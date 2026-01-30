TeamSystem si rafforza in Spagna con l’acquisizione di AIG Classic

TeamSystem – tech & AI company italiana attiva nello sviluppo di piattaforme digitali per la gestione del business di imprese e professionisti – acquisisce AIG Classic, società spagnola attiva nello sviluppo di software gestionali e di contabilità per PMI, microimprese e professionisti.

L’operazione si inserisce nella strategia di crescita internazionale del Gruppo e nel rafforzamento della presenza del Gruppo in Spagna, un mercato particolarmente strategico per le sue forti affinità con il contesto imprenditoriale italiano e per il ruolo centrale che riveste nel percorso di sviluppo europeo del Gruppo.

Il mercato spagnolo sta inoltre attraversando una profonda trasformazione digitale, guidata dalla progressiva introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica – a partire dal 2027 con il sistema VeriFactu e lungo un percorso che porterà alla diffusione su larga scala della fatturazione elettronica nelle transazioni B2B entro il 2028 – un’evoluzione che avvicina ulteriormente la Spagna al modello italiano e ne rafforza la convergenza regolatoria e tecnologica. In questo contesto, l’acquisizione contribuisce a rafforzare il posizionamento di TeamSystem come Champion europeo della digitalizzazione di PMI e professionisti, attraverso investimenti mirati in Paesi che condividono strutture, esigenze e dinamiche di sviluppo simili all’interno dei rispettivi ecosistemi produttivi.

Fondata nel 1994 a Vigo, in Galizia, nel 2025 AIG Classic ha fatto registrare ricavi superiori a 5,5 milioni di euro e serve oltre 34.000 clienti, supportati da un team di circa 55 dipendenti. Nel corso degli anni, la società ha sviluppato soluzioni progettate per rispondere alle esigenze operative e normative concrete di piccole e microimprese, costruendo una base clienti ampia e fidelizzata nel mercato iberico. L’offerta di AIG Classic si articola attorno a due prodotti principali: ClassicGes, soluzione di gestione aziendale che copre l’intera catena del valore di un’impresa, e ClassicConta, dedicata alla contabilità e ai processi finanziari, con strumenti progettati per semplificare gli adempimenti fiscali e il reporting.

«Questa acquisizione si inserisce in modo naturale nel nostro percorso di crescita internazionale» ha dichiarato Federico Leproux, CEO di TeamSystem. «AIG Classic rappresenta una realtà tecnologica solida, con una profonda conoscenza del mercato e delle esigenze di PMI e professionisti. Continuiamo a investire in aziende che condividono la nostra visione: accompagnare la digitalizzazione con soluzioni semplici, innovative e affidabili, capaci di generare valore concreto per chi le utilizza ogni giorno».

«Siamo molto felici di entrare a far parte di un Gruppo come TeamSystem», hanno aggiunto Santiago Viso ed Edelmiro Gonzalez, Founder di AIG Classic. «AIG Classic nasce come una realtà profondamente radicata nel territorio e focalizzata sulle esigenze concrete di PMI e professionisti e, nel corso degli anni, è cresciuta grazie al lavoro del nostro team e alla fiducia dei clienti. Questa operazione rappresenta un importante riconoscimento del percorso intrapreso e un’opportunità per continuare a sviluppare le nostre soluzioni all’interno di un Gruppo solido e ben strutturato».

TeamSystem è stata assistita nell’operazione da Garrigues per gli aspetti legali e giuslavoristici e da KPMG per la due diligence finanziaria e fiscale. AIG Classic e Tresmares sono state assistite da Evergreen in qualità di legal counsel.