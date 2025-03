Yokohama: sempre più agentic AI da ServiceNow

Dopo il lancio a settembre della nuova release di Xanadu, che include nuove funzionalità di intelligenza artificiale generativa, fra cui agenti virtuali, ServiceNow, la piattaforma AI per la business transformation, annuncia il lancio di Yokohama, la nuova release della sua famosa piattaforma che introduce innovativi agenti AI nei settori CRM, HR, IT e non solo.

Creare Agenti AI in modo personalizzabile

Negli ultimi sei mesi ServiceNow si è impegnata a migliorare le funzionalità degli agenti AI per portare valore aggiunto ai propri clienti, registrando enormi progressi in questo senso e ampliando la loro visione sul tema dell’Agentic AI. In questa cornice si inserisce Yokohama, che permette di realizzare workflow più veloci e intelligenti e ottenere così il massimo impatto di business.

Le ultime innovazioni introdotte in Yokohama includono team di agenti AI preconfigurati che garantiscono produttività e risultati pronosticabili fin dal primo giorno, su un’unica piattaforma, oltre a funzionalità per creare, integrare e gestire l’intero ciclo di vita degli agenti. I dati alimentano l’intelligenza artificiale, per questo l’azienda annuncia anche l’espansione del suo Knowledge Graph con miglioramenti al Common Service Data Model (CSDM), che abbattono le barriere tra le fonti dei dati e rendono gli agenti AI più connessi.

Yokohama garantisce:

Intelligence di livello enterprise

Impatto immediato

Connessione dell’intera rete aziendale grazie all’AI.

Grazie a questa release, ServiceNow permette di creare agenti AI in modo del tutto personalizzabile, agenti che siano in grado di agire in modo autonomo o con l’intervento di un operatore. Si tratta di un sistema unico che consente di governare tutto l’enterprise e consente all’utente di avere il pieno controllo di ciò che accade attraverso la tracciabilità del percorso intrapreso dall’agente AI.

Gli agenti AI di ServiceNow consentono ai lavoratori di incrementare la produttività del 20%, dunque l’impatto all’interno dei processi è tangibile.

Con Yokohama arrivano anche AI Agent Orchestrator e AI Agent Studio

Insieme al lancio di Yokohama, ServiceNow annuncia anche la disponibilità generale di AI Agent Orchestrator e AI Agent Studio, con funzionalità estese per la gestione dell’intero ciclo di vita degli agenti AI, dalla creazione all’onboarding, al monitoraggio delle prestazioni, per garantire che le aziende ottengano il valore di cui hanno bisogno.

Questo include:

Funzionalità di onboarding migliorate grazie ad AI Agent Studio, che semplificano il processo di configurazione con istruzioni guidate, rendendo più semplice che mai la progettazione e la configurazione di nuovi agenti AI attraverso descrizioni in linguaggio naturale.

grazie ad AI Agent Studio, che semplificano il processo di configurazione con istruzioni guidate, rendendo più semplice che mai la progettazione e la configurazione di nuovi agenti AI attraverso descrizioni in linguaggio naturale. Funzionalità estese per la gestione delle prestazioni all’interno del framework generale di intelligenza artificiale degli agenti ServiceNow, includono una dashboard di analisi per visualizzare l’utilizzo, la qualità e il valore degli agenti di intelligenza artificiale. I workflow dell’intelligenza artificiale sono collegati ai KPI aziendali in modo che gli amministratori possano monitorare più facilmente le prestazioni e il ROI dell’agente AI

Yokohama supporta 23 lingue e, per questo motivo, può essere utilizzata in tutto il mondo.

Dichiarazioni

Amit Zavery, President, Chief Product Officer e Chief Operating Office di ServiceNow, ha dichiarato: “Quando si tratta di Agentic AI, ci concentriamo a creare un futuro in cui gli agenti AI lavorano autonomamente, con e per le persone, al fine di sbloccare risultati e trasformare il business. La piattaforma ServiceNow consente un alto livello di connessione ad ogni angolo dell’azienda. Essa unisce persone, processi, dati e dispositivi. Stiamo cercando di mettere “ordine nel caos” attraverso un unico strumento centrale che consente di analizzare, gestire e governare. Ed è per questo che gli agenti di intelligenza artificiale non si limitano ad automatizzare. Gli agenti AI sono in grado di orchestrare e agire in un contesto completo e ottengono risultati reali in modi che nessun altro può fare. Quello che facciamo in ServiceNow è costruire sistemi multi angets che controllano i flussi di lavoro”.

“A gennaio abbiamo introdotto AI Agent Orchestrator e AI Agent Studio, dei veri e propri game changers per i carichi di lavoro AI-driven. Ora, con Yokohama, entrambi i prodotti sono ufficialmente disponibili per i nostri clienti”, annuncia Dorit Zilbershot, Group VP of AI Experiences and Innovation.