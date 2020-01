Secure SD-WAN di Fortinet entra nel porfolio SD-WAN di GTT

La combinazione della rete IP Tier 1 di GTT con Secure SD-WAN di Fortinet consente ai clienti GTT in tutto il mondo di beneficiare di servizi differenziati e ad alte prestazioni



GTT Communications, operatore di rete globale che fornisce alle aziende internazionali una gamma completa di servizi di cloud networking, ha annunciato di aver ampliato la propria offerta di servizi SD-WAN grazie all’aggiunta dell’opzione tecnologica Secure SD-WAN di Fortinet.

GTT offre l’opzione Secure SD-WAN di Fortinet come servizio gestito e supporta qualsiasi soluzione di accesso all’ultimo miglio per soddisfare le richieste specifiche dei propri clienti in materia di sicurezza avanzata, prestazioni per le applicazioni ed risparmi sui costi. L’aggiunta di Fortinet migliora l’attuale offerta GTT di servizi gestiti SD-WAN per i clienti enterprise.

L’offerta SD-WAN di GTT con tecnologia Fortinet, che include un firewall integrato di ultima generazione e funzionalità di gestione unificata delle minacce combinate con un dispositivo SD-WAN edge e un router, garantisce un ottimo ritorno sugli investimenti e solide funzionalità di sicurezza, ed è particolarmente adatta per le organizzazioni distribuite con più uffici remoti in settori quali retail, ristoranti con servizio rapido, hospitality e servizi finanziari.

“I clienti si affidano a GTT per collegare in modo sicuro le loro sedi in tutto il mondo e ad ogni applicazione nel cloud”, ha affermato Rick Calder, presidente e CEO di GTT. “Il nostro ampio portafoglio di opzioni SD-WAN, che da oggi include la tecnologia Fortinet, garantisce che i clienti possano eseguire le loro applicazioni in tutta sicurezza, con elevate prestazioni e affidabilità al servizio dei loro obiettivi di business.”