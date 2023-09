ITPS acquisita da Paessler

Paessler, azienda specializzata nel monitoraggio di rete, ha completato con successo l’acquisizione di ITPS Group, con filiali in Svizzera, Repubblica Ceca e Romania e attività commerciali in India. Uno sviluppo strategico che arriva alla vigilia dell’edizione 2023 di it-sa Expo&Congress, evento di punta per la sicurezza IT che si tiene ogni anno a Norimberga, e che segna un ulteriore passo avanti nel percorso di Paessler, la cui ambizione è offrire ai propri clienti una gamma diversificata di funzionalità per qualsiasi infrastruttura e finalità di monitoraggio.

ITPS, nota per i propri software a marchio CORP-IT, si è affermata nel mercato IT grazie alle proprie soluzioni innovative. Con sede a Frauenfeld, in Svizzera, l’azienda è stata fondata da Thomas Wächter, imprenditore originario di Baden in Germania. Prima di questo sviluppo strategico, ITPS è stata per molti anni un importante Alliance Partner & Gold Partner di Paessler.

Tra le principali soluzioni di ITPS, tre saranno ora sviluppate ulteriormente e commercializzate a marchio Paessler con nuovi nomi. Si tratta di:

PRTG SLA Reporter: un’estensione di PRTG caratterizzata da capacità di reporting potenziate per i Service Level Agreement (SLA) sulla base di dati storici di status. I clienti possono usufruire di report sugli SLA in grado di mostrare i valori di uptime e downtime così come le cause principali dei disservizi. I dati, invece, sono archiviati in un database MS SQL che facilita l’integrazione con strumenti di terze parti. Allo stesso tempo, i soggetti interessati possono essere informati in modo semplice ed efficiente sulla conformità agli SLA. PRTG SLA Reporter diventa così lo strumento ideale per estendere le funzionalità di reporting incluse in PRTG e soddisfare specifici requisiti di reporting sugli SLA.

PRTG Data Exporter: questa estensione consiste in un’applicazione desktop che permette di lavorare ancora meglio sui dati di monitoraggio delle metriche forniti da PRTG e di integrarli in un sistema di gestione del database. I clienti possono riunire dati provenienti da diversi server PRTG in un unico database e renderli accessibili a strumenti esterni (direttamente dal database, senza utilizzare alcuna API). Questa estensione supporta MS SQL e MySQL e consente l’integrazione con strumenti come Microsoft Power BI o Grafana. PRTG Data Exporter è il complemento ideale per gli utenti che desiderano connettere i propri tool di analisi o generare report con i propri strumenti ad hoc.

PRTG Database Observer: questa estensione di prodotto integra le capacità di monitoraggio di database di PRTG con nuove tipologie di database, quali, per esempio, SAP HANA e IBM DB2. Consente un monitoraggio dettagliato di un maggior numero di sistemi di database relazionali e fornisce query SQL predefinite, elaborate da esperti di database. Gli utenti possono facilmente gestire le query e testarle in un’applicazione Windows dedicata. Monitorare gli indicatori critici dei database aiuta a ottenere prestazioni e user experience ottimizzate in qualsiasi momento. PRTG Database Observer è lo strumento ideale per tenere sotto controllo i valori fondamentali ai fini dei processi rilevanti per il business.

“La nostra collaborazione con Paessler si fonda da sempre sulla fiducia reciproca e sull’innovazione”, afferma Thomas Wächter, fondatore di ITPS. “Con questa acquisizione guardiamo con sicurezza a un futuro in cui, insieme, potremo offrire ai nostri clienti un valore aggiunto ancora maggiore. È un passo significativo che unisce i punti di forza di entrambe le aziende e concretizza la nostra visione del futuro del monitoraggio”.

A partire dal quarto trimestre del 2023, i prodotti ITPS saranno commercializzati con il marchio Paessler, contribuendo a diversificare ulteriormente il portafoglio prodotti di Paessler, che comprende soluzioni di monitoraggio IT, OT e IoT.

“Grazie all’integrazione delle estensioni avanzate e delle tecnologie innovative di ITPS nel nostro portafoglio di prodotti, possiamo offrire ai nostri clienti una soluzione di monitoraggio della rete ancora più completa”, commenta Helmut Binder, CEO di Paessler. “Questo passo è la dimostrazione del nostro impegno a voler essere in prima linea nell’innovazione tecnologica, offrendo ai nostri clienti un sempre maggiore valore aggiunto”.