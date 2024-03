SMEUP tra bilanci e nuovi progetti

SMEUP – realtà italiana che supporta le imprese nel percorso di Digital Transformation – chiude il 2023 con un valore di ricavi pari a 85 milioni di euro e annuncia per il 2024 un budget che la dovrebbe portare, per la prima volta, al traguardo dei 100 milioni, anticipando il target dimensionale previsto nel piano industriale 2022-2026.

L’anno appena iniziato ha visto l’azienda bresciana siglare un importante accordo per l’acquisizione del 66% di GPA SPA, società con sede a Imola e Padova, partner SAP di riferimento in Italia. L’operazione, siglata a Febbraio 2024, consolida ulteriormente la posizione di SMEUP quale leader nel panorama informatico italiano e ne amplia la sua influenza nelle regioni del Veneto e dell’Emilia Romagna. Integrando le competenze di GPA SPA nelle soluzioni applicative e nel settore dedicato all’infrastruttura, cloud e security, la nuova partnership porterà a sinergie significative che si tradurranno nel potenziamento dell’offerta di soluzioni tecnologiche avanzate e nell’arricchimento delle competenze digitali di SMEUP.

Con 610 risorse, 23 sedi nel nostro Paese e un bacino di 2600 clienti in Italia, l’accordo con GPA SPA conferma il percorso di sviluppo intrapreso da SMEUP durante lo scorso anno. Infatti, nel giugno 2023 la società, guidata da Silvano Lancini, è stata protagonista di una rilevante operazione di investimento nel settore dell’Intelligenza Artificiale Generativa, accogliendo nel gruppo la soluzione di AI conversazionale Userbot.AI, per costituire una società a maggioranza SMEUP.

La collaborazione ha permesso alle risorse di Userbot.AI di accrescere le proprie competenze, grazie agli investimenti finanziari e tecnologici congiunti, incrementando le vendite su tutti i canali online; allo stesso tempo, ha consentito a SMEUP di rafforzare la sua offering, finalizzata ad accompagnare le corporate nei loro percorsi di trasformazione digitale.

“Siamo molto felici dei traguardi ottenuti nel corso del 2023, grazie all’ingresso di nuovi partner nella squadra SMEUP. Tale strategia non fa che confermare la vision dell’azienda, basata sul concetto di ‘aggregazione delle intelligenze’ e finalizzata a valorizzare il know-how e i processi tipici delle società e delle loro persone, utilizzando la tecnologia” – dichiara Silvano Lancini, Executive President & General Manager di SMEUP (nella foto qui sotto) – “. Negli anni la strategia di crescita tramite acquisizioni a lungo termine ha contribuito al nostro successo; infatti, col recente ingresso di GPA SPA e della soluzione Userbot.AI, sono state potenziate le opportunità di arricchimento delle nostre competenze infrastrutturali e applicative. Tali operazioni segneranno, dunque, un nuovo capitolo per il 2024, evidenziando ulteriormente il nostro impegno per l’innovazione e l’eccellenza tecnologica delle aziende italiane”.