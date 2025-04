Schneider Electric: l’Innovazione Data Center from grid to chip from chip to chiller

Il mondo dei data center è in continua evoluzione ed un ruolo da protagonista, in questo senso, lo ricopre l’intelligenza artificiale, che insieme alle sue incredibili potenzialità porta con sè anche una serie di nuove complesse sfide, legate in particolar modo al suo impatto ambientale ed energetico. Per affrontare queste sfide è fondamentale appoggiarsi al giusto partner. Schneider Electric si propone di affiancare le imprese in questo scenario che cambia alla velocità della luce con data center AI-ready e sostenibili, dal grid al chip e dal chip al chiller. Come sta evolvendo lo scenario e quali sono i punti di forza di Schneider?

In questa intervista Silvia Olchini, VP Secure Power di Schneider Electric Italia, risponde a queste ed altre domande, esordendo: “La diffusione di nuove applicazioni di intelligenza artificiale sta rimodellando in modo importante il settore.

Cambia il modo in cui gestiamo, elaboriamo e archiviamo i dati.

Il Data Center assume un ruolo protagonista e per questo è chiamato a rispondere a nuove importanti sfide: come supportare carichi ad alta densità, ottimizzando i consumi e migliorando l’efficienza nel rispetto degli obiettivi di sostenibilità!.

L’AI ha però un impatto molto forte sul mondo dei Data Center in virtù del suo impatto ambientale ed energetico. Può spiegarci meglio questo concetto?

“I carichi di lavoro AI hanno un impatto importante sul consumo totale di energia dei Data Center. Come è possibile sostenere questi carichi di intelligenza artificiale? Il punto principale è trovare la modalità di disaccoppiare quella che è una crescita del Data Center da quello che è un consumo energetico.

Noi come Schneider Electric ci posizioniamo proprio all’interno di questa dinamica, affiancando i clienti nello sviluppo di quella che è tendenzialmente una strategia per orientare lo sviluppo, il design, l’operatività di un Data Center che sia AI-ready, quindi tecnologicamente progredito, resiliente e sostenibile”.

Schneider Electric si propone come partner nell’affrontare le sfide energetiche e di sostenibilità legate all’AI. Qual è il suo approccio?

“Schneider Electric vuole essere il partner di fiducia per lo sviluppo di Data Center AI Ready e sostenibili, dal grid al chip e dal chip al chiller.

Supportiamo i clienti fin dal principio del progetto: in primo luogo nella definizione di una strategia energetica per l’era AI, per un’energia ottimizzata, decarbonizzata e scalabile. In secondo luogo, sviluppiamo prodotti, soluzioni end to end e servizi digitali e di consulenza, per l’implementazione di Data Center di nuova generazione, lungo tutto il processo dal design alle operation”.

In concreto come portate a compimento questa strategia? E quali sono i punti di forza di Schneider?

“Tra i nostri punti di forza: la possibilità di poter offrire un portfolio di soluzioni end to end, la presenza a fianco del cliente per tutto il processo di implementazione nei suoi molteplici aspetti, la possibilità di poter contare su un diffuso ecosistema di partner IT e il nostro impegno nella sostenibilità, sia come core value interno che come mission esterna. Siamo stati recentemente nominati da Corporate Knights, per il secondo anno consecutivo, come l’azienda più sostenibile al mondo.

Siamo a fianco del cliente in ogni fase di pre-progettazione, di design, di implementazione e nella fornitura di prodotti e di servizi che permettono di gestire l’operatività del Data Center migliorandone prestazioni e consumi.

Il continuo investimento in ricerca e sviluppo, ci permette di proporre soluzioni ad elevato efficientamento energetico come il nuovo arrivato Galaxy VXL, progettato per essere il sistema di protezione dell’alimentazione ad alta densità più compatto sul mercato, pensato per l’AI, i datacenter e per carichi energetici di grande entità.

I nostri Partner IT ci permettono poi di essere presenti sul territorio in modo diffuso, consolidando la nostra posizione di società globale con radici locali. Si tratta di un ecosistema in cui investiamo molto con percorsi di aggiornamento e certificazione.

Come Schneider Electric inoltre offriamo un’ampia libreria di reference design, frutto anche della partnership con i maggiori produttori di server come Nvidia, e white paper che analizzano come migliorare l’efficienza del DC, ridurre i consumi e migliorare in modo considerevole le prestazioni”.

Per il futuro cosa dobbiamo aspettarci da Schneider Electric? Potete anticiparci qualcosa?

“Noi vogliamo continuare a impegnarci e supportare i nostri clienti nel raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, nello sviluppo di un ecosistema collaborativo, in linea con la nostra core mission, ed essere il partner di fiducia per guidare una trasformazione digitale sostenibile integrando le migliori tecnologie e soluzioni di efficientamento energetico. Questo ve lo posso anticipare”.