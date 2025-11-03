Wolters Kluwer organizza il XIV Forum Fiscale a Milano

Wolters Kluwer Italia organizza anche quest’anno un’imperdibile occasione di confronto e apprendimento per i professionisti della fiscalità.

Al Mudec di Milano (Via Tortona 56) Wolters Kluwer Italia, in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), farà confluire le voci più autorevoli delle professioni fiscali italiane per approfondire le tematiche di maggiore attualità del panorama tributario nazionale (ISCRIVITI QUI!).

La XIV edizione del Forum Fiscale si svilupperà nel corso del pomeriggio attraverso tre panel distinti.

Quello istituzionale di apertura, sarà focalizzata sullo stato di attuazione della legge di delega in materia fiscale.

Seguirà poi un tavolo tecnico con interventi ad alto livello sulle recenti novità in tema cooperative compliance, dall’abbassamento delle soglie di accesso, alla costruzione e poi alla certificazione del tax control framework.

L’ultimo tavolo tecnico dell’evento svilupperà i recenti sviluppi in materia di rapporti tra tecnologia e fisco, dalla tassazione dell’intelligenza artificiale, alle digital service tax, agli impatti su procedimento e processo, sui dipartimenti fiscali delle società e sugli strumenti di ricerca ed elaborazione per professionisti.

I temi in discussione saranno affrontati da importanti personalità del mondo istituzionale e associativo, bancario e assicurativo.

Le iscrizioni all’evento sono ancora aperte accedendo al sito dove si potrà approfondire anche il programma del pomeriggio di lavoro.