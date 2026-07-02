TXT acquisisce GCI e lancia TXT Digital Edge per rafforzare networking, data center e cybersecurity

TXT e-solutions, società quotata su Euronext STAR Milan, ha perfezionato l’acquisizione del 100% del capitale sociale di GCI System Integrator, società attiva nei servizi IT con una consolidata presenza nei settori Energy & Utilities, Telco, e Banking & Finance.

A seguito del perfezionamento dell’operazione, GCI assume la denominazione di TXT Digital Edge.

TXT Digital Edge costituirà un nuovo polo tecnologico dedicato allo sviluppo e all’erogazione di forniture e servizi avanzati nell’ambito networking e data center, cybersecurity e piattaforme di data management, nel quale saranno integrate sinergicamente le attività Infratech (monitoraggio infrastrutture critiche) e cybersecurity già avviate dal Gruppo TXT attraverso la controllata TXT e-tech S.r.l., nonché con l’offerta di Smart Sensor sviluppata della controllata tedesca Teratron GmbH.

Attraverso competenze verticali e tecnologie innovative, TXT Digital Edge supporterà le organizzazioni nel rafforzare la resilienza operativa, proteggere gli asset digitali e abilitare infrastrutture IT affidabili e data-driven. Le soluzioni saranno rivolte a clienti operanti in settori ad elevata complessità e regolamentazione, tra cui Energy & Utilities, Telco, Banking & Finance, e Transportation.

Il corrispettivo riconosciuto per l’acquisizione, corrispondente a un Equity Value di €5,9 milioni, sarà interamente corrisposto al closing, con l’adozione di meccanismi di escrow a garanzia delle usuali dichiarazioni e garanzie contrattuali. TXT assumerà inoltre la Posizione Finanziaria Netta (PFN) ddi GCI, pari a €1,0 milioni. Il valore complessivo dell’operazione, espresso in termini di Enterprise Value (EV), è pertanto pari a €6,9 milioni.

I soci venditori usciranno dalla società; la gestione operativa sarà affidata a manager del Gruppo TXT, già coinvolti nell’avvio e nello sviluppo dell’offerta nel corso dell’ultimo anno.

GCI, fondata in Italia nel 2020, ha registrato nell’esercizio 2025 ricavi pari a circa €47 milioni. La società rappresenta una piattaforma strategica per l’accelerazione della crescita e presenta significative opportunità di sinergie commerciali ed efficientamento operativo.

“Questa acquisizione rappresenta per TXT una piattaforma scalabile di mercato e competenze certificate che accelera l’espansione di un’iniziativa già avviata organicamente, con impatti attesi positivi su ricavi e posizionamento di mercato nel breve-medio termine,” ha dichiarato Daniele Misani, CEO di TXT Group. “La governance sarà affidata al team sviluppato internamente, garantendo disciplina esecutiva e integrazione rapida. L’operazione offre significative leve di creazione di valore grazie alle sinergie commerciali e operative all’interno dell’ecosistema TXT, con opportunità concrete di crescita dei volumi e ottimizzazione dei costi.”

Sulla base delle stime attuali, TXT prevede di consolidare nel secondo semestre 2026 ricavi per circa €30 milioni e un EBITDA di circa €3,0 milioni. Il piano industriale al 2027 della nuova entità TXT Digital Edge prevede ricavi pari a circa €80 milioni ed EBITDA pari a circa €8 milioni, a seguito del rafforzamento commerciale e delle sinergie derivanti dall’integrazione.

Dal 2027, l’integrazione tra TXT Digital Edge e le attività Infratech e cybersecurity sviluppate organicamente dal Gruppo TXT negli ultimi 12 mesi attraverso TXT e-tech S.r.l., che nel 2026 prevedono volumi attesi pari a circa €15 milioni, è attesa generare sinergie commerciali e tecnologiche tali da supportare un perimetro aggregato di ricavi stimato per il 2027 superiore a €100 milioni e un EBITDA margin atteso intorno al 13%.

L’operazione contribuisce al percorso di diversificazione del Gruppo TXT e al rafforzamento della crescita sostenibile nel medio-lungo periodo.

L’operazione di acquisizione di GCI è stata deliberata all’unanimità dal Consiglio di Amministrazione di TXT.