al controllo qualità tramite l’utilizzo dell’AI; vendita, con la simulazione di casi specifici e un focus particolare sul processo decisionale; logistica, ricreando un processo di prelievo a magazzino, grazie all’utilizzo di app specifiche con la possibilità di tracciare il viaggio di un container; customer care, che tramite macchine connesse offre la possibilità di intercettare preventivamente possibili guasti, proporre servizi a valore aggiunto come l’invio di materiali di consumo e suggerimenti di manutenzione con l’integrazione del servizio di Customer Care; infine, analytics e sostenibilità, per valutare i KPI di tutte le aree che compongono lo showcase e aiutare le aziende a delineare una torre di controllo unica dei propri processi aziendali e del proprio impegno per la sostenibilità.

A SAP NOW 2023 anche Meet the Expert

Tra le nuove iniziative dell’edizione 2023 di SAP NOW, dominia l’area Meet the Expert. Per l’intera durata dell’evento questa vedrà disponibili presso la SAP Vision Room numerosi esperti di SAP che risponderanno a domande o use case specifici sulle tematiche chiave dell’agenda. Parliamo di Cloud ERP, Digital Supply Chain, Human eXperience Management, Customer Experience, Spend Management and Business Network, Business Technology Platform.

“È il momento di condividere le straordinarie opportunità generate dall’integrazione dell’intelligenza artificiale nei sistemi e processi di un’organizzazione. La discussione è quanto mai viva e SAP, nel suo ruolo di leader di applicazioni software per il business, è al centro di questo dibattito. Il tutto con un impegno costante e diretto a offrire nuove soluzioni integrate con l’AI che aiutino le imprese ad essere più efficienti e produttive”, ha dichiarato Carla Masperi, Amministratore Delegato di SAP Italia. “Quello che ci distingue è il nostro accesso ai dati, la nostra comprensione del contesto dei processi aziendali. Ma anche la nostra profonda conoscenza di settore. Come SAP abbiamo oltre 26.000 clienti cloud che hanno accesso a SAP Business AI in molteplici scenari. A SAP NOW 2023 porteremo tutta la nostra esperienza e illustreremo alcuni esempi per chiarire i vantaggi e indicare il miglior percorso di adozione delle nostre tecnologie supportate dall’AI”.

Un grande ecosistema future-proof

Anche SAP NOW 2023 potrà contare sulla collaborazione di numerosi Partner. L’edizione di quest’anno ne ospiterà più di 50 – tra cui Amazon Web Services (AWS), Avvale, Engineering Ingegneria Informatica, Google Cloud e KPMG – che porteranno le proprie esperienze e mostreranno diversi casi e progetti di successo raggiunti insieme ai propri clienti.