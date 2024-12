Software e professionisti, il dilemma della scelta

La digitalizzazione dei processi rappresenta un passo obbligato per i professionisti. Automatizzare le attività consente non solo di ottimizzare il tempo, ma anche di dedicare maggiore attenzione alle attività a valore aggiunto, come la consulenza strategica. Questo approccio valorizza il ruolo del commercialista oltre a permettere di preservare il contatto personale con i clienti, un elemento fondamentale per mantenere la fiducia reciproca e consolidare il rapporto professionale.

Tra le soluzioni più richieste emergono quelle basate sul cloud, che offrono accessibilità da ovunque, sicurezza avanzata e la possibilità di lavorare in mobilità. Proprio queste caratteristiche rispondono oggi all’esigenza di flessibilità, particolarmente importante in un contesto lavorativo sempre più orientato alla remotizzazione.

Un altro elemento fondamentale è l’integrazione. I professionisti utilizzano diversi strumenti tecnologici, ed è essenziale che il software scelto sia in grado di comunicare con altre piattaforme. Questa interoperabilità migliora l’efficienza, riducendo i tempi di gestione e aumentando la precisione.

L’intelligenza artificiale poi, sta rivoluzionando il lavoro dei commercialisti, automatizzando attività ripetitive e riducendo i possibili errori.

Algoritmi avanzati consentono di elaborare dati complessi e offrire analisi strategiche, permettendo ai professionisti di concentrarsi su decisioni di alto impatto. Il machine learning, una branca dell’IA, si distingue per la sua capacità di apprendere dall’esperienza, rendendo i software sempre più efficaci nel supportare le esigenze dello studio.

Secondo Marco Bitossi, Strategy Director di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia, la scelta di un software richiede una valutazione attenta di diversi aspetti tra i quali l’affidabilità della software house. Una solida garanzia di supporto tecnico e aggiornamenti regolari permette di mantenere alta la competitività in un mercato in continua evoluzione.

Un altro elemento cruciale è la capacità del software di facilitare la comunicazione in tempo reale, sia con i clienti sia all’interno dello studio, rispondendo così alle esigenze dinamiche del mercato.

Non va mai trascurata nemmeno la sicurezza: i dati gestiti dai commercialisti sono estremamente sensibili e devono essere protetti con sistemi avanzati.

L’adozione di un nuovo gestionale non è una decisione presa alla leggera. Richiede un investimento significativo in formazione e adattamento, con il rischio di impattare temporaneamente sulla qualità del servizio. Questo passaggio spesso implica un cambiamento culturale all’interno dello studio, un’evoluzione necessaria per mantenere la competitività.

Ma, questa trasformazione è anche un’opportunità. I nuovi software aiutano a migliorare l’efficienza operativa e a rispondere meglio alle richieste del mercato, garantendo un vantaggio competitivo.

Va considerato anche che il cambiamento generazionale tra i professionisti porta nuovi approcci e competenze che influenzano il settore. I giovani commercialisti, grazie alla loro familiarità con le tecnologie avanzate, sono pronti a sfruttare al meglio strumenti come l’intelligenza artificiale, ridefinendo le pratiche tradizionali.

Anche considerando ineluttabile l’avanzare dell’automazione, il ruolo del professionista rimane centrale. L’uomo è indispensabile per guidare le tecnologie e prendere le decisioni finali, mantenendo l’equilibrio tra innovazione e intervento umano.

La scelta di un software per commercialisti non è mai semplice, influenzata da trend quali la digitalizzazione, il cloud computing, l’integrazione e l’IA. Ma sono criteri come affidabilità, sicurezza e la capacità di creare valore aggiunto a determinare la decisione finale. In un contesto competitivo e in continua evoluzione, l’adozione di nuove tecnologie rappresenta contemporaneamente una sfida e un’opportunità per migliorare la qualità del lavoro e prepararsi al futuro della professione.