Difesa, partnership di TXT con MBDA per rafforzare il polo di Torino

TXT, realtà italiana di riferimento nell’innovazione digitale con una expertise consolidata nel settore Aerospace & Defense, ha stretto un accordo con MBDA Italia, parte del Gruppo MBDA, leader europeo nei sistemi per la Difesa, con l’obiettivo di rafforzare e sviluppare il know-how nel comparto difesa nell’area di Torino.

Nel quadro dell’accordo, TXT metterà a disposizione di MBDA il proprio know-how e le competenze digitali specialistiche maturate nei settori Aerospaziale e della Difesa, contribuendo attivamente alla realizzazione di sistemi complessi e allo sviluppo tecnico delle risorse presso il sito strategico torinese. Il supporto si concentrerà in particolare su quattro aree di eccellenza in cui TXT esprime competenze consolidate: lo sviluppo di software embedded per sistemi critici, il system engineering applicato a piattaforme di difesa complesse, la progettazione e realizzazione di sistemi di simulazione avanzata e lo sviluppo di algoritmi complessi per applicazioni mission-critical. In ciascuno di questi ambiti, TXT affiancherà MBDA con un approccio orientato all’incremento delle capacità produttive e alla crescita sostenibile della struttura ingegneristica locale.

Un ulteriore elemento di valore che TXT apporta alla partnership è il proprio radicamento nel territorio torinese. Nel corso degli anni, l’azienda ha sviluppato relazioni consolidate con il mondo accademico locale, collaborando con università ed enti di ricerca dell’area e avviando il Futura Innovation Lab1 in partnership con il Politecnico di Torino. Questo patrimonio di relazioni rappresenta un asset strategico per l’attrazione di competenze qualificate e la promozione dell’innovazione applicata.

Al centro della collaborazione vi è una visione condivisa: investire nel capitale umano del territorio. Torino e il Piemonte vantano una tradizione ingegneristica di eccellenza e una vivace comunità accademica, da cui emerge ogni anno una nuova generazione di talenti con competenze avanzate in ingegneria, informatica e scienze applicate. TXT insieme ad MBDA intende valorizzare questo patrimonio, offrendo ai giovani professionisti e ai neolaureati opportunità concrete di crescita in un contesto industriale stimolante e orientato alle sfide tecnologiche più avanzate. La partnership si configura, pertanto, non solo come un accordo industriale, ma anche come un impegno concreto a favore del tessuto produttivo e formativo piemontese.

“Siamo orgogliosi di affiancare MBDA in una fase di sviluppo strategico per il sito di Torino e per l’intero comparto della Difesa. TXT mette a disposizione competenze distintive nell’innovazione digitale applicata a contesti mission-critical, con l’obiettivo di contribuire in modo concreto alla crescita di un polo ingegneristico di eccellenza. Questa iniziativa riflette la nostra visione di lungo periodo: investire in competenze, innovazione e capitale umano per rafforzare la competitività industriale del Paese. Siamo convinti che la collaborazione con MBDA possa rappresentare un modello di riferimento per lo sviluppo di ecosistemi tecnologici avanzati, radicati nel territorio e proiettati a livello europeo” ha dichiarato Daniele Misani, CEO di TXT Group e TXT Aerospace & Defense.

“Torino è una sede in cui MBDA intende investire con convinzione, rafforzando la propria presenza ingegneristica e le competenze tecniche locali. La collaborazione con TXT Group ci permette di accelerare questo percorso, potendo contare su un partner che conosce in profondità il settore e condivide la nostra visione di eccellenza tecnica. Insieme costruiremo un team sempre più solido e orientato all’innovazione” ha sottolineato Paolo Sanna, responsabile del sito di Torino di MBDA e Head of Integration to Platform business line, MBDA Italia.

Prossimi passi

Le attività previste dall’accordo prenderanno avvio nell’area di Torino, secondo un approccio progressivo. In una prima fase è prevista la costituzione di un team composto da professionisti esperti del settore, affiancato dall’avvio di un programma di selezione, assunzione e formazione di un primo gruppo di giovani ingegneri.

L’iniziativa ha l’obiettivo di sviluppare, nel medio termine, una struttura tecnica locale solida e altamente qualificata, radicata nel tessuto industriale piemontese. Il piano prevede l’inserimento di oltre cento nuove risorse nell’arco dei prossimi tre anni.

Note