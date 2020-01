Clusit celebra 20 anni di sicurezza IT

L’Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica compie 20 anni e apre le porte a nuove professionalità e competenze

A 20 anni dalla costituzione, Clusit – Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica – conferma il proprio impegno nel promuovere la consapevolezza della cyber security e delinea gli obiettivi del nuovo decennio, invitando a professionisti ed aziende italiane a collaborare per diffondere la cultura della sicurezza informatica in tutti i suoi aspetti.

Come riferito in una nota ufficiale da Gabriele Faggioli, presidente Clusit: «La consapevolezza dei pericoli a cui è esposta la nostra società digitale è ormai a buoni livelli, grazie al lavoro di ricerca e comunicazione che ha visto i nostri esperti impegnati con professionisti, imprese, istituzioni e centri di ricerca, in maniera particolare negli ultimi cinque anni».

Sempre per Fagioli, però, resta fondamentale che, all’inizio del nuovo decennio, si mettano concretamente in campo tutte le competenze diversificate di cui la cyber security ha bisogno per mitigare i rischi.

Dopo 20 anni un nuovo punto di partenza

Clusit celebra, dunque, i suoi primi 20 anni consapevole di trovarsi di fronte a un nuovo punto di partenza, in cui è necessario mettere insieme le forze di chi crede nella società digitale e nella responsabilità che la stessa deve necessariamente assumersi per la propria sopravvivenza.

Sulla base dell’alacre lavoro di analisi dei dati a livello globale – portato avanti anno dopo anno dai ricercatori Clusit – il Capitalismo di Sorveglianza e la diffusione del Ransomware appaiono come le minacce più temibili all’inizio del nuovo decennio e sarà necessario tutto l’impegno e la coesione di una rete di professionalità di alto livello per mantenere accettabili i rischi.

L’invito a tutti è di fare squadra

L’Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica apre quindi concretamente le porte a professionisti e aziende, con l’obiettivo di mettere a fattor comune competenze e risorse, invitandoli ad associarsi e a partecipare al programma di Clusit, che oggi rappresenta oltre 500 organizzazioni appartenenti a tutti i settori del Sistema-Paese e può contare su un network di relazioni professionali unico in Italia.

Ogni anno l’Associazione mette infatti a disposizione dei propri soci decine di ore di formazione (sono oltre 30 gli appuntamenti webinar in agenda quest’anno) e l’accesso a risorse di supporto, quali lo sportello legale; la partecipazione a gruppi di lavoro tematici, come la Clusit Community for Security, un punto di incontro pre-competitivo e aperto alla condivisione per professionisti multidisciplinari attenti ai temi della sicurezza e della compliance.

Ancora, l’associazione a Clusit offre la possibilità di contribuire al Rapporto Clusit, lo studio indipendente italiano che presenta ogni anno lo scenario completo degli eventi di cyber-crime più significativi degli ultimi 12 mesi e ne fornisce l’interpretazione, giunto al nono anno di pubblicazione.

Gli appuntamenti di Security Summit, il convegno che ogni anno si svolge sul territorio italiano con l’obiettivo di analizzare lo stato dell’arte della cybersecurity e proporre nuovi temi di discussione su evoluzione tecnologica del mercato e nuove sfide della sicurezza, costituiscono inoltre un’occasione privilegiata per accedere a formazione e momenti di crescita professionale. Il 2020 vede già a calendario le tappe di Security Summit di Milano (17-19 marzo; Treviso (21 maggio); Verona (7 ottobre) e Roma (5 novembre).

Clusit è inoltre promotore in Italia del mese per la sicurezza informatica – European CyberSecurity Month – una campagna dell’Unione Europea che si svolge ogni anno a ottobre con l’obiettivo di sensibilizzare, informare e formare cittadini e organizzazioni attraverso eventi sul territorio sui temi della cyber security come responsabilità condivisa.