Wolters Kluwer investe 90 milioni di euro per acquisire Libra Technology

Wolters Kluwer Legal & Regulatory ha firmato un accordo per acquisire Libra Technology (Libra), azienda con sede a Berlino specializzata in tecnologia AI per professionisti legali, per un importo fino a 90 milioni di Euro, di cui 30 milioni come pagamento iniziale e il resto come corrispettivo differito, subordinato al raggiungimento di determinati obiettivi di performance.

La tecnologia di legal AI Assistant di Libra si unisce ai contenuti legali di Wolters Kluwer

Libra ha sviluppato Libra AI assistant, una piattaforma legale avanzata e intuitiva progettata per aiutare studi legali e dipartimenti legali aziendali a ottimizzare attività di ricerca, redazione, revisione e analisi di documenti con precisione ed efficienza, in un ambiente collaborativo sicuro. Libra serve una base clienti ampia e in rapida crescita composta da studi legali e dipartimenti legali aziendali in Germania e in altri paesi europei.

La combinazione della tecnologia di legal AI Assistant di Libra con i contenuti legali affidabili e autorevoli di Wolters Kluwer, arricchiti dall’intelligenza artificiale, offrirà una soluzione potente e integrata per ricerca legale, redazione, revisione e analisi documentale. Questa soluzione sfrutta tecnologie AI avanzate e agentiche per consentire ai clienti di lavorare in modo più efficiente e sicuro, ottenendo risultati di qualità superiore. L’offerta congiunta garantirà accuratezza, conformità e profondità di dominio senza pari, stabilendo un nuovo standard per l’AI nella pratica legale.

Dichiarazioni

Martin O’Malley, CEO della divisione Legal & Regulatory di Wolters Kluwer, ha dichiarato: “Questa acquisizione integra le soluzioni Expert AI, già disponibili nelle nostre piattaforme di ricerca legale in Europa e negli Stati Uniti, per offrire un valore aggiunto ai clienti del settore legale. La soluzione innovativa e all’avanguardia di Libra si adatta perfettamente e accelera la nostra entusiasmante roadmap di sviluppo dell’intelligenza artificiale. Non vediamo l’ora di accogliere il team Libra in Wolters Kluwer e di offrire un impatto ancora maggiore ai nostri clienti”.

Viktor von Essen, co-fondatore e CEO di Libra Technology, ha aggiunto: “Entrando a far parte di Wolters Kluwer e accedendo ai suoi contenuti legali di qualità e alla profonda competenza di dominio, potremo liberare tutto il potenziale del nostro assistente AI Libra in diversi paesi. Wolters Kluwer Legal & Regulatory condivide la nostra passione per l’uso della tecnologia avanzata a supporto della professione legale. Il team Libra è entusiasta di unirsi a Wolters Kluwer e accelerare insieme la nostra espansione geografica”.