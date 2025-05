Proofpoint acquisisce Hornetsecuirty

Il settore della cybersecurity vede oggi l’unione di due aziende conosciute e apprezzate nel comparto per la loro vasta offerta e la loro professionalità, sempre impegnate a difendere le imprese dalle minacce oggi in circolazione.

Proofpoint, azienda specializzata nella cybersecurity e nella compliance, ha annunciato di aver siglato un accordo definitivo per l’acquisizione di Hornetsecurity Group, fornitore europeo di servizi di sicurezza, data protection, compliance e security awareness per Microsoft 365 (M365) basati su intelligenza artificiale.

L’operazione rafforza in modo significativo la capacità di Proofpoint di fornire sicurezza incentrata sulle persone alle piccole e medie imprese (PMI) a livello globale attraverso i managed service provider (MSP), consentendo così a tutte le organizzazioni di proteggere gli individui e i dati. Combinando la leadership globale di Proofpoint con la profonda esperienza di Hornetsecurity nell’ecosistema MSP, le due aziende porteranno avanti la loro mission condivisa di proteggere aziende di ogni dimensione, insieme alle persone che ne fanno parte.

Proofpoint e Hornetsecurity uniscono le forze per rafforzare la difesa cyber delle organizzazioni mondiali

Hornetsecurity arricchisce il portfolio di Proofpoint con una realtà ad alte prestazioni con oltre 160 milioni di dollari di fatturato ricorrente annuale (ARR), una crescita di oltre il 20% su base annua e prestazioni superiori alla Rule of 60, indicatore di una domanda di mercato solida e di operazioni aziendali eccezionali su scala.

Hornetsecurity e Proofpoint offrono soluzioni di livello assoluto che supportano segmenti di mercato distinti; la prima collabora con oltre 12.000 partner di canale e MSP e più di 125.000 PMI in tutta Europa, mentre Proofpoint si è affermata come leader globale nella sicurezza di livello enterprise, forte di una presenza nell’85% delle aziende Fortune 100 e oltre la metà delle Fortune 1000. Insieme, offriranno piattaforme complementari e mirate, alimentate da informazioni condivise sulle minacce, per supportare ogni cliente nel mondo con un nuovo solido standard di sicurezza incentrato sulle persone.

Se M365 è sempre più al centro dell’operatività di molte aziende, è diventato anche un obiettivo primario degli attaccanti. La partnership con Microsoft recentemente estesa da parte di Proofpoint supporta l’innovazione scalabile e offre una sicurezza incentrata sulle persone per aiutare i clienti comuni a rilevare e mitigare in modo proattivo le minacce che le colpiscono, insieme ai dati con cui operano.

Tanti vantaggi per clienti e partner

365 Total Protection, prodotto di punta di Hornetsecurity, è la soluzione di sicurezza cloud più completa per M365, che offre agli MSP una piattaforma multi-tenant e unificata per fornire servizi integrati tra cui sicurezza avanzata delle email, backup, consapevolezza della sicurezza, controllo degli accessi e dei permessi e protezione dalle frodi sui domini. Il team di Hornetsecurity continuerà a promuovere l’innovazione all’interno della propria piattaforma di prodotti Total Protection per offrire ulteriori soluzioni avanzate ai propri partner e clienti. Grazie alla combinazione di modelli condivisi di threat intelligence e AI, clienti e partner di Proofpoint e Hornetsecurity beneficeranno di una maggiore efficacia delle loro avanzate combinazioni di rilevamento contro gli attori delle minacce.

Gli obiettivi post- acquisizione di Proofpoint

Una volta conclusa l’operazione, Proofpoint intende sfruttare la propria portata globale per rendere disponibile la potenza della piattaforma Hornetsecurity a MSP e ai loro clienti in tutto il mondo, portando avanti la mission condivisa di proteggere persone, dati e operazioni di ogni organizzazione. Hornetsecurity fungerà da hub centrale per tutti i clienti MSP e SMB all’interno del gruppo, garantendo un approccio unificato, una migliore erogazione dei servizi e un’innovazione accelerata su misura per le esigenze di questi segmenti di clienti chiave.

Daniel Hofmann, CEO di Hornetsecurity rimarrà alla guida dell’azienda, continuando a promuoverne crescita e vision strategiche. Anche il team manageriale resterà a bordo, sostenendo la visione dell’azienda e la sua collaudata strategia di prodotto, accelerando al contempo l’innovazione per fornire la prossima generazione di soluzioni di cybersecurity.

Si prevede il completamento dell’acquisizione nella seconda metà del 2025, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura. I termini dell’accordo sono riservati.

Dichiarazioni

“Con gli attaccanti che diventano sempre più sofisticati e le persone che rimangono il loro obiettivo principale, le aziende hanno bisogno di una sicurezza che le protegga ovunque lavorino, via posta elettronica, su applicazioni cloud e ogni canale digitale”, dichiara Sumit Dhawan, CEO di Proofpoint. “Con Hornetsecurity, siamo entusiasti di estendere la nostra piattaforma di sicurezza leader di settore e incentrata sull’uomo per poter soddisfare meglio le esigenze specifiche di MSP e PMI. Non vediamo l’ora di intensificare gli investimenti nei mercati europei come parte della nostra strategia globale di crescita”.

“La piattaforma di sicurezza alimentata da AI di Hornetsecurity consente a migliaia di MSP di fornire protezione di livello enterprise ai loro clienti SMB in tutta Europa”, aggiunge Daniel Hofmann, fondatore e CEO di Hornetsecurity. “Con la portata crescente dei rischi incentrati sulla persona, l’unione con Proofpoint è l’evoluzione naturale nel nostro percorso verso la creazione della più robusta offerta globale di servizi di sicurezza M365. In questo modo, possiamo supportare meglio partner e clienti ed estendere la protezione a livello globale per aiutare gli MSP di tutto il mondo a salvaguardare persone, dati e operazioni dei loro clienti”.