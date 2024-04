Tutti pazzi per il cloud: tutti lo cercano, tutti lo vogliono

In questo periodo di lavoro flessibile, ibrido e dislocato, il Cloud sta conoscendo una crescita esponenziale.

Secondo un’indagine di InfoCert, nel 2023 il 44% degli Studi Professionali italiani ha già adottato il Cloud, con una crescita del 10% rispetto all’anno precedente. Tra i fattori che spingono gli Studi ad adottare questa tecnologia si citano la maggiore flessibilità (44%), la riduzione dei costi (42%) e la sicurezza dei dati (38%).

Secondo gli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano il 52% delle PMI italiane, oltre 4,4 milioni di aziende che impiegano circa 13 milioni di persone, ha adottato nel 2023 almeno un servizio Cloud, con una crescita del 7% rispetto al 2022 e con una spesa complessiva di 351 milioni di € (+24%).

Migrazione al Cloud: Wolters Kluwer conquista tutti con Genya

Ma esistono anche delle barriere all’adozione del Cloud. La prima tra tutte è culturale, la mancanza di competenze interne necessarie per gestire e utilizzare il Cloud, oltre alle preoccupazioni per la sicurezza e per i costi iniziali di migrazione alla nuova tecnologia.

In Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia, uno tra i principali player dell’arena digitale, si sottolinea come sia difficile trovare interlocutori contrari al Cloud. Migrare offre vantaggi in termini di flessibilità, costi, sicurezza. Ma le resistenze al cambiamento dipendono anche dalla difficoltà della comprensione tecnologica o da quanto sembra essere complessa la scelta di una soluzione adeguata. Spesso prevale ancora la «confort zone» del quotidiano rispetto alle vantaggiose prospettive future.

La migrazione al Cloud è però facilitata quando una soluzione è Cloud-nativa e non adattata. È il caso dell’ecosistema Genya di Wolters Kluwer, un insieme di soluzioni che pongono al centro l’utilizzatore che può ottenere dall’esecuzione della soluzione digitale, dati, spunti, idee e prospettive che vanno ad arricchire il suo lavoro o il suo studio, nel caso di un professionista.

Perché i professionisti scelgono Genya?

Il Cloud e gli strumenti tecnologici come Genya hanno nella generazione dei dati un aspetto d’innovazione di altissimo valore. L’evoluzione del professionista ad analista e utilizzatore di queste informazioni e dati è un passo molto prossimo grazie anche agli algoritmi di intelligenza artificiale presenti nelle soluzioni Cloud Genya, che propongono ampie possibilità di estrarre ed elaborare questi dati ed informazioni. È un’attività che genera grande valore per le imprese e per la clientela del consulente.

L’influenza del quotidiano e delle piccole problematiche operative sia gestionali che produttive distolgono spesso l’imprenditore e il professionista da un’ottica più generale e dalle possibilità di “vedere” lo sviluppo e l’espansione futura del business. Ma le nuove soluzioni cloud native possono invertire questo trend. Wolters Kluwer Tax & Accounting, ad esempio, registra un interesse verso il mondo Genya esponenzialmente crescente con aumenti di adozioni a percentuali a tre cifre.