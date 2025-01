Sicurezza di stampa garantita con Brother

Quando si parla di sicurezza informatica spesso si tende a sottovalutare la vulnerabilità di determinati dispositivi che rappresentano, invece, dei veri e propri passepartout per i criminali informatici. Tra i device più sfruttati per attuare attacchi informatici alle aziende ci sono le stampanti. Secondo il Global Print Security Landscape Report 2022 di Quocirca, infatti, le pratiche di stampa non sicure sono tra le cause principali di attacchi cyber.

Le conseguenze legate alla mancanza di misure di sicurezza di stampa sono molto gravi.

Sempre secondo i dati del report di Quocirca, le stampanti domestiche di proprietà dei dipendenti rappresentano il 5 ° principale rischio per la sicurezza (24%) davanti all’ambiente di stampa per l’ufficio (21%). Ciò suggerisce sia una mancanza di consapevolezza sia una mancata percezione delle vulnerabilità di sicurezza relative alla stampa.

Eppure, negli ultimi 12 mesi oltre due terzi (68%) delle PMI ha dichiarato di aver subito perdite di dati a causa di politiche di stampa non sicure e, di conseguenza, anche le perdite finanziarie sono state ingenti. Questi dati rappresentano un campanello d’allarme e, dunque, è arrivato il momento di mettere la sicurezza di stampa in cima alla lista delle priorità.

La sicurezza di stampa secondo Brother

Quando si parla di sicurezza di stampa non si può non parlare di Brother, azienda specializzata in soluzioni di stampa, servizi e document management per aziende, uffici e casa. Con le soluzioni aziendali Brother si ha la garanzia di una sicurezza e un monitoraggio costante del parco macchine. Ma scopriamo cosa offre nel concreto l’azienda.

Le soluzioni Brother garantiscono:

Protezione delle stampanti e multifunzione tramite blocco o limitazioni d’accesso alle impostazioni del dispositivo fino a quando l’utente autorizzato vi accede.

tramite blocco o limitazioni d’accesso alle impostazioni del dispositivo fino a quando l’utente autorizzato vi accede. Protezione dei dati e dei documenti attraverso protocolli di crittografia.

attraverso protocolli di crittografia. Protezione della rete e dei dati da utenti non autorizzati.

da utenti non autorizzati. Monitoraggio dell’utilizzo e dei costi del parco stampanti.

Pull Printing: sicurezza di stampa e sostenibilità in un’unica soluzione

Tra le tecnologie proposte da Brother per la sicurezza di stampa c’è Pull Printing, una funzionalità avanzata che permette di stampare documenti riservati con la massima sicurezza in ogni fase di stampa.

Quando si stampa un documento su un dispositivo che non dispone della tecnologia di stampa Pull Printing, viene stampato immediatamente, dopo il click sul bottone “stampa”. Con la tecnologia Pull Printing, i documenti da stampare vanno in una coda virtuale sicura e sono stampati solo quando l’utente è pronto al ritiro della stampa ed in prossimità del dispositivo.

Oltre ad essere un valido strumento di sicurezza di stampa, Pull Printing è anche una soluzione sostenibile: i documenti di stampa non autorizzati rimangono digitali e, di conseguenza, i consumi di carta, inchiostro e toner si riducono.

Secure Print+: stampe sicure in linea conformi al GDPR

Un’altra funzionalità introdotta da Brother per la sicurezza di stampa è Secure Print+. Per accedere alle funzionalità della macchina l’utente deve autenticarsi tramite PIN o funzionalità Near Field Communication (NFC) per l’autenticazione tramite card. Secure Print+ permette di stampare documenti riservati con elevata sicurezza, nel rispetto delle normative europee in materia di dati personali, anche in un ambiente di lavoro condiviso. Gli utenti possono essere aggiunti o rimossi in pochi e semplici passaggi. Ogni utente può essere registrato con il suo profilo distinto ed è inoltre possibile abilitare degli accessi individuali che consentono di utilizzare alcune o tutte le funzioni della stampante.

BRAdmin Professional 4: l’utility di amministrazione Brother

Dal punto di vista del controllo del parco stampanti Brother propone il software gratuito BRAdmin Professional 4. Questa utility permette di gestire centralmente l’intero parco stampanti aziendale predisposto per la rete, di configurare facilmente e controllare lo stato delle stampanti con connettività di rete e trasferire le impostazioni salvate di un dispositivo a molteplici dispositivi.

Le funzionalità di Bradmin Professional 4 comprendono:

Supporto protocolli

Gestione SNMP

Creazione di gruppi di stampanti

Aggiornamento automatico

Salvataggio delle impostazioni dei dispositivi

Aggiornamento dei dispositivi

Sicurezza di stampa garantita con i protocolli criptati

Per finire, la tecnologia Brother protegge anche da possibili cyber attacchi e furti di dati da parte di hacker grazie alla crittografia dei dati durante la loro trasmissione in rete in stampa o scansione con i protocolli criptati TLS, SSL e SFTP.

Le stampanti non sicure sono una minaccia alla sicurezza e perdita di dati, divulgazione di informazioni riservate, spreco di risorse e di budget possono mettere in serio rischio l’azienda e la propria reputazione. È dunque fondamentale affidare la sicurezza di stampa ad esperti del settore come Brother che, con le sue soluzioni protegge dispositivi di stampa, documenti riservati, sistemi di archiviazione e rete aziendale.

