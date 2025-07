Zscaler potenzia la sovranità digitale delle aziende europee

Zscaler, specialista nella sicurezza del cloud, si impegna a supportare le esigenze di sovranità digitale e controllo dei dati dei propri clienti europei, sia nel settore pubblico che in quello privato. In un contesto in cui le aziende di tutta Europa devono affrontare normative sempre più stringenti, requisiti di sicurezza più elevati e ambienti digitali sempre più complessi, Zscaler favorisce la conformità, la resilienza e la fiducia grazie alla sua innovativa piattaforma Zscaler Zero Trust Exchange. La complessità normativa si è ulteriormente accentuata con l’avvento dei servizi SaaS e cloud globali che spesso implicano trasferimenti di dati tra paesi e il rischio di accesso da parte di paesi terzi.

Le esigenze delle aziende europee

Per le aziende europee, ciò si traduce spesso nella necessità di conservare i dati all’interno dell’Unione Europea o entro i confini nazionali, al fine di garantire la conformità alle normative e ridurre i rischi. Avere pieno controllo su dove e come i dati sensibili vengano archiviati ed elaborati è sempre più riconosciuto come un elemento chiave della strategia di cybersecurity e della gestione del rischio, fondamentale per assicurare la riservatezza, l’integrità e la disponibilità delle informazioni.

La piattaforma Zero Trust Exchange è progettata per connettere in modo sicuro utenti, dispositivi e applicazioni, mantenendo al contempo i più elevati standard di privacy, sicurezza e resilienza operativa. Le aziende europee devono destreggiarsi tra quadri normativi rigorosi, tra cui il GDPR e le leggi locali che regolano le infrastrutture critiche, che richiedono un controllo preciso su come e dove i dati sensibili vengano archiviati ed elaborati.

I punti di forza della Zscaler Zero Trust Exchange Platform

La piattaforma risponde direttamente a queste esigenze con un impegno concreto verso i principi di Privacy by Design e Privacy by Default:

Zscaler non archivia i contenuti dei clienti: a supporto di una maggiore visibilità o per contrastare una minaccia informatica, i clienti possono indicare a Zscaler di conservare specifiche tipologie di contenuti.

a supporto di una maggiore visibilità o per contrastare una minaccia informatica, i clienti possono indicare a Zscaler di conservare specifiche tipologie di contenuti. Controllo completo sull’archiviazione dei log: i clienti hanno il pieno controllo su dove vengono archiviati i log delle transazioni che includono informazioni sull’utente e sull’indirizzo IP, nonché i metadati relativi alla transazione, inclusi i byte trasferiti o le minacce rilevate.

i clienti hanno il pieno controllo su dove vengono archiviati i log delle transazioni che includono informazioni sull’utente e sull’indirizzo IP, nonché i metadati relativi alla transazione, inclusi i byte trasferiti o le minacce rilevate. Localizzazione e controllo dei dati: Zscaler gestisce 25 data center in Europa, di cui 19 all’interno dell’UE, permettendo alle aziende di elaborare le transazioni localmente e mantenere il pieno controllo sui log dei dati. I clienti possono scegliere di utilizzare esclusivamente l’infrastruttura europea di Zscaler o di ospitare i propri server dei log.

Zscaler gestisce 25 data center in Europa, di cui 19 all’interno dell’UE, permettendo alle aziende di elaborare le transazioni localmente e mantenere il pieno controllo sui log dei dati. I clienti possono scegliere di utilizzare esclusivamente l’infrastruttura europea di Zscaler o di ospitare i propri server dei log. Progettata per la resilienza: con funzionalità di failover multilivello, selezione dinamica del service edge ottimizzata per la latenza, e solide opzioni di disaster recovery, l’infrastruttura cloud di Zscaler assicura continuità operativa anche in caso di interruzioni pianificate o impreviste.

con funzionalità di failover multilivello, selezione dinamica del service edge ottimizzata per la latenza, e solide opzioni di disaster recovery, l’infrastruttura cloud di Zscaler assicura continuità operativa anche in caso di interruzioni pianificate o impreviste. Impegno per la privacy : Zscaler fornisce controlli granulari per prevenire la perdita di dati, inclusi controlli in linea di contenuti sensibili senza mai elaborare i dati originali dei clienti.

: Zscaler fornisce controlli granulari per prevenire la perdita di dati, inclusi controlli in linea di contenuti sensibili senza mai elaborare i dati originali dei clienti. Scelta dell’infrastruttura: i clienti europei possono sfruttare qualsiasi data center Zscaler in tutta la regione o selezionare strutture specifiche per soddisfare le esigenze di conformità o prestazioni.

La leadership di Zscaler in materia di sovranità digitale va oltre la conformità normativa. Mantenendo i dati vicini agli utenti finali, l’architettura innovativa di Zscaler offre anche vantaggi in termini di prestazioni e reattività delle applicazioni, contribuendo in modo concreto alla competitività e agli obiettivi di innovazione dell’Europa.

Dichiarazioni

“Oggi più che mai, la sovranità e affidabilità dei dati sono priorità assolute per le aziende e i governi di tutta Europa“, ha dichiarato Casper Klynge, Vice President, Head of EMEA Government Partnerships di Zscaler. “In Zscaler, non solo aiutiamo i nostri clienti a gestire complessi requisiti di conformità, ma li mettiamo anche nelle condizioni di modernizzare in modo sicuro, innovare con sicurezza e mantenere il controllo sui loro dati più sensibili. Le ambizioni digitali dell’Europa meritano una tecnologia costruita per allinearsi ai suoi valori, ed è esattamente ciò che offriamo“.