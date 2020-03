Nuova soluzione da Juniper Networks per il supporto alla digital transformation

Juniper Networks introduce il servizio Mist Premium Analytics per fornire informazioni utili alle aziende su Domini di Rete, Sicurezza e Posizione

Mist Systems, azienda di Juniper Networks e pioniere nelle reti AI-driven sicure, lancia Mist Premium Analytics, un nuovo servizio che offre alle imprese una visibilità di rete completa e una piattaforma di business insights per supportare la crescente domanda di progetti di trasformazione digitale.

In aggiunta ai servizi esistenti di abbonamento wireless, cablato e di localizzazione Mist e al motore AI Marvis, Mist Premium Analytics aiuta a semplificare la raccolta di dati attraverso domini eterogenei di rete, sicurezza e posizione e converte tali dati in informazioni fruibili che garantiscono una migliore pianificazione, una user experience ottimale e risultati di business alle aziende digitali di oggi.

“La visibilità end-to-end sul comportamento della rete, sicurezza e posizione è tradizionalmente complessa e costosa a causa della presenza di sistemi e silos organizzativi disparati e della mancanza di un motore di intelligenza globale in grado di tenere insieme tutti i pezzi”, ha dichiarato Sudheer Matta, VP Products di Juniper Mist. “Con Mist Premium Analytics, risolviamo questa sfida prendendo i dati da numerosi sistemi e trasformandoli in informazioni fruibili per migliorare le decisioni IT e di business”.

Premium Network Analytics

Mist Premium Analytics offre alle aziende insight sulle prestazioni di rete e sulla user experince per tutti gli endpoint, consentendo così una capacità di pianificazione proattiva per le reti eterogenee. Ciò rende più semplice e veloce per i clienti correlare i dati attraverso le loro soluzioni di rete multi-vendor. Il servizio Mist Premium Analytics visualizza i dati attraverso dashboard e funzionalità di reporting complete, eliminando così la necessità per i clienti di richiedere risorse aggiuntive dai loro team BI, già sommersi di richieste di data insight.

Grazie a queste network analytics premium, i clienti di Juniper Mist possono:

migliorare la comprensione delle prestazioni della WAN (Wide Area Network) nelle filiali/sedi retail attraverso Link Quality of Experience (QoE) e Application QoE

ottenere informazioni sui modelli di utilizzo delle LAN Wireless (WLAN) per prevedere le tendenze e adattarsi alle mutevoli richieste come le esigenze crescenti di larghezza di banda e l’aumento della densità dei client

mettere a confronto i dati di una rete Mist con altre fonti di dati di fornitori terze parti

ottenere una visualizzazione Full-stack delle prestazioni di rete per reti eterogenee.

Premium Engagement Analytics

Sfruttando i servizi di Mist Location (sia in standalone sia in aggiunta a tecnologie di localizzazione complementari scelte nell’ecosistema di partner Mist), i clienti di Juniper Mist possono migliorare le informazioni aziendali con report e analisi personalizzate che sfruttano le informazioni contestuali basate sulla posizione. Ciò consente ai clienti di capire meglio il comportamento di dipendenti, acquirenti e ospiti, e di comprendere altresì l’automazione dei processi aziendali.

Alcune applicazioni permettono di:

potenziare lo shopper engagement per migliorare l’esperienza e aumentare le revenue

conoscere il flusso di traffico dei consumatori in qualsiasi luogo

ottimizzare l'allocazione degli addetti alle vendite in base ai trend dei modelli di acquirenti storici/traffico ospiti

ottimizzare i flussi di lavoro negli impianti di produzione

capire il ritorno sugli investimenti di marketing in ambito retail

comprendere il modo in cui i dipendenti utilizzano gli spazi in un campus o in un edificio

Il servizio Mist Premium Analytics, che include funzionalità di analytics di rete e dell’engagement per migliorare gli insight dei team IT e business, può analizzare fino a un anno di dati e fornisce query e reportistica completamente personalizzabili.