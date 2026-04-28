Vertiv acquisisce Strategic Thermal Labs

Vertiv, specialista globale nelle infrastrutture digitali critiche e nelle soluzioni di continuità operativa, ha acquisito Strategic Thermal Labs, società specializzata in tecnologie avanzate di raffreddamento a liquido. L’acquisizione amplia la strategia “thermal-chain” di Vertiv rafforzando le capacità ingegneristiche a livello di interfaccia tra il raffreddamento a liquido lato server e le infrastrutture di supporto: un fattore sempre più critico negli ambienti ad alta densità e raffreddati a liquido che supportano workload AI e high-performance computing.

Con l’aumento dei requisiti di calcolo, l’interazione tra il raffreddamento a liquido lato server e le infrastrutture di supporto influisce sempre più sulle prestazioni complessive del sistema, inclusi flusso, bilanciamento, funzionamento dei controlli, manutenibilità e affidabilità lungo il ciclo di vita. Strategic Thermal Labs vanta competenze consolidate nella progettazione di cold plate, nel raffreddamento a liquido lato server e nella validazione termica ad alta densità, che dovrebbero rafforzare la capacità di Vertiv di simulare ed emulare condizioni reali di calcolo ad alta densità, ottimizzare l’interazione tra la catena termica e quella di alimentazione e supportare i clienti nelle fasi di progettazione, integrazione, messa in servizio e operazioni per tutto il ciclo di vita.

“Poiché l’intelligenza artificiale e il high-performance computing spingono le densità di potenza a livelli senza precedenti, comprendere e risolvere le sfide termiche a livello di chip diventa fondamentale per la progettazione, le prestazioni e l’affidabilità del sistema,” ha dichiarato Scott Armul, chief product and technology officer di Vertiv. “STL porta una profonda competenza e capacità comprovate nell’affrontare alcune delle problematiche più complesse del settore a livello di densità e termica del chip, rafforzando la capacità di Vertiv di emulare e validare soluzioni a livello di sistema e consentendo ai clienti di migliorare le prestazioni e i risultati lungo il ciclo di vita in ambienti raffreddati a liquido.”

Vertiv sottolinea che l’acquisizione non modifica il proprio impegno basato su un ecosistema aperto. L’azienda continuerà a promuovere soluzioni infrastrutturali interoperabili e indipendenti dal tipo di server e di chip, al fine di migliorare le prestazioni a livello di sistema e i risultati per i clienti in diversi ambienti di calcolo.

L’integrazione di Strategic Thermal Labs supporta la più ampia strategia di Vertiv di aiutare i clienti a gestire la crescente complessità infrastrutturale attraverso capacità integrate di alimentazione, raffreddamento, controllo e servizi lungo il ciclo di vita.