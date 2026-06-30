Zuccato evolve i propri processi con SAP

Fondata nel 1868 e giunta oggi alla quinta generazione familiare, Zuccato è una delle realtà storiche italiane nel settore delle conserve vegetali. Nata come produttrice di crauti, in particolare nel dopoguerra quando venivano trasportati dall’Altopiano di Asiago verso la pianura, l’azienda ha progressivamente ampliato la propria offerta includendo cetrioli e un’ampia gamma di prodotti sott’olio e sott’aceto. Oggi Zuccato è leader in Italia nei crauti e nei cetrioli agrodolci, con una forte presenza consolidata nella grande distribuzione e nel canale food service.

Nel 2016 il percorso di crescita di Zuccato si è rafforzato con l’acquisizione di Agricor, azienda con sede a Langhirano (Parma), che ha consentito l’ingresso nel segmento dei sughi pronti a base di pomodoro e un’ulteriore estensione della presenza sui mercati internazionali. Con una copertura commerciale capillare sul territorio nazionale e una crescente vocazione all’export, Zuccato continua a coniugare una forte identità familiare con una costante evoluzione industriale e organizzativa.

Per sostenere il suo sviluppo, l’azienda ha avviato un importante progetto di trasformazione digitale scegliendo la soluzione SAP S/4HANA Cloud Public Edition come nuovo ERP. Negli ultimi anni Zuccato ha infatti investito in modo significativo nell’innovazione produttiva, introducendo mediamente ogni anno nuovi macchinari e sistemi avanzati interconnessi. A fronte di questa evoluzione, il vecchio sistema gestionale risultava non più allineato al livello di digitalizzazione raggiunto dall’area produttiva.

A ciò si aggiungeva la necessità di superare processi ancora in parte manuali e cartacei, migliorare la tracciabilità e supportare in modo più efficace i requisiti legati alle certificazioni di qualità e agli audit. Il nuovo progetto rappresenta infine un tassello importante per facilitare il passaggio generazionale, garantendo una gestione più strutturata e una trasmissione del know-how aziendale più efficace.

La scelta del nuovo gestionale è ricaduta sull’ERP Cloud di SAP, soluzione solida, scalabile e costantemente aggiornata, in grado di accompagnare la crescita futura dell’organizzazione. L’adozione del modello Public Cloud permette inoltre a Zuccato di beneficiare di aggiornamenti automatici, riducendo la complessità gestionale interna e assicurando che il sistema rimanga sempre allineato agli standard più evoluti del mercato.

L’orientamento verso SAP è stato dettato da un lato dalla volontà di Zuccato di affidarsi a un partner tecnologico di respiro internazionale, capace di garantire continuità, sicurezza e accesso costante alle innovazioni più recenti; dall’altro dall’esigenza di creare le basi tecnologiche necessarie per adottare in modo semplice e rapido casi d’uso di intelligenza artificiale, considerata dal management di Zuccato un elemento strategico per sostenere la competitività futura.

Per l’implementazione della soluzione ERP, il cui go live è previsto per gennaio 2027 sia per Zuccato che per Agricor, l’azienda ha scelto il partner SAP Derga. La decisione è stata supportata dalla significativa esperienza maturata da Derga nel settore alimentare, che vanta diverse importanti referenze importanti in questo segmento, e la disponibilità di moduli specifici sviluppati su SAP Business Technology Platform. Più specificamente, saranno adottati alcuni sviluppi che spaziano dalla Gestione agenti e provvigioni alla Scheda prodotto, dalla Sales Force Automation al Portale Qualifica e Certificati Fornitore.

“L’adozione di SAP Cloud ERP rappresenta per noi un passaggio strategico fondamentale. Ci consente di allineare l’elevato livello di innovazione raggiunto nell’area produttiva a una gestione digitale integrata, migliorando efficienza, tracciabilità e qualità dei processi. È anche un investimento sul futuro, che facilita il passaggio generazionale e ci permette di valorizzare al meglio il patrimonio di competenze costruito in oltre 150 anni di storia”, ha dichiarato Remo Zuccato, Operations and Export Manager di Zuccato e Agricor.

“Con Zuccato abbiamo scelto un percorso che coniuga velocità di implementazione e solidità tecnologica. SAP S/4HANA Cloud Public Edition permette alle aziende di concentrarsi su ciò che conta davvero: crescere, innovare e prepararsi all’intelligenza artificiale. Una trasformazione come questa richiede però anche una profonda conoscenza del settore: nel Food&Beverage portiamo un’esperienza consolidata, con referenze significative e soluzioni sviluppate ad hoc per rispondere alle specificità di filiera, tracciabilità e qualità che questo mercato richiede. Siamo fieri di essere al fianco di Zuccato in questa evoluzione”, ha dichiarato Alexander Gallmetzer, Amministratore Delegato di Derga Consulting,

“Siamo orgogliosi di affiancare Zuccato in questo progetto di trasformazione digitale. SAP S/4HANA Cloud Public Edition offre un ambiente moderno, scalabile e costantemente aggiornato che permette alle imprese di integrare processi, dati e innovazione in un’unica architettura e in tempi rapidi. Grazie a questa evoluzione, Zuccato potrà accelerare il proprio percorso di crescita, valorizzando al tempo stesso la propria tradizione e preparandosi alle opportunità offerte dall’intelligenza artificiale”, ha commentato Fabrizio Moneta, Direttore Mid Market di SAP Italia.