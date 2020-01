Fortinet: la cybersecurity è strategica per i clienti che adottano soluzioni SD-WAN

Fortinet Secure SD-WAN, scelta da oltre 21.000 clienti in tutto il mondo, supporta le aziende con più di 100.000 siti

Fortinet, specialista mondiale in soluzioni di cyber sicurezza integrate e automatizzate, annuncia l’adozione a livello globale di Fortinet Secure SD-WAN da parte di oltre 21.000 aziende clienti operanti in svariati ambiti e settori verticali e conferma il suo impegno e il focus in questo ambito.

L’approccio Fortinet security-driven networking all’SD-WAN integra perfettamente la sicurezza SD-WAN avanzata di classe Enterprise ed il routing avanzato in un’offerta unificata per modernizzare il WAN edge dei clienti e supportarli nel raggiungimento dei propri obiettivi di innovazione digitale, con FortiManager Orchestration in grado di scalare per supportare fino a 100.000 siti SD-WAN.

La cybersecurity è diventata nel tempo un fattore strategico per le aziende che impiegano soluzioni SD-WAN. Ne risulta che le società di tutto il mondo si stanno orientando verso soluzioni che integrano strettamente la sicurezza di next-generation firewall con la funzionalità SD-WAN. L’ultimo Gartner Magic Quadrant relativo ai Network Firewall afferma che: “Entro il 2024 il 50% dei nuovi acquisti di firewall nelle aziende distribuite impiegherà le feature SD-WAN con la crescente adozione di servizi cloud-based, meno del 20% rispetto ad oggi.” 1

“Il nostro market share in rapida crescita e il nostro portfolio di clienti in tutto il mondo e in diversi settori verticali evidenziano la necessità dell’approccio networking security-driven di Fortinet all’SD-WAN. I clienti continuano a riconoscere l’importanza della sicurezza integrata e di SD-WAN scegliendo la soluzione Secure SD-WAN di Fortinet per ridurre la complessità e migliorare la security posture della propria organizzazione. In qualità di fornitore leader di soluzione SD-WAN, Fortinet consente alle imprese di ottenere un’esperienza utente, una visibilità e un livello di sicurezza ottimali ai margini WAN per consentire l’innovazione digitale” spiega John Maddison, EVP Products e CMO di Fortinet.

Fortinet offre una soluzione SD-WAN completa tramite FortiGate next-generation firewall. Per supportare le aziende di grandi dimensioni, Fortinet Secure SD-WAN è in grado di scalare sino a 100.000 siti SD-WAN grazie a un investimento ventennale di Fortinet nel costruire un unico pannello di controllo e gestione, che ora può supportare i casi d’uso più impegnativi sia per la sicurezza che per l’SD-WAN.

Fortinet ha ricevuto il punteggio più alto per il “Security-Sensitive WAN” e ha ottenuto lo score più alto nella prima terzina per tutti i casi d’uso WAN Edge nel Gartner analyst research report di Novembre 2019 “Funzionalità critiche per l’infrastruttura WAN Edge”. Gartner raccomanda agli utenti di considerare il set di funzionalità critiche tra i criteri più importanti per le decisioni relative all’acquisizioni della soluzione WAN Edge. Fortinet ritiene che questi risultati evidenzino ulteriormente la sua attenzione all’innovazione nel Secure SD-WAN.

Il riconoscimento di Fortinet Secure SD-WAN da parte dei clienti

Ad oggi, oltre 21.000 aziende in tutto il mondo di tutte le dimensioni e settori verticali, inclusi alcuni tra i più grandi service provider, hanno scelto Fortinet Secure SD-WAN per godere dei seguenti benefit per il proprio business:

Abilitare una filiale cloud-ready: le filiali on-ramping e le altre sedi connesse al cloud tramite Fortinet Secure SD-WAN migliorano la user experience ed estendono le potenzialità, la flessibilità e i profitti legati alla produttività del cloud a tutti gli utenti.

Semplificare le operations: offrendo un routing avanzato, SD-WAN e sicurezza avanzata in un’unica offerta, Fortinet semplifica le operations e consente un management unificato. Il provisioning zero-touch, inoltre, riduce ulteriormente la complessità e consente ai clienti di implementare una nuova filiale in pochi minuti anziché in settimane.

Ridurre i costi: i clienti sono in grado di consolidare i point product in un’unica soluzione di livello aziendale per ridurre significativamente i costi. Aumentare l’MPLS con la banda larga riduce i costi operativi mentre una serie completa di funzioni di sicurezza integrate, tra cui NGFW, IPS, antivirus e antimalware, web filtering, ispezione SSL (incluso TLS 1.3) e sandboxing, limita i potenziali costi correlati a una violazione della sicurezza.

1 Gartner, Magic Quadrant for Network Firewalls, Rajpreet Kaur, Adam Hils, Jeremy D’Hoinne, John Watts, 17 September 2019.