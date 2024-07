SAS Hackathon 2024: c’è tempo fino al 30 agosto per candidarsi

Le grandi idee possono venire da chiunque, ovunque; e quando gli appassionati di dati si riuniscono da regioni diverse, con background e livelli di competenza differenti, possono accadere cose straordinarie. Queste menti brillanti inventeranno qualcosa di nuovo, che potrebbe cambiare la nostra vita quotidiana, il modo in cui conduciamo il business o affrontiamo le cause umanitarie. Perché quando le menti curiose collaborano, il mondo vince.

Seguendo questa filosofia, anche per il 2024 SAS, leader nelle data solution e nell’intelligenza artificiale, è pronta per il ritorno di SAS Hackathon, l’evento globale dove data scientist, developer, data analyst, data lovers, tech expert, professionisti e professioniste di ogni settore si sfidano per creare soluzioni innovative a problemi di business e umanitari.

Le date da segnare sul calendario

Mentre gli hackathon tradizionali riuniscono in presenza i coder per qualche giorno, il SAS Hackathon si pone come una vera e propria maratona collaborativa, che si svolgerà dal 16 settembre all’11 ottobre. In questo periodo i team collaborano online utilizzando AI, analytics e open source su SAS Viya per trovare una soluzione. Un evento dove le idee non solo nascono, ma vengono coltivate e trasformate in soluzioni tangibili.

Le candidature terminano il 30 agosto. Per maggiori informazioni, visitare la pagina dedicata.

L’edizione 2023 di SAS Hackathon ha visto 1.400 candidature da 69 paesi, con oltre 100 team di 200 organizzazioni diverse che hanno portato a termine la sfida.

Ogni partecipante può decidere se candidare la propria squadra o unirsi a team esistenti, ciascuno dei quali dovrà scegliere il problema da analizzare attraverso i dati a propria disposizione.

I track tematici e le novità di SAS Hackathon 2024

I partecipanti al SAS Hackathon 2024 avranno a disposizione corsi virtuali, laboratori dedicati e potranno avvalersi del supporto di mentor SAS per tutto il percorso.

SAS Hackathon offre ai partecipanti la possibilità di scegliere tra diversi track tematici:

Banking Energy Health Care & Life Sciences Insurance IoT Cross Industry Public Sector Retail, Consumer Goods & Manufacturing Telecom & Media

Inoltre, da quest’anno verrà inaugurato anche un track dedicato a studenti e studentesse che dovranno sfidarsi su temi quali Data for Good o Data Ethics utilizzando SAS Viya for Learners.

Le idee vincenti però non rimangono sulla carta. Una giuria di esperti valuterà i progetti non solo per decretare i vincitori, ma anche per esplorare potenziali sviluppi commerciali. Le idee sviluppate potrebbero davvero cambiare il mondo!