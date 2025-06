Snowflake acquisisce Crunchy Data

Nel corso della sua conference annuale, Snowflake Summit 2025, Snowflake, l’AI Data Cloud company, ha annunciato l’intenzione di acquisire Crunchy Data, fornitore di tecnologia e prodotti Postgres open source. Questo accordo porterà Snowflake Postgres, il database PostgreSQL AI-ready, di livello enterprise e facile da sviluppare, all’interno dell’AI Data Cloud, consentendo agli sviluppatori di usufruire di tutta la potenza di Postgres e fornendo al contempo governance, sicurezza e standard operativi senza compromessi, per la creazione e l’esecuzione di applicazioni AI mission-critical.

Snowflake Postgres semplifica il lavoro degli sviluppatori

Organizzazioni di ogni settore manifestano una crescente necessità di soluzioni Postgres sicure e di livello enterprise, con completa compatibilità per le applicazioni in ambiente produttivo. Grazie al nuovo database, Crunchy Data potrà mettere a disposizione la sua comprovata esperienza nel campo dell’enterprise readiness in contesti conformi agli standard FedRAMP, integrandola direttamente nell’AI Data Cloud Snowflake.

PostgreSQL si conferma il database più popolare tra gli sviluppatori, con un’adozione dichiarata dal 49% dei professionisti del settore. Snowflake Postgres semplifica significativamente il processo con cui gli sviluppatori progettano, implementano e scalano agenti e applicazioni di intelligenza artificiale pronti per l’ambiente produttivo. La tecnologia di Crunchy Data è stata concepita non solo per garantire velocità in fase di test, ma per supportare l’intero ciclo di vita di creazione, distribuzione e gestione dei principali workload aziendali. L’accesso immediato di Crunchy Data alle principali metriche prestazionali, le solide funzionalità di scaling native e la potente interfaccia consentono agli sviluppatori di realizzare rapidamente applicazioni di eccellenza.

Vantaggi per clienti e partner Blue Yonder e LandingAI

Con Snowflake Postgres, clienti e partner come Blue Yonder e LandingAI, che attualmente utilizzano PostgreSQL per alimentare i dati operativi delle proprie applicazioni, possono accelerare le loro attività, operare in modo più efficiente e ottenere un vantaggio competitivo nel panorama in rapida evoluzione degli AI agent.

Con il perfezionamento dell’acquisizione, Snowflake assumerà un deciso impegno nei confronti della community Postgres e garantirà continuità di supporto ai clienti Crunchy Data esistenti, integrando contestualmente le funzionalità distintive di quest’ultima in Snowflake Postgres. Questa evoluzione rappresenta un ulteriore miglioramento nel percorso dell’AI Data Cloud company verso il supporto dei dati transazionali avviato con Unistore, che consente l’unificazione di dati transazionali e analitici in un unico database all’interno di Snowflake. Snowflake Postgres completa l’offerta Unistore fornendo alle aziende una soluzione enterprise-ready per applicazioni transazionali che necessitano di piena compatibilità con l’ambiente PostgreSQL.

Alcune dichiarazioni

“Intendiamo offrire ai clienti la piattaforma di dati e AI più affidabile e completa a livello globale. L’annuncio della proposta di acquisizione di Crunchy Data ribadisce ulteriormente il ruolo centrale di Snowflake nel soddisfare ogni esigenza in tema di dati e AI enterprise”, ha dichiarato Vivek Raghunathan, SVP of Engineering di Snowflake. “Stiamo guardando verso un’enorme opportunità di mercato del valore di 350 miliardi di dollari, rispondendo alla concreta necessità dei nostri clienti di portare Postgres nell’AI Data Cloud Snowflake”.

“Abbiamo fondato Crunchy Data con l’obiettivo di diventare la soluzione Postgres di riferimento per le aziende di primo piano. Il nostro impegno verso standard di sicurezza rigorosi e un’estesa compliance ci ha resi il partner Postgres privilegiato per realtà operanti in tutti i settori regolamentati, comprese agenzie federali, istituzioni finanziarie Fortune 500 e aziende che adottano SaaS su larga scala”, ha affermato Paul Laurence, Co-Founder di Crunchy Data. “Siamo entusiasti di questa integrazione con Snowflake, che permetterà ai clienti già utilizzatori di Postgres di eseguire workload mission-critical regolamentati con livelli superiori di affidabilità e protezione direttamente sulla piattaforma Snowflake”.