PMI italiane e il potenziale inespresso dell’Intelligenza Artificiale

Le PMI italiane stanno conoscendo le potenzialità dell’Intelligenza Artificiale, che effettivamente rappresenta una leva decisiva per la loro competitività. Ma qualcosa ne rallenta l’adozione.

Secondo una nuova ricerca condotta dall’Istituto per la Competitività (I-Com) in collaborazione con TeamSystem – tech & IA company italiana leader nello sviluppo di piattaforme digitali per la gestione del business di imprese e professionisti –, se il 60% delle oltre 246.000 PMI italiane con più di 10 addetti adottasse almeno una tecnologia di Intelligenza Artificiale entro il 2030, si potrebbero generare ricavi aggiuntivi pari a circa 1.300 miliardi di euro, che equivale a raddoppiare la crescita di fatturato media degli ultimi 5 anni. Un potenziale ancora in gran parte inespresso, che evidenzia l’urgenza di accelerare sul fronte della trasformazione digitale e dell’innovazione.

L’impatto dell’AI nelle aziende

Nel 2024, infatti, solo l’8,2% delle imprese italiane di media e grande dimensione ha integrato l’IA nei propri processi – un dato in miglioramento rispetto al 5% del 2023, ma ancora distante dalla media UE (13,5%) e soprattutto dal target del 60% previsto dalla strategia europea “Decade Digitale”. Eppure, l’impatto dell’adozione di queste tecnologie è già misurabile: a parità di settore, dimensione aziendale e area geografica le imprese che nel 2024 hanno adottato l’IA hanno registrato in media il 12% in più di ricavi rispetto a quelle che non lo hanno fatto.

A guidare l’adozione sono soprattutto le imprese di media dimensione e i settori dell’informatica, della produzione audiovisiva e delle telecomunicazioni. Cresce anche la propensione all’investimento: un quinto delle imprese italiane prevede di destinare risorse all’AI nel prossimo biennio.

I freni all’adozione dell’AI nelle PMI Italiane

Tuttavia, lo studio mostra uno stato della digitalizzazione delle PMI italiane nel 2024 ancora disomogeneo e caratterizzato da ritardi strutturali, con un forte il divario in termini di competenze digitali. La carenza di skill interne è indicata come ostacolo principale all’adozione dell’IA dal 67,4% delle aziende che già la utilizzano, a conferma di una difficoltà ancora ampiamente condivisa. Solo il 2,2%, infatti, dichiara di avere un livello di competenze “molto buono”, mentre oltre la metà si posiziona su livelli che definisce “scarsi” o “molto scarsi”.

Oltre a fornire un quadro aggiornato sul livello di adozione dell’IA, la ricerca evidenzia l’importanza di politiche pubbliche mirate – inclusi incentivi fiscali e programmi di accompagnamento – per supportare le PMI nel percorso di digitalizzazione. Tra le misure ritenute più urgenti: la semplificazione delle agevolazioni legate al Piano Transizione 5.0, l’introduzione di incentivi coerenti con il modello as a service semplici e pienamente accessibili anche per le PMI italiane, il miglioramento dell’alfabetizzazione digitale dei decisori aziendali attraverso incentivi alla formazione e la consulenza di centri di competenza e dei Digital Innovation Hub.

Alcune dichiarazioni

Daniele Lombardo, Direttore Marketing, Comunicazione e Relazioni Istituzionali di TeamSystem, ha commentato: “L’Intelligenza Artificiale rappresenta per le PMI italiane una leva concreta per aumentare l’efficienza, migliorare la capacità decisionale e accelerare l’innovazione. Ma affinché il suo potenziale si traduca in valore reale, è fondamentale creare le condizioni giuste per favorirne l’adozione. Tra queste, un ruolo centrale spetta alle politiche pubbliche. Occorre puntare su strumenti semplici, mirati e coerenti con le esigenze delle imprese: dagli incentivi alla formazione, fino al sostegno per l’adozione di soluzioni in modalità as a service, che stanno dimostrando di essere le più accessibili per le realtà meno strutturate. TeamSystem è pronta a fare la sua parte, mettendo a disposizione un’offerta concreta e scalabile, ma è necessario un quadro di accompagnamento chiaro ed efficace per accelerare davvero la trasformazione digitale del tessuto produttivo italiano”.

Tommaso Cohen, Chief Operating Officer di TeamSystem, ha aggiunto: «I risultati della ricerca realizzata grazie a I-Com offrono una conferma e un riscontro concreto di quanto, come TeamSystem, osserviamo ogni giorno: l’adozione diffusa dell’Intelligenza Artificiale da parte delle PMI italiane genera, può generare e continuerà a generare un impatto economico dirompente. In questo scenario, TeamSystem si pone al fianco delle PMI per favorire una trasformazione digitale diffusa, capace di coinvolgere anche le realtà imprenditoriali più piccole e con minore capacità di investimento. Il nostro impegno non si esaurisce, infatti, nello sviluppo di soluzioni tecnologiche, ma si traduce anche nella costruzione di un contesto favorevole all’adozione dell’IA e delle tecnologie emergenti, affinché diventino leve concrete e sostenibili per una crescita stabile e inclusiva”.