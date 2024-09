Clumio acquisita da Commvault

Commvault, fornitore di soluzioni per la resilienza informatica e la protezione dei dati per le aziende che utilizzano il cloud ibrido, ha acquisito Clumio, azienda tecnologica specializzata nella protezione dei dati cloud critici in AWS.

Questa transazione consente a Commvault di sfruttare le offerte per AWS di Clumio per fornire resilienza informatica alle applicazioni di nuova generazione sviluppate su AWS. Clumio supporta un’ampia gamma di clienti, tra cui Atlassian, Cox Automotive, Duolingo e LexisNexis.

Sempre più aziende si affidano ad Amazon S3 come offerta di storage di riferimento, anche per lo sviluppo di AI nel cloud. In questo ambito, Clumio ha portato sul mercato innovazioni rivoluzionarie, tra cui tecnologie che consentono ai clienti di avere un accesso quasi istantaneo ai propri dati Amazon S3 durante un’operazione di ripristino time-critical.

“In caso di interruzione o di cyberattacco, per i nostri clienti è fondamentale poter ripristinare rapidamente le attività,” ha dichiarato Sanjay Mirchandani, CEO di Commvault. “Unire le capacità di resilienza informatica di Commvault, già punto di riferimento del mercato con il talento, la tecnologia e l’esperienza eccezionali su AWS di Clumio fa progredire ulteriormente la nostra offerta di recovery, rafforzando la nostra piattaforma e il nostro ruolo di fornitore SaaS leader per la resilienza informatica.”

“Clumio è nata con l’obiettivo di costruire una piattaforma capace di scalare rapidamente per proteggere i set di dati più grandi e complessi del mondo, compresi data lake, warehouse e altre informazioni business-critical,” ha sottolineato Poojan Kumar, co-founder di Clumio. “L’unione con Commvault ci permette di portare le nostre offerte cloud-native ai clienti AWS su scala globale.”

Si prevede che l’acquisizione degli asset si concluda a inizio ottobre 2024, andando immediatamente ad accrescere Annual Recurring Revenue (ARR) e fatturato, impattando sul free cash flow entro i prossimi tre trimestri. Il prezzo di acquisto non è rilevante per Commvault e sarà finanziato con la liquidità disponibile. L’azienda ribadisce la guidance per gli utili del secondo trimestre fiscale 2025, precedentemente annunciata il 30 luglio 2024.

La transazione è stata curata per Commvault da BofA Securities come consulente finanziario e Hogan Lovells LLP come consulente legale.