TeamSystem rafforza la propria offerta HR Tech con l’acquisizione di Arca24

TeamSystem – tech & AI company italiana attiva nello sviluppo di piattaforme digitali per la gestione del business di imprese e professionisti – acquisisce il 100% di Arca24, HR Tech company con sede a Novazzano (Canton Ticino) che opera principalmente sul mercato italiano e svizzero.

Fondata nel 2013 da Gabriele Molteni, Arca24 sviluppa software cloud per il recruiting, rivolte sia alle aziende sia alle agenzie per il lavoro. La piattaforma integra avanzati strumenti di Intelligenza Artificiale – tra cui CV matching, sistemi di screening automatico delle candidature e recruiting tools – ed è riconosciuta a livello internazionale da analisti come Fosway e Staffing Industry Analysts (SIA). Oggi l’azienda opera in Italia e Svizzera, coprendo l’intera filiera dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Con questa acquisizione, TeamSystem rafforza ulteriormente la propria offerta di soluzioni per il mondo HR e amplia il know-how nell’ambito dell’Intelligenza Artificiale applicata alla gestione del capitale umano. L’ingresso di Arca24 consente alla tech & AI company di presidiare in modo sempre più completo l’intero processo HR: dalla ricerca e selezione dei talenti, fino alla gestione operativa delle persone in azienda.

«Con Arca24 compiamo un passo importante nel rafforzamento della nostra offerta HR Tech» ha dichiarato Federico Leproux, CEO di TeamSystem. «Il recruiting e la gestione delle persone rappresentano oggi una leva decisiva per la competitività delle imprese, in uno scenario in cui digitalizzazione e bisogno di competenze sono strettamente legate. Grazie alle tecnologie di Arca24, basate su AI e sviluppate per agenzie per il lavoro e aziende, arricchiamo il nostro ecosistema con un ulteriore know-how che ci permetterà di supportare PMI e professionisti lungo tutta la gestione del capitale umano».

«Questa operazione ci permette di dare ulteriore forza alla missione che ci guida da oltre dieci anni: supportare agenzie per il lavoro e aziende con soluzioni digitali e basate sull’intelligenza artificiale, capaci di rendere più efficaci i processi di recruiting e di gestione delle persone. L’ingresso in TeamSystem ci consente di ampliare le opportunità di sviluppo in Italia e all’estero, mettendo la nostra tecnologia e il nostro know-how al servizio di un ecosistema più ampio di PMI e professionisti», ha aggiunto Gabriele Molteni, Founder e CEO di Arca24.

TeamSystem è stata assistita nell’operazione da EY per la parte di Financial, Tax & Labour e Due Diligence e da Pavia Ansaldo per gli aspetti legali italiani e Bar & Karrer per gli aspetti legali svizzeri. Arca24 è stata assistita per la parte legal da Chiomenti.