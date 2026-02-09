Close Menu
    Trending

    Webinar Webgate400: demo gratuita il 24 febbraio!

    By 1 Min Read

    Scopri la suite full responsive per lo sviluppo multidispositivo dei programmi RPG e Cobol

    Webinar Webgate400

    Il 26 febbraio 2026 alle ore 15 Sisthema organizza un webinar Webgate400 gratuito pensato per mostrare i vantaggi di della soluzione. Durante la live si potranno scoprire gli strumenti e le funzionalità di modernizzazione innovativi per Visual Management, User Coaching  e l’ottimizzazione dell’esperienza utente dei programmi RPG e Cobol.

    Webgate400 è la suite innovativa per lo sviluppo multidevice di programmi RPG e Cobol, pensata per essere funzionale e produttiva sia per grandi sistemi ERP che per progetti dipartimentali.

    Una soluzione in grado di evolvere le applicazioni da “green screen” a Web e  Full Responsive, arricchendole di funzionalità di intelligenza artificiale per migliorare il coaching e l’esperienza dell’utente finale su tutti i dispositivi.

    DEMO LIVE

    Vedremo come, con Power-B, il modulo più innovativo della suite Webgate400, basteranno pochi step per ottenere applicazioni all’avanguardia, e con la solidità e l’integrità della soluzione originale. Scopriremo la semplicità del processo di modernizzazione e tutte le funzionalità che rendono le applicazioni RPG e Cobol personalizzabili e accessibili da mobile e da qualsiasi sistema operativo (compreso MacOS).

    Tutto questo…senza alcuna esigenza di programmazione!

    Clicca qui per iscriverti al Webinar Webgate400!

    Share.

    LineaEDP è parte di BitMAT Edizioni, una casa editrice che ha sede a Milano con copertura a 360° per quanto riguarda la comunicazione rivolta agli specialisti dell'lnformation & Communication Technology.

    Correlati