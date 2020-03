Distribuzione di energia elettrica: Gruppo DKC lancia Steeltecnica

La nuova linee Steeltecnica offre 4 tipologie di prodotti per le esigenze impiantistiche della distribuzione elettrica e dell’automazione industriale

Si chiama Steeltecnica la nuova gamma completa di soluzioni standard e personalizzate per la distribuzione di energia elettrica presentata dal Gruppo DKC.

L’ultima nata in casa dello specialista nella progettazione e produzione di sistemi portacavi e prodotti per il settore elettrotecnico e dell’automazione industriale offre design funzionale, massima sicurezza e personalizzazione per quadri elettrici di distribuzione e potenza.

La Linea Steeltecnica, infatti, fa parte di DKC Power Solutions e offre quattro tipologie di prodotti che si adattano perfettamente a tutte le esigenze impiantistiche dei settori della distribuzione elettrica e dell’automazione industriale, garantendo massima sicurezza, facilità di manutenzione ed efficienza, grazie ai numerosi punti di forza di cui dispone.

Ø Modularità e integrazione: i quadri sono realizzati con aree funzionali separate e possono essere perfettamente integrati con apparecchiature modulari, interruttori scatolati e aperti che non necessitano di forature supplementari e/o adattamenti

Ø Personalizzazione e flessibilità: il design funzionale che caratterizza la linea Steeltecnica e le molteplici combinazioni in larghezza e profondità di cui dispone, consentono ai progettisti di personalizzare gli impianti a seconda delle esigenze di installazione

Ø Potenza e sicurezza: quadri elettrici con correnti nominali fino a 6300 A e 100kA di Icw, grado di protezione da IP30 fino a IP55, sviluppati in accordo alle nuove normative CEI EN 61439-1.2

Gamma NORMA50 – SISTEMI DI DISTRIBUZIONE PRIMARIA: Power Center e MCC (Motor Control Center). Punto di riferimento tecnico per quadristi e installatori, con oltre 400.000 strutture installate, il sistema di installazione NORMA 50 è la soluzione ideale per l’installazione in impianti petrolchimici, acciaierie e centrali elettriche, garantendo alti livelli di affidabilità anche in condizioni estremamente severe.

Gamma NORMA40 e NORMA30 – CARPENTERIA DA PAVIMENTO PER LA DISTRIBUZIONE SECONDARIA

GAMMA NORMA20 – CASSE DI DISTRIBUZIONE TERMINALI A PARETE