WalkMe e Oblics, parte di Arsenalia Group, acquisite da SAP

SAP, specialista mondiale nelle soluzioni software per il business, ha completato l’acquisizione di WalkMe, piattaforma leader nel settore della digital adoption. Arsenalia Group, già partner di WalkMe tramite la company Oblics, si qualifica in questo nuovo scenario come partner strategico di riferimento, pronto a guidare le aziende nel processo di trasformazione digitale sfruttando le sinergie create da questa acquisizione.

L’integrazione di WalkMe nel portfolio SAP mira a potenziare l’esperienza utente, arricchire l’offerta di soluzioni SAP Business AI e completare il portfolio di SAP per il Business Transformation Management, in particolare le soluzioni SAP Signavio e SAP LeanIX.

Arsenalia Group, holding italiana nata nel 2019, opera nel settore della consulenza strategica e direzionale, dell’integrazione di sistemi e dello sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative. All’interno del Gruppo, Ccelera vanta lo status di Gold Partner SAP, mentre Oblics è partner certificato WalkMe. Questa combinazione unica di competenze posiziona Arsenalia Group in modo ideale per offrire soluzioni integrate e supporto specializzato nella trasformazione del business, facilitando l’esecuzione dei processi aziendali e migliorando l’adozione e la produttività.

“Questa acquisizione rappresenta un’opportunità straordinaria per Arsenalia,” afferma Daniele Palmitesta, Partner di Oblics, parte di Arsenalia Group. “La nostra esperienza consolidata con entrambe le tecnologie ci posiziona in modo unico per guidare i clienti verso una trasformazione digitale completa ed efficace, sfruttando al meglio l’integrazione delle funzionalità di SAP e WalkMe.”

L’ingresso di WalkMe nell’ecosistema SAP apre nuove possibilità per Arsenalia for People, la business unit di Arsenalia dedicata all’ambito HR e People. Questa unità riunisce skills ed expertise specifiche per offrire soluzioni avanzate nella gestione e sviluppo del capitale umano.

“Prevediamo di espandere significativamente la nostra offerta di servizi nell’ambito HR e People,” aggiunge Palmitesta. “La sinergia tra Arsenalia for People e le competenze verticali delle altre company del gruppo, come Oblics e Ccelera, ci permetterà di offrire soluzioni ancora più integrate e personalizzate per le esigenze dei nostri clienti, spaziando dalla consulenza HR alla digital adoption, fino all’implementazione di soluzioni SAP.”

Con un team di oltre dieci professionisti già certificati WalkMe, Arsenalia si posiziona tra i principali partner in Italia, pronta a valorizzare le innovazioni tecnologiche derivanti dall’acquisizione. “Il nostro obiettivo è potenziare ulteriormente queste competenze all’interno di Arsenalia For People,” conclude Palmitesta. “Siamo entusiasti di integrare WalkMeX, il nuovo copilot basato sull’intelligenza artificiale di WalkMe, con il copilot Joule di SAP. Questa sinergia promette di rivoluzionare l’adozione tecnologica e l’efficienza operativa in ambito HR.”



Arsenalia Group, attraverso la sua business unit Arsenalia for People e le company specializzate Oblics e Ccelera, si prepara a giocare un ruolo chiave in questa nuova era di digital adoption. La combinazione unica di expertise SAP e WalkMe posiziona Arsenalia come partner strategico ideale per le aziende che cercano di eccellere nella gestione e nello sviluppo del capitale umano nell’era digitale.