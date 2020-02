IBM fa lo storage più semplice per l’Hybrid MultiCloud

Presentata IBM FlashSystem, una nuova famiglia di soluzioni di archiviazione flash

È progettata per soddisfare dall’accesso ai sistemi di fascia media a quelli di fascia alta, che si estendono alle implementazioni di archiviazione ibrida multicloud, la nuova famiglia di soluzioni di archiviazione flash di IBM.

Le necessità storage delle organizzazioni possono essere di diversa tipologia, così come sono diversi i parametri delle applicazioni all’interno di una singola organizzazione, come l’entry point, le performance, la scalabilità, i data services, la funzionalità e la disponibilità.

Rispetto a questo scenario, IBM sta adottando un approccio completamente diverso e innovativo, semplificando ulteriormente la famiglia IBM FlashSystem.

Come? Con una piattaforma singola creata per semplificare l’infrastruttura storage, ridurre la complessità e tagliare i costi, pur continuando a offrire un’ampia innovazione per le soluzioni di storage di classe enterprise e gli ambienti ibridi multicloud.

Non a caso, le caratteristiche della nuova offerta sono:

Un approccio singolare per una disponibilità di dati straordinaria: disponibilità “sei 9” su tutti i punti di prezzo, replica a 2 e 3 siti, configurazioni ad alta disponibilità su più siti e l’opzione per una disponibilità dei dati garantita al 100%. La crittografia a riposo, combinata a copie “air gap” su nastro e cloud, rilevamento di malware e snapshot sensibili alle applicazioni, aiutano a fornire una soluzione affidabile per la resilienza informatica.

Una singola base software pluripremiata: IBM Spectrum Virtualize fornisce alle organizzazioni di fascia alta servizi di classe enterprise per i dati, preparandole a recepire il multicloud ibrido. IBM Spectrum Virtualize pone le basi per semplificare l’archiviazione offrendo questi stessi servizi per l’archiviazione esistente, insieme alla possibilità di spostare i dati senza interruzioni. Supporta anche la trasformazione abilitando le implementazioni di cloud e container e garantendo lo spazio di archiviazione necessario.

API coerenti per l’automazione fornita in locale e nel cloud e che supportano tutti gli approcci di implementazione: bare metal, virtualized, containerized e per il multicloud ibrido.

Gestione basata su cloud, intelligenza artificiale, storage analytics e supporto proattivo integrato: IBM Storage Insights offre una gestione dello storage eterogenea resa semplice. Lo Storage IBM e altri selezionati storage non-IBM, assieme allo storage cloud gestito da IBM Spectrum Virtualized per il Public Cloud, possono essere amministrati attraverso un’unica console. L’analisi eseguita con l’intelligenza artificiale offre suggerimenti relativi alle best practice. IBM Storage Insights fornisce un accesso semplificato per supportare e aiutare a risolvere i problemi ancora più velocemente.

La nuova famiglia IBM FlashSystem offre diversi vantaggi, supportando allo stesso tempo implementazioni in ambienti cloud bare metal, virtualized, containerized e gli ambienti cloud ibridi.

I seguenti sistemi si sono uniti alla famiglia entrando nei FlashSytem 5010, 5030 e 5100, per rispondere alle sempre maggiori necessità di capacità storage, al crescere dell’applicazione cresce:

IBM FlashSystem 7200: End-to-end NVMe e la funzionalità di classe enterprise per il multicloud ibrido in un sistema progettato per implementazioni di fascia media. Supporta sia il ridimensionamento con enclosure di espansione sia il ridimensionamento con clustering fino a 4 vie, FlashSystem 7200 supporta il 43% delle performance di alto livello rispetto a Storwize V7000 Gen3 con un massimo di 9.2 milioni di IOPS e il 55% di produttività: un massimo di 128GB/s. Tutto ciò con un prezzo di listino inferiore rispetto alla versione precedente.

IBM FlashSystem 9200: End-to-end NVMe in un sistema sviluppato per le aziende più esigenti. FlashSystem 9200 permette funzionalità di storage complete e il più alto livello di performance: super FlashSystem 9100 del 20% con un massimo di 18 milioni di IOPS e 180GB/s grazie a cluster a 4 vie. Sia FlashSystem 7200 che 9200 supportano anche la latenza a 70μs. Anche in questo caso ad un prezzo di listino inferiore rispetto al precedente.

IBM FlashSystem 9200R: progettato per clienti che richiedono un sistema storage costruito e testato da IBM, con installazioni e configurazioni effettuate da IBM.

Come riferito in una nota ufficiale da Eric Burgener, Research Vicepresident for Infrastructure Systems presso IDC: «Semplificare il portfolio IBM Storage significa disporre di un’unica famiglia FlashSystem costruita su una piattaforma software comune che fornisce le stesse API e la stessa gestione in locale e nel cloud. Riteniamo che questo cambiamento importante nel portafoglio aumenterà in modo significativo sia il valore che l’innovazione offerti ai clienti IBM Storage».