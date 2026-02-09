Webinar Webgate400: demo gratuita il 24 febbraio!

Il 26 febbraio 2026 alle ore 15 Sisthema organizza un webinar Webgate400 gratuito pensato per mostrare i vantaggi di della soluzione. Durante la live si potranno scoprire gli strumenti e le funzionalità di modernizzazione innovativi per Visual Management, User Coaching e l’ottimizzazione dell’esperienza utente dei programmi RPG e Cobol.

Webgate400 è la suite innovativa per lo sviluppo multidevice di programmi RPG e Cobol, pensata per essere funzionale e produttiva sia per grandi sistemi ERP che per progetti dipartimentali.

Una soluzione in grado di evolvere le applicazioni da “green screen” a Web e Full Responsive, arricchendole di funzionalità di intelligenza artificiale per migliorare il coaching e l’esperienza dell’utente finale su tutti i dispositivi.

DEMO LIVE

Vedremo come, con Power-B, il modulo più innovativo della suite Webgate400, basteranno pochi step per ottenere applicazioni all’avanguardia, e con la solidità e l’integrità della soluzione originale. Scopriremo la semplicità del processo di modernizzazione e tutte le funzionalità che rendono le applicazioni RPG e Cobol personalizzabili e accessibili da mobile e da qualsiasi sistema operativo (compreso MacOS).

Tutto questo…senza alcuna esigenza di programmazione!

Clicca qui per iscriverti al Webinar Webgate400!